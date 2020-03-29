Разумеется.
Но важно не скатываться к мистике и магии и в отношении к науке. Также, как и в отношении к государственному управлению. Окропление улиц святой водой не является проблемой. Это уже экзотика. Сейчас большинство ждет чуда не от Бога, а от науки и правительства. С тем же уровнем обоснованности и получаемых результатов. Самая массовая ошибка в этих ожиданиях - игнорирование фактора времени. Мы хотим всего и сразу. На это накладывается еще и полное неприятие каких либо компромиссов.
К сожалению, мы это обсуждаем, мягко говоря, имея очень поверхностное представление и о медицине, и об экономике.
А какова цена этой готовности? Мы рассуждаем о влиянии на экономику нескольких недель карантина, а какое влияние окажут затраты на поддержание дополнительной организационной структуры, не говоря уже о материальном обеспечении экстренных мер?
И опять таки, не понятно, подходы к решению чего должны быть разработаны заранее? Все наши нынешние претензии строятся на том, что мы сегодня знаем об эпидемии.
Мы можем говорить о моральной готовности принимать экстренные меры. Меры были приняты. Карантин - единственное условно эффективное средство борьбы с эпидемиями, по крайней мере до разработки соответствующей химии. Другого пока не придумали.
Строгость карантина в разных странах разнится, но какое решение было правильным станет понятно, когда все это закончится и будет обработана статистика. У нас уровень средний. Попытка искать баланс видна.