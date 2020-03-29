Плюс еще у нас средний возраст и молодежь вся поголовно больная хроническими болячками.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:51
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:55
У него бизнес в Италии. В Украине бизнес тоже есть. Спасать, наверное, нужно. Вирус.
Востаннє редагувалось rollo в Пон 30 бер, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:56
Изначально (в период китайской эпидемии) говорилось о 80% как о проценте зараженных людей, сравнительно легко переносящих корону (как обычную ОРВИ без осложнений). Не более и не менее. О бессимптомных достоверной статистики нет - их почти не тестируют.
Это просто экстраполяция.
Вот я и представляю, что бы делали сторонники "неограниченного карантина", если бы возле их дома лопнула магистральная труба водопровода, и при этом некому было бы ее починить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:59
Нельзя ругать Авакова, он "защитил страну от путча порохоботов".
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 30 бер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:02
Епідемія короновірусу в Україні - стан на 30 березня
Ну що, панове.
Швидкість епідемії трошки збільшилась. Кількість померлих приблизно 2,3%
Графік я побудував на основі офіц. даних
Питання в тому, що через 3-4 тижні карантин треба знімати, тому що інакше економіка ляже і почнуться голодні бунти.
Депутутам слід внести на повістку дня антиколомойський закон про лопнувші банки і проголосувати за нього. Інакше МВФ не дасть позику, і курс гривни полетить до 60 грн/дол.
Йопаний клоун Голобородько - нікуя не справляється з завданнями. Срані зепіли тепер кусають лікті.
Чому ж при рошенку ті порохофіли - справно працювали, а при Голобородьку - ні?
Може, треба міняти маріонетку Коломойського?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 11:07, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:04
Он не смог защитить страну от деб"лов, которые прилетели из Вьетнама.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:12
Он торгует лицом по телеканалам. Стал экспертом во многих сферах помимо его прямых обязанностей. Возможно один из первых увидел крах преЗЕдента рассказывающего о занимательном чтиве в идущем под откос поезде. Смотрю как дурачки ловко меняют министров здравоохранения в условиях пандемии/карантина, так мож под шумок всю верхушку....того, чего мелочиться
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:13
Еще один, не понимающий сарказма.
Кстати, именно "порохоботы" и поддерживают антиколомойский закон.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:16
Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?
Кстати в Италии это 10%, в Китае - это 3%. Как вы правильно заметили, цифры не точные. Но только в сторону увеличения.
Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.
Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.
Так что статистика - прекрасная вещь, но только для философов, которые умеют оторваться от обыденной реальности и говорят о статистике и приемлемом уровне collateral damage, четко осознавая прямое влияние такого "возможных потерь" на дорогих им людей. К слову, это не 1-2% на уровне каждой отдельной семьи. Это либо 0 (действительно с очень низкой вероятностью - разве что мы говорим о молодых и здоровых сиротах), либо 10%-20%-30%-40%-50+% "потерь" (недавно читал в wsj, что в Штатах в одной семье после какого-то семейного события умерло 5 человек из 15 и 5 - в реанимации). Видимо, вы - на личном уровне - такой уровень "потерь" считаете "приемлемыми" для спасения экономики.
У меня другая точка зрения.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:17
А толку, если любой районный суд Мухосранска может отменить этот закон?
Ладно, не районный, а какой-нибудь Верховный или Конституционный?
По запросу Портнова или армии юристов бородатой бабушки?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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