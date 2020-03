Додано: Пон 30 бер, 2020 11:16

ЛАД написав: Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).

Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.



И второй момент.

Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.

Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?



Кстати в Италии это 10%, в Китае - это 3%. Как вы правильно заметили, цифры не точные. Но только в сторону увеличения.



Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.



Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.



Так что статистика - прекрасная вещь, но только для философов, которые умеют оторваться от обыденной реальности и говорят о статистике и приемлемом уровне collateral damage, четко осознавая прямое влияние такого "возможных потерь" на дорогих им людей. К слову, это не 1-2% на уровне каждой отдельной семьи. Это либо 0 (действительно с очень низкой вероятностью - разве что мы говорим о молодых и здоровых сиротах), либо 10%-20%-30%-40%-50+% "потерь" (недавно читал в wsj, что в Штатах в одной семье после какого-то семейного события умерло 5 человек из 15 и 5 - в реанимации). Видимо, вы - на личном уровне - такой уровень "потерь" считаете "приемлемыми" для спасения экономики.



