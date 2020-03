Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 645646647648 Додано: Пон 30 бер, 2020 11:18 Starikan написав: rollo написав: Starikan написав: Нельзя ругать Авакова, он "защитил страну от путча порохоботов". Нельзя ругать Авакова, он "защитил страну от путча порохоботов". Он не смог защитить страну от деб"лов, которые прилетели из Вьетнама. Он не смог защитить страну от деб"лов, которые прилетели из Вьетнама.

Еще один, не понимающий сарказма.

Кстати, именно "порохоботы" и поддерживают антиколомойский закон. Еще один, не понимающий сарказма.Кстати, именно "порохоботы" и поддерживают антиколомойский закон.

Если бы вы сразу взяли, а не после редактирования, в кавычки фразу - защитил страну от путча порохоботов -, то я бы сакрказм понял.

Одессита, зараженного коронавирусом, выписали из больницы, сославшись на отрицательный результат теста. Однако, все же госпитализировав инфицированного, пациенту предложили лечиться за "нереально большие деньги".



Об этом сообщил госпитализированный в одесской инфекционной больнице украинец Шахин Асадов на своей странице в Facebook.



По его словам, Шахин, узнав о призыве президента Зеленского к украинцам вернуться домой из-за пандемии коронавируса, он купил последний билет на самолет Берлин-Киев и прилетел в "Жуляны" 16 марта. По приезду мужчина прошел температурный контроль в аэропорту и через несколько часов на маршрутке добрался домой в Одессу.



"Далее я держал связь с женой и она по моему приезду обзвонила все инстанции: и горячую линию, и службу скорой помощи. Информировала их о том, что возвращается муж именно из Берлина, из очага эпидемии (коронавируса - Ред.). 17 числа у меня поднялась резко температура под 38,5, приехала скорая и госпитализировала меня в инфекционную больницу на ул. Луи Пастера, 3. Здесь сделали экспресс-тест, который выявил неналичие, то есть отрицательный ответ (тест не подтвердил коронавирус - Ред.).", - говорит Асадов.



По словам одессита, на следующий день его выпустили из медучереждения. Через некоторое время у Шахина снова поднялась температура и он решил прийти в "инфекционку" своим ходом. Там он в среду, 25 марта, узнал о том, что пройденный им тест на коронавирус оказался положительным.



"Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю чего ожидать дальше", - резюмировал Шахин.



После публикации одессита в Facebook, журналисты "Радио Свобода" связались с Асадовым, который сообщил им, что за первые два дня в больнице он потратил около 25 тысяч гривен. При этом только иммуномодулятор "Биовен" стоил 17 тысяч гривен. По словам пациента, ему также пришлось купить медработникам халаты и другие лекарства.



"Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого этих денег?" - говорит Шахин.



Практически благая весть. Все основные показатели говорят, что динамика расширения пандемии снижается, и снижается в большинстве стран мира. Похоже карантинные меры явно дают эффект. То есть очевидно, что с нынешним комплексом мер так называемый взрывной эффект роста отменяется, как максимум - ползучий рост с некоторым постепенным затуханием, которое будет зависеть от строгости карантина.

Неважная новость, что восточная Европа с Украиной сегодня выглядят самым неблагополучным местом на карте. Но и здесь ситуация достаточно понятна - примерно к 15 апреля пик проблем, пик смертей и заболевших, тяжелые ролики в ютубе, где-то к концу карантина 23 апреля всем станет понятно, что ситуация однозначно предсказуемая.



Итого - к концу апреля все страны мира столкнуться с дилемой - что делать дальше с карантинными мерами ? Первый вариант - еще на 2-3 недели держать строгий карантин, что несомненно приведет к полному контролю над ситуацией, хотя и не полной победе.

Второй вариант - ослабить гайки карантина, это приведет к отдалению полного контроля над вирусом на пару месяцев, но принесёт бонусы в страдающие мировые экономики.



Итак к статистике.

