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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 648649650651652>
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:47

  Пенсионер написав:
  vetka написав: Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.
А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?
Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50

  adeges написав:......
риск есть. не вижу путей решения. а вы?

Единственный путь - разумный баланс между жёсткостью карантина и требованиями экономики.
Понимаю, что нахождение такого баланса задача далеко не тривиальная. Тем более, в условиях огромной неопределенности в знаниях о вирусе.
В этой ситуации сильно удивляет топорная статистика о заболеваемости и несогласованность её в разных странах. Большой минус ВОЗ, ООН и всем правительствам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50

  Starikan написав:
  Пенсионер написав:
  vetka написав: Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.
А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?
Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения.


Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:53

  Starikan написав:Дополню: нехватка медсестер и санитарок, которые не могут приехать из пригородов.
Если уж сохранили какой-то городской транспорт, то зачем отменять пригородный?

В пригородах тоже люди живут (болеют), пусть пригородные санитарки лечат пригородных больных в пригородных амбулаториях. Можно в клубах развертывать госпитали. :)
Первый этап прошли. Каждая страна сама за себя. Второй этап впереди - каждая область закрывается от соседней. Закончится тем что каждое село окопается?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:56

  adeges написав:.......
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.

Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.
Думаю, итальянцы побогаче.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:57

  adeges написав:
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.

На сегодня все так. А вы представьте себе продолжение карантина на полгода-год-полтора.
Скажете такого не может быть. А вдруг... -никогда такого не было и вот опять.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59

  Пенсионер написав:
  vetka написав:
Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.

А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?
Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

картечь, дробь 6,7,8, или пули ?
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59

  Пенсионер написав:
  vetka написав:
Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.

А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?
Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

Главное, что ж от вируса умрет меньше! (это сарказм)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:01

  adeges написав:
каким образом экономические результаты карантина приведут к смертности, не хотите рассказать? голодные бунты, верно?

мы, холопы, не стоим в одном ряду с лидерами государств, хотя несомненно при отсутствии однозначного ответа на вопрос "что хуже" в контексте эволюции, их выбор пока очевиден. а дальше их выбор будет определяться многими факторами. как говорят французы on verra.

Поклонники экономики свято уверенны что если дать людям работать и не обращать внимание на болезнь, то всё само пройдет. Например, ещё не изучено как работает большой завод при постоянном двухнедельном больничном 20% персонала, в лучшем случае, и месячном отрубе реально, и как влияет смертность внутри коллектива и их семей на продуктивность работы :) мы не говорим о желании уволится, т.к. не верим что места общего пользования будут подвергнуты дезинфекции ежедневно, а соответственно болезни новых будут протекать всё более неприятно, по идее мы не будем принимать что эта болезнь может нанести неприятный урон самой экономике ради которой мы это затевает...
Востаннє редагувалось stm в Пон 30 бер, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02

  ЛАД написав:
  adeges написав:.......
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.

Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.
Думаю, итальянцы побогаче.


я думаю, что информация про 3 недели не соответствует действительности. т.е. даже близко к ней не лежала.

плюс не слышал, что все уже лишились средств к существованию и начинают для отопления жечь стулья

запас жизнеспособности населения огромен, это показывают все войны.

да, придется лишится многих удобностей, но до голодных бунтов расстояние еще очень далекое. в 90е у очень большого количества людей реально не было денег от слова совсем, но про голодные бунты я тогда не слышал
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