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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02
ЛАД написав: adeges написав:
.......
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.
Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.
Думаю, итальянцы побогаче.
Ну хіба у покоління X, і навряд чи.
У нас запас макарон та гречки по домам більше.
Навчені кризами не раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:03
yama написав:
картечь, дробь 6,7,8, или пули ?
В основном 6. Но есть и 9 (не всю отстрелял на стенде). Ну и картечи прикупил...
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04
adeges написав:
каким образом экономические результаты карантина приведут к смертности, не хотите рассказать? голодные бунты, верно?
Возможные варианты были уже здесь неоднократно описаны.
Часть из них реализовывалась в 90х. Например, стальные двери дома на моем садовом участке дважды ломали банды, оснащенные обычными ломами.
Сейчас может быть гораздо хуже, учитывая количество огнестрела в результате событий на Донбассе.
мы, холопы, не стоим в одном ряду с лидерами государств, хотя несомненно при отсутствии однозначного ответа на вопрос "что хуже" в контексте эволюции, их выбор пока очевиден. а дальше их выбор будет определяться многими факторами. как говорят французы on verra.
Я уже писал: лидеры стран золотого миллиарда подстрахованы возможностью печатания СКВ и уже апробированной (хотя и не реализованной) возможностью раздачи "гарантированного дохода". Голодные бунты им не грозят, разве что придется немного затянуть пояса и, возможно, не менять айфоны с выходом их очередной версии.
Мы же находимся в несравненно худшем положении, и спасать нас никто не будет, даже если начнется массовый мор. Это видно по политике МВФ и других "благодетелей".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:08
Пенсионер написав: adeges написав:
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.
На сегодня все так. А вы представьте себе продолжение карантина на полгода-год-полтора.
Скажете такого не может быть. А вдруг... -никогда такого не было и вот опять.
я сказал, что никто не знает, как будет. но для любого политика массовые смерти избирателей сегодня значат намного больше, чем гипотетические проблемы в будущем. но как я уже сказал, ситуация меняется и решения политиков несомненно это будут учитывать
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11
Starikan написав:
варианты были уже здесь неоднократно описаны.
Часть из них реализовывалась в 90х. Например, стальные двери дома на моем садовом участке дважды ломали банды, оснащенные обычными ломами.
Сейчас может быть гораздо хуже, учитывая количество огнестрела в результате событий на Донбассе.
но вы живы, несмотря на взломанные - дважды - двери вашего дома. несомненно, будут потери, особенно у более состоятельных.
но все же жизнь несколько важнее, немного более в приоритете.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:13
ЛАД написав: adeges написав:
Да. да. после трех недель жесткого карантина точно умерло 0.02% населения. и 0.00% населения умерло в результате уличного насилия и хаоса в результате этого самого карантина.
Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.
Недавно слышал вариацию известной поговорки о степенях "безденежья":
- (плачущим голосом) Господи, спаси меня, я нищий, денег нет, жрать нечего...
- (голос с небес) Не ври, есть у тебя деньги!!!
- (с негодованием) Так что мне, доллары прикажешь менять ???
Но бедных людей в Украине действительно много.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:21
тут осенила одна мысль
насколько стратегия - сидеть дома - аффективная с учетом вентиляции в наших домах ?
Захотел больной коронавирусом проветрить свою квартиру и все ушло в систему вентиляции дома ? с учетом громадного количества пластиковых окон , насколько работает вентиляция и воздух с одной квартиры не попадает в другую квартиру ?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:22
adeges написав:
я сказал, что никто не знает, как будет. но для любого политика массовые смерти избирателей сегодня значат намного больше, чем гипотетические проблемы в будущем.
Во-о-от!!! (как любит говорить коллега Детройтред
)
Здесь я вам плюсую, поскольку и сам хотел об этом написать.
Кроме слова "гипотетические". Об этих проблемах говорит масса экономистов.
И в заключение: командующий армией (а в мире идет настоящая война с новым вирусом) не имеет права интересоваться мнением "народных масс", а должен прислушиваться к мнению экспертов генштаба и, если надо, идти на жертвы ради будущей победы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32
stm написав: adeges написав:
каким образом экономические результаты карантина приведут к смертности, не хотите рассказать? голодные бунты, верно?
мы, холопы, не стоим в одном ряду с лидерами государств, хотя несомненно при отсутствии однозначного ответа на вопрос "что хуже" в контексте эволюции, их выбор пока очевиден. а дальше их выбор будет определяться многими факторами. как говорят французы on verra.
Поклонники экономики свято уверенны что если дать людям работать и не обращать внимание на болезнь, то всё само пройдет. Например, ещё не изучено как работает большой завод при постоянном двухнедельном больничном 20% персонала, в лучшем случае, и месячном отрубе реально, и как влияет смертность внутри коллектива и их семей на продуктивность работы
мы не говорим о желании уволится, т.к. не верим что места общего пользования будут подвергнуты дезинфекции ежедневно, а соответственно болезни новых будут протекать всё более неприятно, по идее мы не будем принимать что эта болезнь может нанести неприятный урон самой экономике ради которой мы это затевает...
Вот все вы красиво и правильно пишите, да только, к сожалению, человек такое существо, которому для жизнедеятельности нужна еда... А сидя дома месяцами еда сама дома не появится, почему-то
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:36
adeges написав:
я думаю, что информация про 3 недели не соответствует действительности. т.е. даже близко к ней не лежала.
плюс не слышал, что все уже лишились средств к существованию и начинают для отопления жечь стулья
запас жизнеспособности населения огромен, это показывают все войны.
да, придется лишится многих удобностей, но до голодных бунтов расстояние еще очень далекое. в 90е у очень большого количества людей реально не было денег от слова совсем, но про голодные бунты я тогда не слышал
Не корректно сравнивать 90-е (когда до этого сотнями лет люди ничего слаще морковки не ели, были у многих родственники в селе на земле, да вообще села были живые) и 2020 год (где за 30 лет все зажирели, села умерли, привыкли к роскоши, комфорту и тд). В 90-е было что пилить на металл, то сейчас пилить уже нечего.
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