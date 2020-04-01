Додано: Чет 02 кві, 2020 17:13

В Италии работы начали заменять врачей. Первые шесть механических медиков работают в клинике города Варезе в Ломбардии, организации болезни.

Человекообразные механизмы выполняют часть работы, чтобы уменьшить контакты врачей с инфицированными: мониторят состояние пациентов, берут анализы.

Некоторые больные, особенно пожилого возраста, негативно отнеслись к новации, впрочем постепенно привыкли, ведь через работа - врач и больной также могут общаться.



В США создали робота-медсестру для забора крови для анализа и он может устанавливать в сосуды катетеры.

В условиях эпидемии коронавируса, очень важно минимизировать контакты между людьми. В ходе экспериментов, робот превзошел реальных медсестер. В среднем, медсестры ошибаются в 20% случаев, а если у человека плохие вены, количество ошибок может доходить до 50%. Робот подобных ошибок не делает. Благодаря инфракрасной и ультразвуковой томографии он находит кровеносные сосуды, распознает тип сосудов, оценивает их глубину. ИИ может работать автономно, без помощи человека. Робот-медсестра может делать уколы не только людям, но и животным.