Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 652653654655 Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: 2. Признание того, что мы не всесильны, не означает, что не надо искать научные решения, а скатываться к мистике и магии. 2. Признание того, что мы не всесильны, не означает, что не надо искать научные решения, а скатываться к мистике и магии.

Разумеется.

Но важно не скатываться к мистике и магии и в отношении к науке. Также, как и в отношении к государственному управлению. Окропление улиц святой водой не является проблемой. Это уже экзотика. Сейчас большинство ждет чуда не от Бога, а от науки и правительства. С тем же уровнем обоснованности и получаемых результатов. Самая массовая ошибка в этих ожиданиях - игнорирование фактора времени. Мы хотим всего и сразу. На это накладывается еще и полное неприятие каких либо компромиссов.

ЛАД написав: 3. То, что здесь обсуждалось - соотношение карантина (страха) и экономики (и жизни вообще). 3. То, что здесь обсуждалось - соотношение карантина (страха) и экономики (и жизни вообще).

К сожалению, мы это обсуждаем, мягко говоря, имея очень поверхностное представление и о медицине, и об экономике.

ЛАД написав: О готовности медицины и государств можно говорить только в смысле организационной готовности к принятию экстренных мер. Хотя бы подходы к решению должны быть разработаны заранее. О готовности медицины и государств можно говорить только в смысле организационной готовности к принятию экстренных мер. Хотя бы подходы к решению должны быть разработаны заранее.

А какова цена этой готовности? Мы рассуждаем о влиянии на экономику нескольких недель карантина, а какое влияние окажут затраты на поддержание дополнительной организационной структуры, не говоря уже о материальном обеспечении экстренных мер?

И опять таки, не понятно, подходы к решению чего должны быть разработаны заранее? Все наши нынешние претензии строятся на том, что мы сегодня знаем об эпидемии.

Мы можем говорить о моральной готовности принимать экстренные меры. Меры были приняты. Карантин - единственное условно эффективное средство борьбы с эпидемиями, по крайней мере до разработки соответствующей химии. Другого пока не придумали.

Строгость карантина в разных странах разнится, но какое решение было правильным станет понятно, когда все это закончится и будет обработана статистика. У нас уровень средний. Попытка искать баланс видна. Разумеется.Но важно не скатываться к мистике и магии и в отношении к науке. Также, как и в отношении к государственному управлению. Окропление улиц святой водой не является проблемой. Это уже экзотика. Сейчас большинство ждет чуда не от Бога, а от науки и правительства. С тем же уровнем обоснованности и получаемых результатов. Самая массовая ошибка в этих ожиданиях - игнорирование фактора времени. Мы хотим всего и сразу. На это накладывается еще и полное неприятие каких либо компромиссов.К сожалению, мы это обсуждаем, мягко говоря, имея очень поверхностное представление и о медицине, и об экономике.А какова цена этой готовности? Мы рассуждаем о влиянии на экономику нескольких недель карантина, а какое влияние окажут затраты на поддержание дополнительной организационной структуры, не говоря уже о материальном обеспечении экстренных мер?И опять таки, не понятно, подходы к решению чего должны быть разработаны заранее? Все наши нынешние претензии строятся на том, что мы сегодня знаем об эпидемии.Мы можем говорить о моральной готовности принимать экстренные меры. Меры были приняты. Карантин - единственное условно эффективное средство борьбы с эпидемиями, по крайней мере до разработки соответствующей химии. Другого пока не придумали.Строгость карантина в разных странах разнится, но какое решение было правильным станет понятно, когда все это закончится и будет обработана статистика. У нас уровень средний. Попытка искать баланс видна. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 4779 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2370 раз. Подякували: 5465 раз. Профіль 8 5 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 15:00 Мизантрóп написав: В западных СМИ объяснили феномен низкой активности COVID19 в Украине - попав в украиноязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, прибухивать, курить и в конце концов скатывается по социально-биологической лестнице к обычному ОРВИ на 73% .... а тут уже и Арбидол с йодовой сеточкой в помощь... В западных СМИ объяснили феномен низкой активности COVID19 в Украине - попав в украиноязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, прибухивать, курить и в конце концов скатывается по социально-биологической лестнице к обычному ОРВИ на 73% .... а тут уже и Арбидол с йодовой сеточкой в помощь... Зверніть увагу

Як москалик українців тупими й лінивими пияками обізвав..



Москалику - а в педерацію той вірус що робить? взагалі бояришником травиться і суїцидально помирає не витримавши клоаки їхнього життя? Зверніть увагуЯк москалик українців тупими й лінивими пияками обізвав..Москалику - а в педерацію той вірус що робить? взагалі бояришником травиться і суїцидально помирає не витримавши клоаки їхнього життя? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22439 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2290 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 652653654655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням J, Vadim V, varlo,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Alex6 Вадимка і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 687 , 688 , 689

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6880 1534456

ЛОБ Пон 30 бер, 2020 10:02