По традиции с отрицательного.

Страны с самой плохой динамикой в мире по заболевшим - Украина, Турция, Румыния, то есть мы и соседи. И это мягко говоря тревожит.



Из положительного.

Четыре дня подряд очень медленно, но снижается относительный прирост заболевших.

26.03 + 12.9 %

27.03 + 12.3 %

28.03 + 11.2 %

29.03 + 9.0 %



Пять дней подряд снижается относительный прирост текущих больных

с + 15.3 % до 9.5 % за вчера



Четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших за сутки.

за 26.03 заболело + 60830 в + 25.5 % к прошлому дню

за 27.03 + 64501 в + 6 %

за 28.03 + 66758 в + 3.5 %

за 29.03 + 59232 в - 12.7 %



Три дня подряд снижается относительный прирост умерших к прошлому дню

за 27.03 в + 13.6 %

за 28.03 в + 12.9 %

за 29.03 в + 10 %



В Италии продолжается улучшение, прирост заболевших за сутки + 5.6 %, практически самая небольшая цифра в Европе. Опять же в положительных лидерах невероятная Болгария всего в + 4.5 %.



Во многих странах три-четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших - Германия, Испания, США, Мексика, Египет, Пакистан, Бразилия, Индия, Иран, Великобритания, Канада.



И да в малокарантинной Швеции дела по-прежнему под контролем, шведский феномен продолжается. Удивительно. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16030 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4074 раз. Подякували: 6360 раз. Профіль 21 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 11:37 adeges написав: ЛАД написав: Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).

Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.



И второй момент.

Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.

Доля смертей тоже под вопросом. Цифры по странам сильно отличаются. Возможно, она выше 2%, которые Вы назвали, а, возможно, и заметно ниже. (Кстати, исходя из сегодняшних статданных, она сильно - в разы - занижена).Имеющаяся на сегодня статистика вызывает много вопросов. Возможно, это связано с малым объёмом данных и/или с разными методиками учёта.И второй момент.Не буду напоминать об эпидемиях чумы, холеры, оспы и даже испанки. Не буду говорить о потерях человечества на протяжении истории от голода. Но человечество собственными руками (в войнах) уничтожало, пожалуй, не меньший %. Понимаю, что это противоречит сегодняшним гуманистическим взглядам, но допускаю, что, возможно, на эти потери в 1-2% можно было бы пойти.



Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?



Кстати в Италии это 10%, в Китае - это 3%. Как вы правильно заметили, цифры не точные. Но только в сторону увеличения.



Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.



Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.



Так что статистика - прекрасная вещь, но только для философов, которые умеют оторваться от обыденной реальности и говорят о статистике и приемлемом уровне collateral damage, четко осознавая прямое влияние такого "возможных потерь" на дорогих им людей. К слову, это не 1-2% на уровне каждой отдельной семьи. Это либо 0 (действительно с очень низкой вероятностью - разве что мы говорим о молодых и здоровых сиротах), либо 10%-20%-30%-40%-50+% "потерь" (недавно читал в wsj, что в Штатах в одной семье после какого-то семейного события умерло 5 человек из 15 и 5 - в реанимации). Видимо, вы - на личном уровне - такой уровень "потерь" считаете "приемлемыми" для спасения экономики.



10% Італії вимерло? WTF? 10% Італії вимерло? WTF? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

ну разве я ругаю, так... легкая критика.

Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?

...... ........Вы философ. С какой вероятностью вы причисляете себя, своих детей, родителей, родственников и друзей к 1-2% "на которые можно было бы пойти"?......

Я недаром написал о том, что я в группе риска. Для себя лично оцениваю вероятность как очень высокую. И, поверьте, умирать я не спешу. Родителей у меня уже давно нет, к сожалению.

