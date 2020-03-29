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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:18

  Starikan написав:
  rollo написав:
  Starikan написав: Нельзя ругать Авакова, он "защитил страну от путча порохоботов".
Он не смог защитить страну от деб"лов, которые прилетели из Вьетнама.

Еще один, не понимающий сарказма.
Кстати, именно "порохоботы" и поддерживают антиколомойский закон.

Если бы вы сразу взяли, а не после редактирования, в кавычки фразу - защитил страну от путча порохоботов -, то я бы сакрказм понял. :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:25

Еще история:
Одессита, зараженного коронавирусом, выписали из больницы, сославшись на отрицательный результат теста. Однако, все же госпитализировав инфицированного, пациенту предложили лечиться за "нереально большие деньги".

Об этом сообщил госпитализированный в одесской инфекционной больнице украинец Шахин Асадов на своей странице в Facebook.

По его словам, Шахин, узнав о призыве президента Зеленского к украинцам вернуться домой из-за пандемии коронавируса, он купил последний билет на самолет Берлин-Киев и прилетел в "Жуляны" 16 марта. По приезду мужчина прошел температурный контроль в аэропорту и через несколько часов на маршрутке добрался домой в Одессу.

"Далее я держал связь с женой и она по моему приезду обзвонила все инстанции: и горячую линию, и службу скорой помощи. Информировала их о том, что возвращается муж именно из Берлина, из очага эпидемии (коронавируса - Ред.). 17 числа у меня поднялась резко температура под 38,5, приехала скорая и госпитализировала меня в инфекционную больницу на ул. Луи Пастера, 3. Здесь сделали экспресс-тест, который выявил неналичие, то есть отрицательный ответ (тест не подтвердил коронавирус - Ред.).", - говорит Асадов.

По словам одессита, на следующий день его выпустили из медучереждения. Через некоторое время у Шахина снова поднялась температура и он решил прийти в "инфекционку" своим ходом. Там он в среду, 25 марта, узнал о том, что пройденный им тест на коронавирус оказался положительным.

"Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю чего ожидать дальше", - резюмировал Шахин.

После публикации одессита в Facebook, журналисты "Радио Свобода" связались с Асадовым, который сообщил им, что за первые два дня в больнице он потратил около 25 тысяч гривен. При этом только иммуномодулятор "Биовен" стоил 17 тысяч гривен. По словам пациента, ему также пришлось купить медработникам халаты и другие лекарства.

"Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого этих денег?" - говорит Шахин.

https://novosti-n.org/news/read/187879.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:31

Итак, пьем кофе и смотрим статистику за прошлые сутки.

Практически благая весть. Все основные показатели говорят, что динамика расширения пандемии снижается, и снижается в большинстве стран мира. Похоже карантинные меры явно дают эффект. То есть очевидно, что с нынешним комплексом мер так называемый взрывной эффект роста отменяется, как максимум - ползучий рост с некоторым постепенным затуханием, которое будет зависеть от строгости карантина.
Неважная новость, что восточная Европа с Украиной сегодня выглядят самым неблагополучным местом на карте. Но и здесь ситуация достаточно понятна - примерно к 15 апреля пик проблем, пик смертей и заболевших, тяжелые ролики в ютубе, где-то к концу карантина 23 апреля всем станет понятно, что ситуация однозначно предсказуемая.

Итого - к концу апреля все страны мира столкнуться с дилемой - что делать дальше с карантинными мерами ? Первый вариант - еще на 2-3 недели держать строгий карантин, что несомненно приведет к полному контролю над ситуацией, хотя и не полной победе.
Второй вариант - ослабить гайки карантина, это приведет к отдалению полного контроля над вирусом на пару месяцев, но принесёт бонусы в страдающие мировые экономики.

Итак к статистике.
По традиции с отрицательного.
Страны с самой плохой динамикой в мире по заболевшим - Украина, Турция, Румыния, то есть мы и соседи. И это мягко говоря тревожит.

Из положительного.
Четыре дня подряд очень медленно, но снижается относительный прирост заболевших.
26.03 + 12.9 %
27.03 + 12.3 %
28.03 + 11.2 %
29.03 + 9.0 %

Пять дней подряд снижается относительный прирост текущих больных
с + 15.3 % до 9.5 % за вчера

Четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших за сутки.
за 26.03 заболело + 60830 в + 25.5 % к прошлому дню
за 27.03 + 64501 в + 6 %
за 28.03 + 66758 в + 3.5 %
за 29.03 + 59232 в - 12.7 %

Три дня подряд снижается относительный прирост умерших к прошлому дню
за 27.03 в + 13.6 %
за 28.03 в + 12.9 %
за 29.03 в + 10 %

В Италии продолжается улучшение, прирост заболевших за сутки + 5.6 %, практически самая небольшая цифра в Европе. Опять же в положительных лидерах невероятная Болгария всего в + 4.5 %.

Во многих странах три-четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших - Германия, Испания, США, Мексика, Египет, Пакистан, Бразилия, Индия, Иран, Великобритания, Канада.

