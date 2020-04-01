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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 704705706707

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 59
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
27%
16
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
8
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
3%
2
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
10
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
4
Найманий працівник, втратив роботу
2%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
9
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:59

  antey1969 написав:..
Зеленский вроде бы как тоже не из нуждающихся, но ни одной маски за свой счет в больницы не купил

Хрен на того Зеленского, у меня не было особо иллюзий, и голосовал за него я из-за безальтернативности и еще раз бы проголосовал
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