Но представьте себе страну после 2-х и более месяцев жёсткого карантина. Вы не помните, как ещё недавно вырезали куски телефонного кабеля, медные провода с линий электропередач? Посмотрите любой фильм катастроф. Не боитесь такого в жизни? Сколько жертв будет в такой ситуации? Причём среди тех же стариков (и не только). Страна с разрушенной экономикой не сможет обеспечить ничего - ни пенсий, ни охраны здоровья, ни безопасности.

Я недаром написал о том, что я в группе риска. Для себя лично оцениваю вероятность как очень высокую. И, поверьте, умирать я не спешу. Родителей у меня уже давно нет, к сожалению.

Но представьте себе страну после 2-х и более месяцев жёсткого карантина. Вы не помните, как ещё недавно вырезали куски телефонного кабеля, медные провода с линий электропередач? Посмотрите любой фильм катастроф. Не боитесь такого в жизни? Сколько жертв будет в такой ситуации? Причём среди тех же стариков (и не только). Страна с разрушенной экономикой не сможет обеспечить ничего - ни пенсий, ни охраны здоровья, ни безопасности.

Единственное, что в нашей ситуации можно надеяться на быстрое восстановление после окончания карантина.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15824 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4361 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:04 freeze написав: Итак, пьем кофе и смотрим статистику за прошлые сутки.



Практически благая весть. Все основные показатели говорят, что динамика расширения пандемии снижается, и снижается в большинстве стран мира. Похоже карантинные меры явно дают эффект. То есть очевидно, что с нынешним комплексом мер так называемый взрывной эффект роста отменяется, как максимум - ползучий рост с некоторым постепенным затуханием, которое будет зависеть от строгости карантина.

Неважная новость, что восточная Европа с Украиной сегодня выглядят самым неблагополучным местом на карте. Но и здесь ситуация достаточно понятна - примерно к 15 апреля пик проблем, пик смертей и заболевших, тяжелые ролики в ютубе, где-то к концу карантина 23 апреля всем станет понятно, что ситуация однозначно предсказуемая.



Итого - к концу апреля все страны мира столкнуться с дилемой - что делать дальше с карантинными мерами ? Первый вариант - еще на 2-3 недели держать строгий карантин, что несомненно приведет к полному контролю над ситуацией, хотя и не полной победе.

Второй вариант - ослабить гайки карантина, это приведет к отдалению полного контроля над вирусом на пару месяцев, но принесёт бонусы в страдающие мировые экономики.



Итак к статистике.

По традиции с отрицательного.

Страны с самой плохой динамикой в мире по заболевшим - Украина, Турция, Румыния, то есть мы и соседи. И это мягко говоря тревожит.



Из положительного.

Четыре дня подряд очень медленно, но снижается относительный прирост заболевших.

26.03 + 12.9 %

27.03 + 12.3 %

28.03 + 11.2 %

29.03 + 9.0 %



Пять дней подряд снижается относительный прирост текущих больных

с + 15.3 % до 9.5 % за вчера



Четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших за сутки.

за 26.03 заболело + 60830 в + 25.5 % к прошлому дню

за 27.03 + 64501 в + 6 %

за 28.03 + 66758 в + 3.5 %

за 29.03 + 59232 в - 12.7 %



Три дня подряд снижается относительный прирост умерших к прошлому дню

за 27.03 в + 13.6 %

за 28.03 в + 12.9 %

за 29.03 в + 10 %



В Италии продолжается улучшение, прирост заболевших за сутки + 5.6 %, практически самая небольшая цифра в Европе. Опять же в положительных лидерах невероятная Болгария всего в + 4.5 %.



Во многих странах три-четыре дня подряд снижается относительный прирост заболевших - Германия, Испания, США, Мексика, Египет, Пакистан, Бразилия, Индия, Иран, Великобритания, Канада.



Несомненно, карантин действует во всех странах - хуже или лучше - в силу снижения контактов. а значит заражаемости. Вопрос, что будет потом? Несомненно, карантин действует во всех странах - хуже или лучше - в силу снижения контактов. а значит заражаемости. Вопрос, что будет потом? It takes little for me to say

