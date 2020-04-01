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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 704705706707>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 59
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
27%
16
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
8
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
3%
2
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
10
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
4
Найманий працівник, втратив роботу
2%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
9
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:57

  antey1969 написав:
  Starikan написав:Приват собирает пожертвования на аппараты ИВЛ.
Присоединяйтесь, г-да бизнесмены

Логическая цепочка
Дано:
1)В этом году государство беспрецедентно урезало расходы на медицину
2)Приват - это госбанк
Вопрос:
С какого такого бодуна государство, выбрасывая своими же жлобскими действиями медицину за грань нищеты, вдруг озаботилось сбором средств на медоборудование с частных лиц?
ЗЕреформаторам надо либо трусы одеть, либо крестик снять.
Хозяину, который поджег свой сарай, принципиально не дам ни копейки. Сам поджег - сам и отстраивай, нехрен ходить по дворам побираться

У государства нет ликвидности счета казначейства пусты, Приват - ликвиден ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:59

  vetka написав:.. но я все равно считаю, что либо не нужно кичиться этим потому как реально помощь не особо большая при его финвозможностях, вот я и говорю, что при его деньгах можно было и больше купить, либо уже не хвастайся, купил и молодец, но молча, а не как какие-то грандиозное достижение!

лично мне накакать на белый, черный и зеленый пиар. Сделал что-то - отлично! Вадатурский, в первую очередь бизнесмен, бизнес которого очень завязан на простых людях. Проблемы людей очень быстро превращаются в проблемы бизнеса, будь ты хоть аграрий, хоть аптекарь, хоть производитель туалетной бумаги.
Бизнес, где работаю я, завязан также на людях, но я занимаюсь товарами длительного пользования и не могу позволить себе, в условиях неопределенности, помогать городу. Людей бы прокормить!
хай пиарится сколько хочет, хоть на камеру дарит рулон бумаги, важен итоговый результат
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:01

  sequence написав:
  vetka написав:.. но я все равно считаю, что либо не нужно кичиться этим потому как реально помощь не особо большая при его финвозможностях, вот я и говорю, что при его деньгах можно было и больше купить, либо уже не хвастайся, купил и молодец, но молча, а не как какие-то грандиозное достижение!

лично мне накакать на белый, черный и зеленый пиар. Сделал что-то - отлично! Вадатурский, в первую очередь бизнесмен, бизнес которого очень завязан на простых людях. Проблемы людей очень быстро превращаются в проблемы бизнеса, будь ты хоть аграрий, хоть аптекарь, хоть производитель туалетной бумаги.
Бизнес, где работаю я, завязан также на людях, но я занимаюсь товарами длительного пользования и не могу позволить себе, в условиях неопределенности, помогать городу. Людей бы прокормить!
хай пиарится сколько хочет, хоть на камеру дарит рулон бумаги, важен итоговый результат

Зеленский вроде бы как тоже не из нуждающихся, но ни одной маски за свой счет в больницы не купил
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:мало того COVID-19 выделяется из лёгких людей до 37 дней после заражения, а наши дятлы выписывают через 2 недели типа чист.

1. https://korrespondent.net/world/4208992-prynts-charlz-zarazylsia-koronavyrusom-smy
2. https://korrespondent.net/lifestyle/4211089-prynts-charlz-vylechylsia-ot-koronavyrusa
Между новостями 5 дней. В последней говорится о 7 днях.
Наши дятлы ничем не отличаются от дятлов всего остального мира :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:13

В Италии работы начали заменять врачей. Первые шесть механических медиков работают в клинике города Варезе в Ломбардии, организации болезни.
Человекообразные механизмы выполняют часть работы, чтобы уменьшить контакты врачей с инфицированными: мониторят состояние пациентов, берут анализы.
Некоторые больные, особенно пожилого возраста, негативно отнеслись к новации, впрочем постепенно привыкли, ведь через работа - врач и больной также могут общаться.

В США создали робота-медсестру для забора крови для анализа и он может устанавливать в сосуды катетеры.
В условиях эпидемии коронавируса, очень важно минимизировать контакты между людьми. В ходе экспериментов, робот превзошел реальных медсестер. В среднем, медсестры ошибаются в 20% случаев, а если у человека плохие вены, количество ошибок может доходить до 50%. Робот подобных ошибок не делает. Благодаря инфракрасной и ультразвуковой томографии он находит кровеносные сосуды, распознает тип сосудов, оценивает их глубину. ИИ может работать автономно, без помощи человека. Робот-медсестра может делать уколы не только людям, но и животным.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:21

  Сибарит написав:
  edvardd написав:мало того COVID-19 выделяется из лёгких людей до 37 дней после заражения, а наши дятлы выписывают через 2 недели типа чист.

1. https://korrespondent.net/world/4208992-prynts-charlz-zarazylsia-koronavyrusom-smy
2. https://korrespondent.net/lifestyle/4211089-prynts-charlz-vylechylsia-ot-koronavyrusa
Между новостями 5 дней. В последней говорится о 7 днях.
Наши дятлы ничем не отличаются от дятлов всего остального мира :)

Блумбергу верите?
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -contagion
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:25

Позитив и пример для подражания из Харькова

Під час карантину у Харкові за допомогою проєкту IT4Life харківські IT-компанії об’єдналися, щоб зібрати кошти для протидії коронавірусу. Тільки за перший тиждень харківська IT-спільнота зібрала більш ніж 3,3 млн гривень, на які закупила медобладнання та засоби захисту, для збільшення обсягів діагностування та лікування.
https://itukraine.org.ua/it-spilnota-xa ... 7fIGLpMf1A
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29

  edvardd написав:
  Сибарит написав:
  edvardd написав:мало того COVID-19 выделяется из лёгких людей до 37 дней после заражения, а наши дятлы выписывают через 2 недели типа чист.

1. https://korrespondent.net/world/4208992-prynts-charlz-zarazylsia-koronavyrusom-smy
2. https://korrespondent.net/lifestyle/4211089-prynts-charlz-vylechylsia-ot-koronavyrusa
Между новостями 5 дней. В последней говорится о 7 днях.
Наши дятлы ничем не отличаются от дятлов всего остального мира :)

Блумбергу верите?
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -contagion


Блумберг - это новостной канал, а не ученые, на которые он ссылается в этой статье. Но это так, к слову.

Китайцы в Вухане, как писали в другой статье, держали людей после выписки в изоляции до тех пор, пока у них не находилось вируса, что обычно составляло до 2-х недель после исчезновения клинических симптомов (т.е. практически всегда кроме редких исключений), что конечно вполне соответствует 37 дням после заражения, учитывая типичную длительность клинической фазы.

Так что нет особенно противоречия
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:30

  centurionus написав:
COVID-19 може передаватися


есть и такое мнение. но, мы то этим СМИ не верим!

главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь заявил, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

"Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь - не самый главный. Хотя об этом тоже конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине"
Востаннє редагувалось kulikrom в Чет 02 кві, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:32

  freeze написав:
  Grand Touring написав:аптеки !!! жалюутся, что выручка падает


Тут ничего удивительного, карантин нанёс жестокий удар по всяким риновирусам-насморкам, аденовирусам и прочим ОРВИ, которые давали значительную долю выручки аптек в это время. Это были сотни тысяч заболевших в неделю, и их количество явно уменьшилось, коронавирусники пока еще ого-го как не могут заместить эти объемы.

Не знаю, лично у меня дома никогда не было столько разнообразных лекарств. Плюс покупка небулайзера и бактерицидной лампы.
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Чет 02 кві, 2020 12:27
ЛОБ

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