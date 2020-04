Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29

edvardd написав: Сибарит написав: edvardd написав: мало того COVID-19 выделяется из лёгких людей до 37 дней после заражения, а наши дятлы выписывают через 2 недели типа чист. мало того COVID-19 выделяется из лёгких людей до 37 дней после заражения, авыписывают через 2 недели типа чист.

1. https://korrespondent.net/world/4208992-prynts-charlz-zarazylsia-koronavyrusom-smy

2. https://korrespondent.net/lifestyle/4211089-prynts-charlz-vylechylsia-ot-koronavyrusa

Между новостями 5 дней. В последней говорится о 7 днях.

Наши дятлы ничем не отличаются от дятлов всего остального мира 1.2.Между новостями 5 дней. В последней говорится о 7 днях.Наши дятлы ничем не отличаются от дятлов всего остального мира

Блумбергу верите?

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -contagion Блумбергу верите?



Блумберг - это новостной канал, а не ученые, на которые он ссылается в этой статье. Но это так, к слову.



Китайцы в Вухане, как писали в другой статье, держали людей после выписки в изоляции до тех пор, пока у них не находилось вируса, что обычно составляло до 2-х недель после исчезновения клинических симптомов (т.е. практически всегда кроме редких исключений), что конечно вполне соответствует 37 дням после заражения, учитывая типичную длительность клинической фазы.



Так что нет особенно противоречия Блумберг - это новостной канал, а не ученые, на которые он ссылается в этой статье. Но это так, к слову.Китайцы в Вухане, как писали в другой статье, держали людей после выписки в изоляции до тех пор, пока у них не находилось вируса, что обычно составляло до 2-х недель после исчезновения клинических симптомов (т.е. практически всегда кроме редких исключений), что конечно вполне соответствует 37 дням после заражения, учитывая типичную длительность клинической фазы.Так что нет особенно противоречия

