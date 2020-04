Додано: Чет 02 кві, 2020 23:52

смысл опуса в том, что штаты прос-ли время на жесткие меры, и теперь расплачиваются.Нарушу копирайт для людей без подпискиThe real division, as Francis Fukuyama has argued in The Atlantic magazine, is between competent and incompetent states. Freedom-loving America was as late in waking up to the threat as repressive China. By contrast, liberal democratic Germany and authoritarian Singapore reacted early and well. What divides success from failure, argues Fukuyama, is “trust in government”.In the past few weeks, everyone has become an expert on how to flatten the curve. People pore over charts with the same attention they used to read star signs.Those words sound like a daydream in today’s America. In the next 24 hours, the global number of tested coronavirus infections will exceed 1m (как мы знаем уже). America’s share is about a quarter of that — roughly five times where it would be on a per capita basis. In the past few weeks, everyone has become an expert on how to flatten the curve. People pore over charts with the same attention they used to read star signs.Here is a new one: the greater a society’s trust in its government, the lower its infection rate. Call it the barn door chart. The next time Mr Trump, or Mr DeSantis, are warned about a looming disaster, they should worry about hanging on to that horse.Поэтому вероятно лучше сделать то, что начала делать Украина 3 недели назад. Главная проблема конечно в сотне тысяч бесконтрольных и существенной частью инфицированных возвращенцев из очагов заражения. Это большой промах, существенно нивелирующий своевременный и сравнительно жесткий (по сравнению со штатовским как минимум) карантин.