Anadonta написав:

adeges написав: Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.



Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%. Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.

Давайте перестанем летать самолетами, ездить на авто, ходить в горы, кататься на лыжах, купаться в реке или море...Ведь даже если смертность 0.001% - с математической точки зрения это означает, что один из 100000 умрет. И, к сожалению, всегда это будет кто-то конкретный - чей-то (чья-то) муж, отец, сын, брат (жена, мать, дочь, сестра)... Для этих людей это будет трагедия независимо от того, какова была вероятность этой смерти - 100% или каких-то 0.001%!Я не против карантина - уверен он растянет процесс во времени, снизит количество заболевших и умерших, но можно было сделать все это в куда более мягкой форме, не убивая бизнес.Посмотрите, к примеру, на Швецию, запас прочности у граждан которой несоизмеримо больше по сравнению с основной массой наших соотечественников. Всегда нужно "включать голову" и думать о последствиях - не будут ли они соизмеримы или даже страшнее того, что неизвестно произошло бы или нет?