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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 710711712713> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 73 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 25% 18 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 12% 9 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 3 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 13 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 4 Найманий працівник, втратив роботу 1% 1 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 21% 15 Всього голосів : 73 Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:26 freeze написав: stm написав: Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...



Эта на самом деле нелогичная цифра, она необьяснима с точки зрения логики.

Здесь есть какой то подвох.

Невозможно предположить, что больные условно с понедельника до среды держались, и вдруг в четверг массово решили отдать Богу душу. Эта на самом деле нелогичная цифра, она необьяснима с точки зрения логики.Здесь есть какой то подвох.Невозможно предположить, что больные условно с понедельника до среды держались, и вдруг в четверг массово решили отдать Богу душу.



Обычно сводку дают на определенное время. Цифры могли подать позже и не попали в сводку. Запарка в таких больницах. Я слежу за Нидерландами, так они прямо об этом пишут. И даже дают диаграмму , где появляются на старые даты новые цифры, но другим цветом.

так в переводе:

Сегодня 625 пациентов были госпитализированы. 166 человек были умерли. Не все из этих людей были госпитализированы или умерли в последний день. Обычно сводку дают на определенное время. Цифры могли подать позже и не попали в сводку. Запарка в таких больницах. Я слежу за Нидерландами, так они прямо об этом пишут. И даже дают диаграмму , где появляются на старые даты новые цифры, но другим цветом.так в переводе:Сегодня 625 пациентов были госпитализированы. 166 человек были умерли. Не все из этих людей были госпитализированы или умерли в последний день. Renee Повідомлень: 146 З нами з: 22.10.19 Подякував: 41 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире stargazer написав: freeze

Може кількість критичних які в попередні дні були просто хворими, перейшли в категорію небіжчиків. Ми ж не маємо статистики по типах легкий , важкий критичний по ФРанції чи маємо?



По Україні досі такого не бачив.



Як в Одесі сьогодні ситуація?



Нет, посмотрите внимательно цифры по Франции в периоде, + 1355 смертей за день выглядит иррационально, я думаю все ждут какого то вменяемого обьяснения от МОЗ Франции, а оно тут требуется.



В Одессе как бы ждут грозу, но на сегодня в области 18 заболевших.

Все напряглись, вечером был в ближайшем супермаркете, народу немного, все в масках, на улице малолюдно, все разговоры про коронавирус и на что жить населению.

Люди в подавляющем большинстве еще не понимают, что проблемы у них еще даже не начались, все еще впереди.

Говорил сегодня с хозяйкой частного детского садика, она с надеждой меня спрашивала может карантин снимут раньше 24 апреля, потому что большие убытки идут. Не смог ей сказать, что скорее всего май тоже будет карантинный, потому что человек уже на истерике. Нет, посмотрите внимательно цифры по Франции в периоде, + 1355 смертей за день выглядит иррационально, я думаю все ждут какого то вменяемого обьяснения от МОЗ Франции, а оно тут требуется.В Одессе как бы ждут грозу, но на сегодня в области 18 заболевших.Все напряглись, вечером был в ближайшем супермаркете, народу немного, все в масках, на улице малолюдно, все разговоры про коронавирус и на что жить населению.Люди в подавляющем большинстве еще не понимают, что проблемы у них еще даже не начались, все еще впереди.Говорил сегодня с хозяйкой частного детского садика, она с надеждой меня спрашивала может карантин снимут раньше 24 апреля, потому что большие убытки идут. Не смог ей сказать, что скорее всего май тоже будет карантинный, потому что человек уже на истерике. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16083 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4085 раз. Подякували: 6379 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:37 stm написав: Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей... Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...

Надеюсь, хоть эта цифра заставит наше правительство выбить из своих голов мысль "аааа, та пропетляем как-нибудь". Надеюсь, хоть эта цифра заставит наше правительство выбить из своих голов мысль "аааа, та пропетляем как-нибудь". antey1969 1

Повідомлень: 9496 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1096 раз. Подякували: 2500 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:47 antey1969 написав: stm написав: Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей... Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...

Надеюсь, хоть эта цифра заставит наше правительство выбить из своих голов мысль "аааа, та пропетляем как-нибудь". Надеюсь, хоть эта цифра заставит наше правительство выбить из своих голов мысль "аааа, та пропетляем как-нибудь".

Нет, учитывая как сегодня по всей Киевской области возили чувака с показателями на госпитализацию и довезли обратно домой, будем петлять между капель в проливной дождь... Ляшко ведь не озвучит количество лекарств переданных каждой больнице на средний и критеческий уровень(в лекарство днях и лекарство пациентах). Думаю там на 100 человек по всей Украине и всё... Даже на всех ранговых, подохранных, судебно-прокурорских и просто уважаемых не хватит, учитывая что болеть долго.

https://www.rbc.ua/rus/styler/gotovnost-koronavirusu-razgoraetsya-skandal-1585854114.html

А впереди Пасха и майские шашлыки... Нет, учитывая как сегодня по всей Киевской области возили чувака с показателями на госпитализацию и довезли обратно домой, будем петлять между капель в проливной дождь... Ляшко ведь не озвучит количество лекарств переданных каждой больнице на средний и критеческий уровень(в лекарство днях и лекарство пациентах). Думаю там на 100 человек по всей Украине и всё... Даже на всех ранговых, подохранных, судебно-прокурорских и просто уважаемых не хватит, учитывая что болеть долго.А впереди Пасха и майские шашлыки... Востаннє редагувалось stm в П'ят 03 кві, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2193 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:51 fler написав: В Италии работы начали заменять врачей. Первые шесть механических медиков работают в клинике города Варезе в Ломбардии, организации болезни.