И да в малокарантинной Швеции дела по-прежнему под контролем, шведский феномен продолжается. Удивительно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:37

  adeges написав:
  ЛАД написав:Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).
Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.

И второй момент.
Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.


Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?

Кстати в Италии это 10%, в Китае - это 3%. Как вы правильно заметили, цифры не точные. Но только в сторону увеличения.

Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.

Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.

Так что статистика - прекрасная вещь, но только для философов, которые умеют оторваться от обыденной реальности и говорят о статистике и приемлемом уровне collateral damage, четко осознавая прямое влияние такого "возможных потерь" на дорогих им людей. К слову, это не 1-2% на уровне каждой отдельной семьи. Это либо 0 (действительно с очень низкой вероятностью - разве что мы говорим о молодых и здоровых сиротах), либо 10%-20%-30%-40%-50+% "потерь" (недавно читал в wsj, что в Штатах в одной семье после какого-то семейного события умерло 5 человек из 15 и 5 - в реанимации). Видимо, вы - на личном уровне - такой уровень "потерь" считаете "приемлемыми" для спасения экономики.

У меня другая точка зрения.

10% Італії вимерло? WTF?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:50

  Starikan написав:Нельзя ругать Авакова, он "защитил страну от путча порохоботов".

:) ну разве я ругаю, так... легкая критика.
Хотя Вы пожалуй правы "не х.й критиковать"
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:04

  adeges написав:........
Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?
......

Я недаром написал о том, что я в группе риска. Для себя лично оцениваю вероятность как очень высокую. И, поверьте, умирать я не спешу. :) Родителей у меня уже давно нет, к сожалению.
Но представьте себе страну после 2-х и более месяцев жёсткого карантина. Вы не помните, как ещё недавно вырезали куски телефонного кабеля, медные провода с линий электропередач? Посмотрите любой фильм катастроф. Не боитесь такого в жизни? Сколько жертв будет в такой ситуации? Причём среди тех же стариков (и не только). Страна с разрушенной экономикой не сможет обеспечить ничего - ни пенсий, ни охраны здоровья, ни безопасности.
Единственное, что в нашей ситуации можно надеяться на быстрое восстановление после окончания карантина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:04

  freeze написав:Итак, пьем кофе и смотрим статистику за прошлые сутки.

Практически благая весть. Все основные показатели говорят, что динамика расширения пандемии снижается, и снижается в большинстве стран мира. Похоже карантинные меры явно дают эффект. То есть очевидно, что с нынешним комплексом мер так называемый взрывной эффект роста отменяется, как максимум - ползучий рост с некоторым постепенным затуханием, которое будет зависеть от строгости карантина.
Неважная новость, что восточная Европа с Украиной сегодня выглядят самым неблагополучным местом на карте. Но и здесь ситуация достаточно понятна - примерно к 15 апреля пик проблем, пик смертей и заболевших, тяжелые ролики в ютубе, где-то к концу карантина 23 апреля всем станет понятно, что ситуация однозначно предсказуемая.

Итого - к концу апреля все страны мира столкнуться с дилемой - что делать дальше с карантинными мерами ? Первый вариант - еще на 2-3 недели держать строгий карантин, что несомненно приведет к полному контролю над ситуацией, хотя и не полной победе.
Второй вариант - ослабить гайки карантина, это приведет к отдалению полного контроля над вирусом на пару месяцев, но принесёт бонусы в страдающие мировые экономики.

Итак к статистике.
По традиции с отрицательного.
Страны с самой плохой динамикой в мире по заболевшим - Украина, Турция, Румыния, то есть мы и соседи. И это мягко говоря тревожит.

Из положительного.
Четыре дня подряд очень медленно, но снижается относительный прирост заболевших.
26.03 + 12.9 %
27.03 + 12.3 %
28.03 + 11.2 %
29.03 + 9.0 %

Пять дней подряд снижается относительный прирост текущих больных
с + 15.3 % до 9.5 % за вчера

Четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших за сутки.
за 26.03 заболело + 60830 в + 25.5 % к прошлому дню
за 27.03 + 64501 в + 6 %
за 28.03 + 66758 в + 3.5 %
за 29.03 + 59232 в - 12.7 %

Три дня подряд снижается относительный прирост умерших к прошлому дню
за 27.03 в + 13.6 %
за 28.03 в + 12.9 %
за 29.03 в + 10 %

В Италии продолжается улучшение, прирост заболевших за сутки + 5.6 %, практически самая небольшая цифра в Европе. Опять же в положительных лидерах невероятная Болгария всего в + 4.5 %.

Во многих странах три-четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших - Германия, Испания, США, Мексика, Египет, Пакистан, Бразилия, Индия, Иран, Великобритания, Канада.

И да в малокарантинной Швеции дела по-прежнему под контролем, шведский феномен продолжается. Удивительно.


Несомненно, карантин действует во всех странах - хуже или лучше - в силу снижения контактов. а значит заражаемости. Вопрос, что будет потом?
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Пон 30 бер, 2020 10:02
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