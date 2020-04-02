stm написав:Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...
Эта на самом деле нелогичная цифра, она необьяснима с точки зрения логики. Здесь есть какой то подвох. Невозможно предположить, что больные условно с понедельника до среды держались, и вдруг в четверг массово решили отдать Богу душу.
Обычно сводку дают на определенное время. Цифры могли подать позже и не попали в сводку. Запарка в таких больницах. Я слежу за Нидерландами, так они прямо об этом пишут. И даже дают диаграмму , где появляются на старые даты новые цифры, но другим цветом. так в переводе: Сегодня 625 пациентов были госпитализированы. 166 человек были умерли. Не все из этих людей были госпитализированы или умерли в последний день.
stargazer написав:freeze Може кількість критичних які в попередні дні були просто хворими, перейшли в категорію небіжчиків. Ми ж не маємо статистики по типах легкий , важкий критичний по ФРанції чи маємо?
По Україні досі такого не бачив.
Як в Одесі сьогодні ситуація?
Нет, посмотрите внимательно цифры по Франции в периоде, + 1355 смертей за день выглядит иррационально, я думаю все ждут какого то вменяемого обьяснения от МОЗ Франции, а оно тут требуется.
В Одессе как бы ждут грозу, но на сегодня в области 18 заболевших. Все напряглись, вечером был в ближайшем супермаркете, народу немного, все в масках, на улице малолюдно, все разговоры про коронавирус и на что жить населению. Люди в подавляющем большинстве еще не понимают, что проблемы у них еще даже не начались, все еще впереди. Говорил сегодня с хозяйкой частного детского садика, она с надеждой меня спрашивала может карантин снимут раньше 24 апреля, потому что большие убытки идут. Не смог ей сказать, что скорее всего май тоже будет карантинный, потому что человек уже на истерике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stm написав:Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...
Надеюсь, хоть эта цифра заставит наше правительство выбить из своих голов мысль "аааа, та пропетляем как-нибудь".
Нет, учитывая как сегодня по всей Киевской области возили чувака с показателями на госпитализацию и довезли обратно домой, будем петлять между капель в проливной дождь... Ляшко ведь не озвучит количество лекарств переданных каждой больнице на средний и критеческий уровень(в лекарство днях и лекарство пациентах). Думаю там на 100 человек по всей Украине и всё... Даже на всех ранговых, подохранных, судебно-прокурорских и просто уважаемых не хватит, учитывая что болеть долго. https://www.rbc.ua/rus/styler/gotovnost-koronavirusu-razgoraetsya-skandal-1585854114.html А впереди Пасха и майские шашлыки...
Востаннє редагувалось stm в П'ят 03 кві, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:В Италии работы начали заменять врачей. Первые шесть механических медиков работают в клинике города Варезе в Ломбардии, организации болезни. Человекообразные механизмы выполняют часть работы, чтобы уменьшить контакты врачей с инфицированными: мониторят состояние пациентов, берут анализы. Некоторые больные, особенно пожилого возраста, негативно отнеслись к новации, впрочем постепенно привыкли, ведь через работа - врач и больной также могут общаться.
В США создали робота-медсестру для забора крови для анализа и он может устанавливать в сосуды катетеры. В условиях эпидемии коронавируса, очень важно минимизировать контакты между людьми. В ходе экспериментов, робот превзошел реальных медсестер. В среднем, медсестры ошибаются в 20% случаев, а если у человека плохие вены, количество ошибок может доходить до 50%. Робот подобных ошибок не делает. Благодаря инфракрасной и ультразвуковой томографии он находит кровеносные сосуды, распознает тип сосудов, оценивает их глубину. ИИ может работать автономно, без помощи человека. Робот-медсестра может делать уколы не только людям, но и животным.
Первоапрельская шутка
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЛАД написав:Можете меня ругать, сам отношусь скнптически, но всё же размещу.
по-моему по фиброзу он втирает нам какую-то дичь. Гипоксемия при короне возникает в результате респираторного дистресс-синдрома, проще говоря отека легких, одной из причин которого является цитокиновый шторм. А фиброз это уже последствия и развивается он довольно длительное время и практически не лечится.
В Израиле в некоторых городах и районах та же проблема. Но власти начали применять жесткие меры. Кстати, там министр здравоохранения - из тех же, причем без медобразования. Но убрать его не могут, потому что развалится коалиция. Правда, Всевышний наградил его вирусом. (из сегодняшнего разговора с приятелем)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.