Сегодня Ляшко открыл мне глаза. Он сказал, что оказывается люди в масках класса ffp2 и ffp3 опасны для окружающих, в отличии от людей в масках класса "марлевая повязка".
Не знаю, как теперь заходить в магазин...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сегодня Ляшко открыл мне глаза. Он сказал, что оказывается люди в масках класса ffp2 и ffp3 опасны для окружающих, в отличии от людей в масках класса "марлевая повязка".
Не знаю, как теперь заходить в магазин...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:42
Авжеж.
Воров на переправе не меняют.
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
смысл опуса в том, что штаты прос-ли время на жесткие меры, и теперь расплачиваются.
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The real division, as Francis Fukuyama has argued in The Atlantic magazine, is between competent and incompetent states. Freedom-loving America was as late in waking up to the threat as repressive China. By contrast, liberal democratic Germany and authoritarian Singapore reacted early and well. What divides success from failure, argues Fukuyama, is “trust in government”.
In the past few weeks, everyone has become an expert on how to flatten the curve. People pore over charts with the same attention they used to read star signs.
Those words sound like a daydream in today’s America. In the next 24 hours, the global number of tested coronavirus infections will exceed 1m (как мы знаем уже). America’s share is about a quarter of that — roughly five times where it would be on a per capita basis. In the past few weeks, everyone has become an expert on how to flatten the curve. People pore over charts with the same attention they used to read star signs.
Here is a new one: the greater a society’s trust in its government, the lower its infection rate. Call it the barn door chart. The next time Mr Trump, or Mr DeSantis, are warned about a looming disaster, they should worry about hanging on to that horse.
Поэтому вероятно лучше сделать то, что начала делать Украина 3 недели назад. Главная проблема конечно в сотне тысяч бесконтрольных и существенной частью инфицированных возвращенцев из очагов заражения. Это большой промах, существенно нивелирующий своевременный и сравнительно жесткий (по сравнению со штатовским как минимум) карантин.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:05
Я уверен, что в ближайшее время найдутся специалисты, которые глубоко в теме, и быстро вам объяснят, что это
1) просто сезонная флуктуация за счет недоболевших этой зимой гриппом или
2) 80% этого числа - это смерть от страха перед вирусом или
3) на вирус списывают все смерти, в том числе и от простого насморка
4) что СЕО мелкого, но мощного кептивного украинского банка обнаружила, что это число ничем не отличается от обычной смертности по данным worldstat или подобного ресурса
Или, что - в крайнем случае, это случайная комбинация четырех указанных выше факторов. Ждем ораторов.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Эта на самом деле нелогичная цифра, она необьяснима с точки зрения логики.
Здесь есть какой то подвох.
Невозможно предположить, что больные условно с понедельника до среды держались, и вдруг в четверг массово решили отдать Богу душу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:11
Возможно с подсчетом уже возникают сложности из за переполненности моргов.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:12
freeze
Може кількість критичних які в попередні дні були просто хворими, перейшли в категорію небіжчиків. Ми ж не маємо статистики по типах легкий , важкий критичний по ФРанції чи маємо?
По Україні досі такого не бачив.
Як в Одесі сьогодні ситуація?
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:15
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:24
Це логічно, що тратити кошти, людські ресурси і час в таких умовах саме на карантин недоцільно, але про обсервацію, хоч про якесь відслідковування можна посперечатися.
Але як до цього дійшло? Цього ж можна було не допустити.
Тепер тільки масочний режим, масові тести, промивання мозків з ящиків про поведінку в умовах карантину і найголовніше забезпечення лікарень і лікарів і, забезпечення ліками то пошвидше. Вже багато їх позаражалися.
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