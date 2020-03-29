ЛАД написав:
Тут приводили цифры, что в Украине больше чем у 50% населения запасов хватит меньше, чем на 3 недели.
Думаю, итальянцы побогаче.
Ну хіба у покоління X, і навряд чи.
У нас запас макарон та гречки по домам більше.
Навчені кризами не раз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02
Ну хіба у покоління X, і навряд чи.
У нас запас макарон та гречки по домам більше.
Навчені кризами не раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:03
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04
Возможные варианты были уже здесь неоднократно описаны.
Часть из них реализовывалась в 90х. Например, стальные двери дома на моем садовом участке дважды ломали банды, оснащенные обычными ломами.
Сейчас может быть гораздо хуже, учитывая количество огнестрела в результате событий на Донбассе.
Я уже писал: лидеры стран золотого миллиарда подстрахованы возможностью печатания СКВ и уже апробированной (хотя и не реализованной) возможностью раздачи "гарантированного дохода". Голодные бунты им не грозят, разве что придется немного затянуть пояса и, возможно, не менять айфоны с выходом их очередной версии.
Мы же находимся в несравненно худшем положении, и спасать нас никто не будет, даже если начнется массовый мор. Это видно по политике МВФ и других "благодетелей".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:08
я сказал, что никто не знает, как будет. но для любого политика массовые смерти избирателей сегодня значат намного больше, чем гипотетические проблемы в будущем. но как я уже сказал, ситуация меняется и решения политиков несомненно это будут учитывать
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11
но вы живы, несмотря на взломанные - дважды - двери вашего дома. несомненно, будут потери, особенно у более состоятельных.
но все же жизнь несколько важнее, немного более в приоритете.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:13
Недавно слышал вариацию известной поговорки о степенях "безденежья":
- (плачущим голосом) Господи, спаси меня, я нищий, денег нет, жрать нечего...
- (голос с небес) Не ври, есть у тебя деньги!!!
- (с негодованием) Так что мне, доллары прикажешь менять ???
Но бедных людей в Украине действительно много.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
тут осенила одна мысль
насколько стратегия - сидеть дома - аффективная с учетом вентиляции в наших домах ?
Захотел больной коронавирусом проветрить свою квартиру и все ушло в систему вентиляции дома ? с учетом громадного количества пластиковых окон , насколько работает вентиляция и воздух с одной квартиры не попадает в другую квартиру ?
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:22
Во-о-от!!! (как любит говорить коллега Детройтред )
Здесь я вам плюсую, поскольку и сам хотел об этом написать.
Кроме слова "гипотетические". Об этих проблемах говорит масса экономистов.
И в заключение: командующий армией (а в мире идет настоящая война с новым вирусом) не имеет права интересоваться мнением "народных масс", а должен прислушиваться к мнению экспертов генштаба и, если надо, идти на жертвы ради будущей победы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32
Вот все вы красиво и правильно пишите, да только, к сожалению, человек такое существо, которому для жизнедеятельности нужна еда... А сидя дома месяцами еда сама дома не появится, почему-то
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:36
Не корректно сравнивать 90-е (когда до этого сотнями лет люди ничего слаще морковки не ели, были у многих родственники в селе на земле, да вообще села были живые) и 2020 год (где за 30 лет все зажирели, села умерли, привыкли к роскоши, комфорту и тд). В 90-е было что пилить на металл, то сейчас пилить уже нечего.
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