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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 648649650651652> Додано: Пон 30 бер, 2020 12:47 Пенсионер написав: vetka написав: Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб. Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб. А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?

Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил. А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения. При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17053 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1800 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50 adeges написав: ......

риск есть. не вижу путей решения. а вы? ......риск есть. не вижу путей решения. а вы?

Единственный путь - разумный баланс между жёсткостью карантина и требованиями экономики.

Понимаю, что нахождение такого баланса задача далеко не тривиальная. Тем более, в условиях огромной неопределенности в знаниях о вирусе.

В этой ситуации сильно удивляет топорная статистика о заболеваемости и несогласованность её в разных странах. Большой минус ВОЗ, ООН и всем правительствам. Единственный путь - разумный баланс между жёсткостью карантина и требованиями экономики.Понимаю, что нахождение такого баланса задача далеко не тривиальная. Тем более, в условиях огромной неопределенности в знаниях о вирусе.В этой ситуации сильно удивляет топорная статистика о заболеваемости и несогласованность её в разных странах. Большой минус ВОЗ, ООН и всем правительствам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15827 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4362 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50 Starikan написав: Пенсионер написав: vetka написав: Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб. Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб. А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?

Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил. А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения. При этом в стррррашной Италии от коронавируса умерло 0.02% населения.



Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина. Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2748 З нами з: 14.03.06 Подякував: 153 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:53 Starikan написав: Дополню: нехватка медсестер и санитарок, которые не могут приехать из пригородов.

Если уж сохранили какой-то городской транспорт, то зачем отменять пригородный? Дополню: нехватка медсестер и санитарок, которые не могут приехать из пригородов.Если уж сохранили какой-то городской транспорт, то зачем отменять пригородный?

В пригородах тоже люди живут (болеют), пусть пригородные санитарки лечат пригородных больных в пригородных амбулаториях. Можно в клубах развертывать госпитали.

Первый этап прошли. Каждая страна сама за себя. Второй этап впереди - каждая область закрывается от соседней. Закончится тем что каждое село окопается? В пригородах тоже люди живут (болеют), пусть пригородные санитарки лечат пригородных больных в пригородных амбулаториях. Можно в клубах развертывать госпитали.Первый этап прошли. Каждая страна сама за себя. Второй этап впереди - каждая область закрывается от соседней. Закончится тем что каждое село окопается? Пенсионер

Повідомлень: 1721 З нами з: 13.10.08 Подякував: 44 раз. Подякували: 191 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:56 adeges написав: .......

Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина. .......Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.

Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.

Думаю, итальянцы побогаче. Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.Думаю, итальянцы побогаче. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15827 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4362 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:57 adeges написав:

Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина. Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.

На сегодня все так. А вы представьте себе продолжение карантина на полгода-год-полтора.

Скажете такого не может быть. А вдруг... -никогда такого не было и вот опять. На сегодня все так. А вы представьте себе продолжение карантина на полгода-год-полтора.Скажете такого не может быть. А вдруг... -никогда такого не было и вот опять. Пенсионер

Повідомлень: 1721 З нами з: 13.10.08 Подякував: 44 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59 Пенсионер написав: vetka написав:

Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб. Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.

А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?

Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил. А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

картечь, дробь 6,7,8, или пули ? картечь, дробь 6,7,8, или пули ? https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s yama Повідомлень: 2138 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4073 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59 Пенсионер написав: vetka написав:

Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб. Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.

А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?

Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил. А если в результате уличного насилия, грабежей и хаосаКстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

Главное, что ж от вируса умрет меньше! (это сарказм) Главное, что ж от вируса умрет меньше! (это сарказм) vetka Повідомлень: 6354 З нами з: 04.03.14 Подякував: 398 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 13:01 adeges написав:

каким образом экономические результаты карантина приведут к смертности, не хотите рассказать? голодные бунты, верно?



мы, холопы, не стоим в одном ряду с лидерами государств, хотя несомненно при отсутствии однозначного ответа на вопрос "что хуже" в контексте эволюции, их выбор пока очевиден. а дальше их выбор будет определяться многими факторами. как говорят французы on verra. каким образом экономические результаты карантина приведут к смертности, не хотите рассказать? голодные бунты, верно?мы, холопы, не стоим в одном ряду с лидерами государств, хотя несомненно при отсутствии однозначного ответа на вопрос "что хуже" в контексте эволюции, их выбор пока очевиден. а дальше их выбор будет определяться многими факторами. как говорят французы on verra.

Поклонники экономики свято уверенны что если дать людям работать и не обращать внимание на болезнь, то всё само пройдет. Например, ещё не изучено как работает большой завод при постоянном двухнедельном больничном 20% персонала, в лучшем случае, и месячном отрубе реально, и как влияет смертность внутри коллектива и их семей на продуктивность работы мы не говорим о желании уволится, т.к. не верим что места общего пользования будут подвергнуты дезинфекции ежедневно, а соответственно болезни новых будут протекать всё более неприятно, по идее мы не будем принимать что эта болезнь может нанести неприятный урон самой экономике ради которой мы это затевает... Поклонники экономики свято уверенны что если дать людям работать и не обращать внимание на болезнь, то всё само пройдет. Например, ещё не изучено как работает большой завод при постоянном двухнедельном больничном 20% персонала, в лучшем случае, и месячном отрубе реально, и как влияет смертность внутри коллектива и их семей на продуктивность работымы не говорим о желании уволится, т.к. не верим что места общего пользования будут подвергнуты дезинфекции ежедневно, а соответственно болезни новых будут протекать всё более неприятно, по идее мы не будем принимать что эта болезнь может нанести неприятный урон самой экономике ради которой мы это затевает... Востаннє редагувалось stm в Пон 30 бер, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2186 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02 ЛАД написав: adeges написав: .......

Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина. .......Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.

Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.

Думаю, итальянцы побогаче. Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.Думаю, итальянцы побогаче.



я думаю, что информация про 3 недели не соответствует действительности. т.е. даже близко к ней не лежала.



плюс не слышал, что все уже лишились средств к существованию и начинают для отопления жечь стулья



запас жизнеспособности населения огромен, это показывают все войны.



да, придется лишится многих удобностей, но до голодных бунтов расстояние еще очень далекое. в 90е у очень большого количества людей реально не было денег от слова совсем, но про голодные бунты я тогда не слышал я думаю, что информация про 3 недели не соответствует действительности. т.е. даже близко к ней не лежала.плюс не слышал, что все уже лишились средств к существованию и начинают для отопления жечь стульязапас жизнеспособности населения огромен, это показывают все войны.да, придется лишится многих удобностей, но до голодных бунтов расстояние еще очень далекое. в 90е у очень большого количества людей реально не было денег от слова совсем, но про голодные бунты я тогда не слышал It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2748 З нами з: 14.03.06 Подякував: 153 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 648649650651652> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 30 бер, 2020 10:02