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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:59
antey1969 написав:
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Зеленский вроде бы как тоже не из нуждающихся, но ни одной маски за свой счет в больницы не купил
Хрен на того Зеленского, у меня не было особо иллюзий, и голосовал за него я из-за безальтернативности и еще раз бы проголосовал
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