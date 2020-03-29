Starikan написав:Не соответствует. Людей в возрасте 70+ у нас около 10% населения (кто-то недавно приводил цифру 4.7 млн). 80+ - почти полтора млн. Заболели сейчас в основном люди, активно ездившие за рубеж.
Плюс еще у нас средний возраст и молодежь вся поголовно больная хроническими болячками.
ЛАД написав: Прочитал вашу беседу с будивельником. Его цифра 80% бессимптомных больных не очень обоснована, хотя встречается в прессе.
Изначально (в период китайской эпидемии) говорилось о 80% как о проценте зараженных людей, сравнительно легко переносящих корону (как обычную ОРВИ без осложнений). Не более и не менее. О бессимптомных достоверной статистики нет - их почти не тестируют.
Не уверен, что справедлива цифра 60-70% переболевших в мире. Мнение такое есть. Но насколько оно доказано/обоснованно?
Это просто экстраполяция.
Современный мир, по-моему, гораздо менее устойчив к сильным потрясениям, чем старое патриархальное общество. В сегодняшнем крупном городе любое относительно длительное отключение эл.-энергии или подачи воды, например, это уже катастрофа. В старом обществе этих благ цивилизации просто не было и оно прекрасно выживало.
Вот я и представляю, что бы делали сторонники "неограниченного карантина", если бы возле их дома лопнула магистральная труба водопровода, и при этом некому было бы ее починить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.
Странно, почему их не встречали автобусы Авакова. Если их планировали везти на обсервацию, то у выхода из терминала должно было стоять пять-десять автобусов, периметр должен был быть оцеплен нацгвардией в средствах защиты. Где это на видео?
Нельзя ругать Авакова, он "защитил страну от путча порохоботов".
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 30 бер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Питання в тому, що через 3-4 тижні карантин треба знімати, тому що інакше економіка ляже і почнуться голодні бунти. Депутутам слід внести на повістку дня антиколомойський закон про лопнувші банки і проголосувати за нього. Інакше МВФ не дасть позику, і курс гривни полетить до 60 грн/дол.
Йопаний клоун Голобородько - нікуя не справляється з завданнями. Срані зепіли тепер кусають лікті.
rollo написав:Одной из ошибок Зе это было набрать себе в команду отпетых порохоботов.
Чому ж при рошенку ті порохофіли - справно працювали, а при Голобородьку - ні?
Може, треба міняти маріонетку Коломойського?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 11:07, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.
Странно, почему их не встречали автобусы Авакова. Если их планировали везти на обсервацию, то у выхода из терминала должно было стоять пять-десять автобусов, периметр должен был быть оцеплен нацгвардией в средствах защиты. Где это на видео?
Нельзя ругать Авакова, он защитил страну от путча порохоботов.
Он не смог защитить страну от деб"лов, которые прилетели из Вьетнама.
Какие будут ваши Аргументы про другие дела Авакова?
Он торгует лицом по телеканалам. Стал экспертом во многих сферах помимо его прямых обязанностей. Возможно один из первых увидел крах преЗЕдента рассказывающего о занимательном чтиве в идущем под откос поезде. Смотрю как дурачки ловко меняют министров здравоохранения в условиях пандемии/карантина, так мож под шумок всю верхушку....того, чего мелочиться
ЛАД написав:Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена). Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.
И второй момент. Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.
Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?
Кстати в Италии это 10%, в Китае - это 3%. Как вы правильно заметили, цифры не точные. Но только в сторону увеличения.
Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.
Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.
Так что статистика - прекрасная вещь, но только для философов, которые умеют оторваться от обыденной реальности и говорят о статистике и приемлемом уровне collateral damage, четко осознавая прямое влияние такого "возможных потерь" на дорогих им людей. К слову, это не 1-2% на уровне каждой отдельной семьи. Это либо 0 (действительно с очень низкой вероятностью - разве что мы говорим о молодых и здоровых сиротах), либо 10%-20%-30%-40%-50+% "потерь" (недавно читал в wsj, что в Штатах в одной семье после какого-то семейного события умерло 5 человек из 15 и 5 - в реанимации). Видимо, вы - на личном уровне - такой уровень "потерь" считаете "приемлемыми" для спасения экономики.
У меня другая точка зрения.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California