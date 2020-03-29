При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:47
При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50
Единственный путь - разумный баланс между жёсткостью карантина и требованиями экономики.
Понимаю, что нахождение такого баланса задача далеко не тривиальная. Тем более, в условиях огромной неопределенности в знаниях о вирусе.
В этой ситуации сильно удивляет топорная статистика о заболеваемости и несогласованность её в разных странах. Большой минус ВОЗ, ООН и всем правительствам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:53
В пригородах тоже люди живут (болеют), пусть пригородные санитарки лечат пригородных больных в пригородных амбулаториях. Можно в клубах развертывать госпитали.
Первый этап прошли. Каждая страна сама за себя. Второй этап впереди - каждая область закрывается от соседней. Закончится тем что каждое село окопается?
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:56
Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.
Думаю, итальянцы побогаче.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:57
На сегодня все так. А вы представьте себе продолжение карантина на полгода-год-полтора.
Скажете такого не может быть. А вдруг... -никогда такого не было и вот опять.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59
картечь, дробь 6,7,8, или пули ?
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59
Главное, что ж от вируса умрет меньше! (это сарказм)
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:01
Поклонники экономики свято уверенны что если дать людям работать и не обращать внимание на болезнь, то всё само пройдет. Например, ещё не изучено как работает большой завод при постоянном двухнедельном больничном 20% персонала, в лучшем случае, и месячном отрубе реально, и как влияет смертность внутри коллектива и их семей на продуктивность работы мы не говорим о желании уволится, т.к. не верим что места общего пользования будут подвергнуты дезинфекции ежедневно, а соответственно болезни новых будут протекать всё более неприятно, по идее мы не будем принимать что эта болезнь может нанести неприятный урон самой экономике ради которой мы это затевает...
Востаннє редагувалось stm в Пон 30 бер, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02
я думаю, что информация про 3 недели не соответствует действительности. т.е. даже близко к ней не лежала.
плюс не слышал, что все уже лишились средств к существованию и начинают для отопления жечь стулья
запас жизнеспособности населения огромен, это показывают все войны.
да, придется лишится многих удобностей, но до голодных бунтов расстояние еще очень далекое. в 90е у очень большого количества людей реально не было денег от слова совсем, но про голодные бунты я тогда не слышал
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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