Человекообразные механизмы выполняют часть работы, чтобы уменьшить контакты врачей с инфицированными: мониторят состояние пациентов, берут анализы.

Некоторые больные, особенно пожилого возраста, негативно отнеслись к новации, впрочем постепенно привыкли, ведь через работа - врач и больной также могут общаться.



В США создали робота-медсестру для забора крови для анализа и он может устанавливать в сосуды катетеры.

В условиях эпидемии коронавируса, очень важно минимизировать контакты между людьми. В ходе экспериментов, робот превзошел реальных медсестер. В среднем, медсестры ошибаются в 20% случаев, а если у человека плохие вены, количество ошибок может доходить до 50%. Робот подобных ошибок не делает. Благодаря инфракрасной и ультразвуковой томографии он находит кровеносные сосуды, распознает тип сосудов, оценивает их глубину. ИИ может работать автономно, без помощи человека. Робот-медсестра может делать уколы не только людям, но и животным. В Италии работы начали заменять врачей. Первые шесть механических медиков работают в клинике города Варезе в Ломбардии, организации болезни.Человекообразные механизмы выполняют часть работы, чтобы уменьшить контакты врачей с инфицированными: мониторят состояние пациентов, берут анализы.Некоторые больные, особенно пожилого возраста, негативно отнеслись к новации, впрочем постепенно привыкли, ведь через работа - врач и больной также могут общаться.В США создали робота-медсестру для забора крови для анализа и он может устанавливать в сосуды катетеры.В условиях эпидемии коронавируса, очень важно минимизировать контакты между людьми. В ходе экспериментов, робот превзошел реальных медсестер. В среднем, медсестры ошибаются в 20% случаев, а если у человека плохие вены, количество ошибок может доходить до 50%. Робот подобных ошибок не делает. Благодаря инфракрасной и ультразвуковой томографии он находит кровеносные сосуды, распознает тип сосудов, оценивает их глубину. ИИ может работать автономно, без помощи человека. Робот-медсестра может делать уколы не только людям, но и животным.

Первоапрельская шутка Первоапрельская шутка Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17077 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1806 раз. Подякували: 2672 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:51 ЛАД написав: Можете меня ругать, сам отношусь скнптически, но всё же размещу. Можете меня ругать, сам отношусь скнптически, но всё же размещу.

по-моему по фиброзу он втирает нам какую-то дичь.

Гипоксемия при короне возникает в результате респираторного дистресс-синдрома, проще говоря отека легких, одной из причин которого является цитокиновый шторм. А фиброз это уже последствия и развивается он довольно длительное время и практически не лечится. по-моему по фиброзу он втирает нам какую-то дичь.Гипоксемия при короне возникает в результате респираторного дистресс-синдрома, проще говоря отека легких, одной из причин которого является цитокиновый шторм. А фиброз это уже последствия и развивается он довольно длительное время и практически не лечится. unicdima

Повідомлень: 192 З нами з: 10.06.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:51 Брифинг Трампа и Task Force



Libo 2

Повідомлень: 8041 З нами з: 14.11.11 Подякував: 344 раз. Подякували: 3941 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:01 Libo написав: Брифинг Трампа и Task Force



Брифинг Трампа и Task Force

Трампа сегодня попустили; он написал что рашка и СА договорились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей (рашка всего то 10 в день дает). Потом рашка дала отмашку никто не говорил ни с кем.



Когда в штатах будет 10.000 смертей в сутки через неделю или две ? Трампа сегодня попустили; он написал что рашка и СА договорились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей (рашка всего то 10 в день дает). Потом рашка дала отмашку никто не говорил ни с кем.Когда в штатах будет 10.000 смертей в сутки через неделю или две ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8609 З нами з: 18.06.08 Подякував: 16 раз. Подякували: 615 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:09 greenozon написав: обраним піплав в НьюЙОрку макарона вірус - ніпочому!

вчора -

обраним піплав в НьюЙОрку макарона вірус - ніпочому!вчора -

В Израиле в некоторых городах и районах та же проблема.

Но власти начали применять жесткие меры.

Кстати, там министр здравоохранения - из тех же, причем без медобразования. Но убрать его не могут, потому что развалится коалиция. Правда, Всевышний наградил его вирусом.

(из сегодняшнего разговора с приятелем) В Израиле в некоторых городах и районах та же проблема.Но власти начали применять жесткие меры.Кстати, там министр здравоохранения - из тех же, причем без медобразования. Но убрать его не могут, потому что развалится коалиция. Правда, Всевышний наградил его вирусом.(из сегодняшнего разговора с приятелем) Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17077 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1806 раз. Подякували: 2672 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:13 Ukrainian написав: Когда в штатах будет 10.000 смертей в сутки через неделю или две ? Когда в штатах будет 10.000 смертей в сутки через неделю или две ?



Цур тобі пек! Цур тобі пек! Libo 2

Повідомлень: 8041 З нами з: 14.11.11 Подякував: 344 раз. Подякували: 3941 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 710711712713> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Чет 02 кві, 2020 22:05