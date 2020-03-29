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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 653654655656>
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

че вы удивляетесь быдлу в самолете ? вы тут почитайте какой уровень общения Макароны дошираки мивины москали ... личные обиды выяснение отношений ...
так и хочется вспомнить песенку " Мы не бы_д_ло, мы не Козлы мы украински дочки й сыны"
https://www.youtube.com/watch?v=Y26Nl9uKF20 :mrgreen:
и моих соседей которые всем кричат " Мы не алкоголики !!! " вот вы часто такое объявляете " Мы не бы_д_ло ! - Мы не алкоголики " Здравствуйте Я Вася - я НЕ алкоголик " ? :mrgreen:
гы открыл сообщение budivelnik и понял что не зря в бан занес , яркая иллюстрация - " МЫ не Б_ы_д_л_о" " Мы не москали" !

ЗЫ предлагаю ввести новую форму приветствия " Здравствуйте ( добры день) я не москаль ( б_ы_д_ло\ алкоголик \ не вор \ не ... - каждый говорит что ему ближе )
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 бер, 2020 16:25, всього редагувалось 5 разів.
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:36

  Пенсионер написав:
  vetka написав:
Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.

А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?
Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

Картина на выходных: идет по тротуару два мужика мутного вида, тут один другому передает ствол, потом пошли куда-то к подъезду и там засели
Не каждый день увидишь
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:41

  Faceless написав:
  Пенсионер написав:
  vetka написав:
Все зависит того, на сколько сильным будет экономический ущерб.

А если в результате уличного насилия, грабежей и хаоса погибнет более 3 % населения?
Кстати 500 патронов к легальному Ремингтону на всякий случай подготовил.

Картина на выходных: идет по тротуару два мужика мутного вида, тут один другому передает ствол, потом пошли куда-то к подъезду и там засели
Не каждый день увидишь

и что вы как сознательный гражданин не позвонили 102 ? 911 ? 112 ? :shock:
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:и что вы как сознательный гражданин не позвонили 102 ? 911 ? 112 ?

Чтобы одни понты (бывшие менты) спалили засаду других понтов?
Кто еще может настолько страх потерять, чтобы светить стволом на улице? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.

Даже за полгода можно язву желудка получить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:50

  Faceless написав:
  Пенсионер написав:Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.

Даже за полгода можно язву желудка получить

Язву желудка вызывает хелокобактер пилори, а не неправильное питание. Стыдно не знать такому всезнайке.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:54

  vetka написав:
  Faceless написав:
  Пенсионер написав:Долго и не надо, пол-года легко, потом к порции добавят чуть витаминов, народ увидит свет в конце туннеля и станет прославлять дающего.

Даже за полгода можно язву желудка получить

Язву желудка вызывает хелокобактер пилори, а не неправильное питание. Стыдно не знать такому всезнайке.

А заболевших ковидом убивает не сам вирус, а развившаяся на его фоне пневмония, и что? Больному до лампочки, как именно выглядит цепочка событий, которая привела у проблеме
Или вы будете утверждать, что характер питания не играет никакой роли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:55

  Faceless написав:А заболевших ковидом убивает не сам вирус, а развившаяся на его фоне пневмония, и что? Больному до лампочки, как именно выглядит цепочка событий, которая привела у проблеме

Большая разница в плане язвы.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:09

budivelnik ветку попутал.. бывает..
какой там день карантина ..??? все горючее закончилось или как?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:12

Даже немного завидую у кого только коронавирус. У меня вон тетка 92 года вчера и сегодня 2 раза падала, сильно ушибла ногу внизу, опухла сильно, ходить сама теперь не может, надеюсь пока не может. Вот это проблема.!
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