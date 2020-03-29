Додано: Пон 30 бер, 2020 15:34

че вы удивляетесь быдлу в самолете ? вы тут почитайте какой уровень общения Макароны дошираки мивины москали ... личные обиды выяснение отношений ...так и хочется вспомнить песенку " Мы не бы_д_ло, мы не Козлы мы украински дочки й сыны"и моих соседей которые всем кричат " Мы не алкоголики !!! " вот вы часто такое объявляете " Мы не бы_д_ло ! - Мы не алкоголики ":mrgreen:гы открыл сообщение budivelnik и понял что не зря в бан занес , яркая иллюстрация - " МЫ не Б_ы_д_л_о" " Мы не москали" !ЗЫ предлагаю ввести новую форму приветствия " Здравствуйте ( добры день) я не москаль ( б_ы_д_ло\ алкоголик \ не вор \ не ... - каждый говорит что ему ближе )