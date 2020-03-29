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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 652653654655>
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:19

  vetka написав:
  Пенсионер написав:
  vetka написав:Вот все вы красиво и правильно пишите, да только, к сожалению, человек такое существо, которому для жизнедеятельности нужна еда... А сидя дома месяцами еда сама дома не появится, почему-то :roll:

По поводу еды сильно не парьтесь. Доширак дешевый, могут развозить одну порцию по домам даже бесплатно. Тем кто работает будут выдавать по две порции доширака в день. Деньги не нужны вообще. Металл при этом будут плавить и продавать за рубеж. :)

Я и не парюсь, но если питаться одни дошираком, то можно долго не протянуть в принципе.

Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:21

  Пенсионер написав:Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.

И добавить нечего...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:28

  Puente написав:
Ну от я в принципі знаю , що таке диширак - але ніколи в житті не бачив . У нас якось продають Мівіну або Роллтон ...

Так, але першим на моїй пам'яті з'явився саме доширак, мабудь тому ця марка для мене стала загальною назвою для подібних виробів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:28

  Anadonta написав:
  adeges написав:Мне когда-то морду перекосило - был паралич лицевого нерва с одной стороны . Говорят, что это хирня - вирусного происхождения в силу поражения одного из отростков третичного нерва - поплавал в не очень чистом бассейне не очень удачно похоже. Вероятность такого заболевания считается в единицах на десятки - сотни тысяч людей. Но, поверьте, от этого текущая из угла рта слюна и не закрывающийся глаз не были менее неприятными и при этом 80% шансы на практически полное выздоровление мало грели.

Т.е. я хочу сказать, что вероятность для меня оказалась равна 100%.


Давайте перестанем летать самолетами, ездить на авто, ходить в горы, кататься на лыжах, купаться в реке или море...
Ведь даже если смертность 0.001% - с математической точки зрения это означает, что один из 100000 умрет. И, к сожалению, всегда это будет кто-то конкретный - чей-то (чья-то) муж, отец, сын, брат (жена, мать, дочь, сестра)... Для этих людей это будет трагедия независимо от того, какова была вероятность этой смерти - 100% или каких-то 0.001%!
Я не против карантина - уверен он растянет процесс во времени, снизит количество заболевших и умерших, но можно было сделать все это в куда более мягкой форме, не убивая бизнес.
Посмотрите, к примеру, на Швецию, запас прочности у граждан которой несоизмеримо больше по сравнению с основной массой наших соотечественников. Всегда нужно "включать голову" и думать о последствиях - не будут ли они соизмеримы или даже страшнее того, что неизвестно произошло бы или нет?

Швецию которая только начала борьбу на 10млн. с 110 смертями сложных 281 и Юж.Корею на 53 млн. и 158 смертями и сложных 59. Вы бы желали быть в Швеции, я бы в Южной Корее ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:31

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:43

  stm написав:Швецию которая только начала борьбу на 10млн. с 110 смертями сложных 281 и Юж.Корею на 53 млн. и 158 смертями и сложных 59. Вы бы желали быть в Швеции, я бы в Южной Корее ;)


Несмотря ни на что я все еще желаю оставаться в Украине!
Просто очень сильно хочется, чтобы те, кто "стоит у руля" сегодня или будет стоять в будущем, тоже этого хотели, а не рассматривали нашу страну с ее ресурсами и населением как территорию для зарабатывания немалого капитала для последующей жизни в какой-нибудь "тихой гавани"...
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 30 бер, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Согласен. Но я писал об отличии современной урбанизированной ситуации и патриархального общества. Украина 2020 сильно отличается от Украины 1941 хотя бы % сельского населения. Условия выживаемости в деревне в кризис значительно лучше.

да ти шо,
голодомор 1933, голодуха 1947...
"значітєльно луччє"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:49

  Пенсионер написав:
  vetka написав:
  Пенсионер написав:По поводу еды сильно не парьтесь. Доширак дешевый, могут развозить одну порцию по домам даже бесплатно. Тем кто работает будут выдавать по две порции доширака в день. Деньги не нужны вообще. Металл при этом будут плавить и продавать за рубеж. :)

Я и не парюсь, но если питаться одни дошираком, то можно долго не протянуть в принципе.

Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.

посадять картоплю і підуть майданити,
пасіонарії ще півроку ППЦа чекати не будуть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:Согласен. Но я писал об отличии современной урбанизированной ситуации и патриархального общества. Украина 2020 сильно отличается от Украины 1941 хотя бы % сельского населения. Условия выживаемости в деревне в кризис значительно лучше.

да ти шо,
голодомор 1933, голодуха 1947...
"значітєльно луччє"

Давайте без политики и кривляния русского языка. Я же не привожу в пример блокадный Ленинград.
Или кроме голодомора ничего не знаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59

  ЛАД написав:
  adeges написав:
я думаю, что информация про 3 недели не соответствует действительности. т.е. даже близко к ней не лежала.

Ну, это Ваше личное мнение и, думаю, глубоко ошибочное.



Ну, это Ваше личное мнение и, думаю, глубоко ошибочное.
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Пон 30 бер, 2020 10:02
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