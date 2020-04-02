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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 709710711712713>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 73
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
25%
18
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
9
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
3
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
13
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
4
Найманий працівник, втратив роботу
1%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
21%
15
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня Ляшко открыл мне глаза. Он сказал, что оказывается люди в масках класса ffp2 и ffp3 опасны для окружающих, в отличии от людей в масках класса "марлевая повязка".

Не знаю, как теперь заходить в магазин...
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:42

  edvardd написав:
  Libo написав:
Насрать в ботинок это безобидное мелкое хулиганство.
А Зе сейчас совершает тяжкое уголовное преступление - покрывает коррупцию среди своих подчиненных. :P

на момент у него нет выбора, цейтнот по людям и времени, а времени у нас нет...как пройдёт пик , все получат, что заслужили...


Авжеж.
Воров на переправе не меняют. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.ft.com/content/0dcf6d1b-c43 ... 337b70e6c0

смысл опуса в том, что штаты прос-ли время на жесткие меры, и теперь расплачиваются.

Нарушу копирайт для людей без подписки

The real division, as Francis Fukuyama has argued in The Atlantic magazine, is between competent and incompetent states. Freedom-loving America was as late in waking up to the threat as repressive China. By contrast, liberal democratic Germany and authoritarian Singapore reacted early and well. What divides success from failure, argues Fukuyama, is “trust in government”.

In the past few weeks, everyone has become an expert on how to flatten the curve. People pore over charts with the same attention they used to read star signs.

Those words sound like a daydream in today’s America. In the next 24 hours, the global number of tested coronavirus infections will exceed 1m (как мы знаем уже). America’s share is about a quarter of that — roughly five times where it would be on a per capita basis. In the past few weeks, everyone has become an expert on how to flatten the curve. People pore over charts with the same attention they used to read star signs.

Here is a new one: the greater a society’s trust in its government, the lower its infection rate. Call it the barn door chart. The next time Mr Trump, or Mr DeSantis, are warned about a looming disaster, they should worry about hanging on to that horse.

Поэтому вероятно лучше сделать то, что начала делать Украина 3 недели назад. Главная проблема конечно в сотне тысяч бесконтрольных и существенной частью инфицированных возвращенцев из очагов заражения. Это большой промах, существенно нивелирующий своевременный и сравнительно жесткий (по сравнению со штатовским как минимум) карантин.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:05

  stm написав:Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...


Я уверен, что в ближайшее время найдутся специалисты, которые глубоко в теме, и быстро вам объяснят, что это
1) просто сезонная флуктуация за счет недоболевших этой зимой гриппом или
2) 80% этого числа - это смерть от страха перед вирусом или
3) на вирус списывают все смерти, в том числе и от простого насморка
4) что СЕО мелкого, но мощного кептивного украинского банка обнаружила, что это число ничем не отличается от обычной смертности по данным worldstat или подобного ресурса

Или, что - в крайнем случае, это случайная комбинация четырех указанных выше факторов. Ждем ораторов.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...


Эта на самом деле нелогичная цифра, она необьяснима с точки зрения логики.
Здесь есть какой то подвох.
Невозможно предположить, что больные условно с понедельника до среды держались, и вдруг в четверг массово решили отдать Богу душу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:11

  freeze написав:
stm написав:Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...


Эта на самом деле нелогичная цифра, она необьяснима с точки зрения логики.
Здесь есть какой то подвох.
Невозможно предположить, что больные условно с понедельника до среды держались, и вдруг в четверг массово решили отдать Богу душу.

Возможно с подсчетом уже возникают сложности из за переполненности моргов.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:12

freeze
Може кількість критичних які в попередні дні були просто хворими, перейшли в категорію небіжчиків. Ми ж не маємо статистики по типах легкий , важкий критичний по ФРанції чи маємо?

По Україні досі такого не бачив.

Як в Одесі сьогодні ситуація?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:15

16:44. Начиная с 13 марта, в Украину въехало 650000 человек. Ввести обсервацию в этих условиях было невозможно

Такие данные сообщил в интервью изданию РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украине на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?. В Чернобыле? Это произошло бы лечение коронавируса радиацией. Не думаю, что Всемирная организация здравоохранения согласовал бы нам такой протокол лечения", - сказал он.

https://piligrim.ua/news/vozvrashhenie-ukraincev-iz-za-granicy-obnovlyaetsya
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:24

  ЛАД написав:
16:44. Начиная с 13 марта, в Украину въехало 650000 человек. Ввести обсервацию в этих условиях было невозможно

Такие данные сообщил в интервью изданию РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украине на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?. В Чернобыле? Это произошло бы лечение коронавируса радиацией. Не думаю, что Всемирная организация здравоохранения согласовал бы нам такой протокол лечения", - сказал он.

https://piligrim.ua/news/vozvrashhenie-ukraincev-iz-za-granicy-obnovlyaetsya

Це логічно, що тратити кошти, людські ресурси і час в таких умовах саме на карантин недоцільно, але про обсервацію, хоч про якесь відслідковування можна посперечатися.
Але як до цього дійшло? Цього ж можна було не допустити.

Тепер тільки масочний режим, масові тести, промивання мозків з ящиків про поведінку в умовах карантину і найголовніше забезпечення лікарень і лікарів і, забезпечення ліками то пошвидше. Вже багато їх позаражалися.
stargazer
 
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Чет 02 кві, 2020 22:05
Zebra

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