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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:2. Признание того, что мы не всесильны, не означает, что не надо искать научные решения, а скатываться к мистике и магии.

Разумеется.
Но важно не скатываться к мистике и магии и в отношении к науке. Также, как и в отношении к государственному управлению. Окропление улиц святой водой не является проблемой. Это уже экзотика. Сейчас большинство ждет чуда не от Бога, а от науки и правительства. С тем же уровнем обоснованности и получаемых результатов. Самая массовая ошибка в этих ожиданиях - игнорирование фактора времени. Мы хотим всего и сразу. На это накладывается еще и полное неприятие каких либо компромиссов.
  ЛАД написав:3. То, что здесь обсуждалось - соотношение карантина (страха) и экономики (и жизни вообще).

К сожалению, мы это обсуждаем, мягко говоря, имея очень поверхностное представление и о медицине, и об экономике.
  ЛАД написав:О готовности медицины и государств можно говорить только в смысле организационной готовности к принятию экстренных мер. Хотя бы подходы к решению должны быть разработаны заранее.

А какова цена этой готовности? Мы рассуждаем о влиянии на экономику нескольких недель карантина, а какое влияние окажут затраты на поддержание дополнительной организационной структуры, не говоря уже о материальном обеспечении экстренных мер?
И опять таки, не понятно, подходы к решению чего должны быть разработаны заранее? Все наши нынешние претензии строятся на том, что мы сегодня знаем об эпидемии.
Мы можем говорить о моральной готовности принимать экстренные меры. Меры были приняты. Карантин - единственное условно эффективное средство борьбы с эпидемиями, по крайней мере до разработки соответствующей химии. Другого пока не придумали.
Строгость карантина в разных странах разнится, но какое решение было правильным станет понятно, когда все это закончится и будет обработана статистика. У нас уровень средний. Попытка искать баланс видна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:00

  Мизантрóп написав:В западных СМИ объяснили феномен низкой активности COVID19 в Украине - попав в украиноязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, прибухивать, курить и в конце концов скатывается по социально-биологической лестнице к обычному ОРВИ на 73% .... а тут уже и Арбидол с йодовой сеточкой в помощь...
Зверніть увагу
Як москалик українців тупими й лінивими пияками обізвав..

Москалику - а в педерацію той вірус що робить? взагалі бояришником травиться і суїцидально помирає не витримавши клоаки їхнього життя?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Пон 30 бер, 2020 10:02
ЛОБ

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