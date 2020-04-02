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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710711712713

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 73
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
25%
18
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
9
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
3
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
13
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
4
Найманий працівник, втратив роботу
1%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
21%
15
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:А фиброз это уже последствия и развивается он довольно длительное время и практически не лечится.


Фиброз развивается в течение полгода-год после болезни.
А как в здравом уме можно вылечить фиброз ?
Можно ли убрать шрам на коже ? Как то теоретически можно, хотя и сложно. А вот как убрать условные шрамы и спайки в легких ?
Сам страдаю от фиброза одного участка легкого после воспаления легких много десятилетий назад. Качество жизни определенно снижено много лет, увы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️Прогрессия динамики роста числа заразившихся коронавирусом в мире.

000 - 100 тысяч — 110 дней
100 - 200 тысяч — 12 дней
200 - 300 тысяч — 4 дня
300 - 400 тысяч — 3 дня
400 - 500 тысяч — 2 дня
500 - 600 тысяч — 39 часов
600 - 700 тысяч — 34 часа
700 - 800 тысяч — 38 часов
800 - 900 тысяч — 29 часов
900 - 1000 тысяч — 24 часа
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:34

  antey1969 написав:
  stm написав:Сегодня Франция мой супер-пупер фаворит в показателях "переболем ради спасения экономики и само пройдет". +1,355 смертей...

Надеюсь, хоть эта цифра заставит наше правительство выбить из своих голов мысль "аааа, та пропетляем как-нибудь".

И что оно должно делать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:35

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Когда в штатах будет 10.000 смертей в сутки через неделю или две ?


Цур тобі пек! :evil:

Я тут причём? Я только факт констатирую
Спасибо трампу который до последнего говорил что это обычный грипп и оттягивал карантин
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Резкий скачек смертности во Франции за сегодня связан с внесением смертей произошедших в домах для престарелых(884 из 1355), они обещали сделать пересчет еще около недели назад

в Испании и Италии таких просто перестали тестировать тогда же

Списки подтвержденных в Киеве (из соседней ветки), можете прикинуть насколько оно близко
viewtopic.php?p=4926224#p4926224

В Ю.Корее такое было в онлайн режиме, в приложении с картой на телефоне, с уведомлениями если рядом

То количество, которое ежедневно объявляют идет с задержкой от обращения пациентов

Подтверждене через ПЦР тест занимает 2-4 дня
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:00

  freeze написав:Говорил сегодня с хозяйкой частного детского садика, она с надеждой меня спрашивала может карантин снимут раньше 24 апреля, потому что большие убытки идут. Не смог ей сказать, что скорее всего май тоже будет карантинный, потому что человек уже на истерике.

Вы ж не в средневековье, что вешали за плохиме вести. Лучше скажите как думаете, чтобы она понимала и готовилась.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:02

"Каждой твари ..."

  Libo написав:Брифинг Трампа и Task Force



Выродка этого зачем сюда нести... :evil: - своих хватает... :twisted:
Вернем Все Взад Флаг @USSRComeBack

"Трамп Виновен в Каждой Смерти" #TrumpOwnsEveryDeath
уже 96 тыс твитов с этим тэгом. Лживую рыжую сучку американцы когда-то отправят под трибунал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 04:55

  ЛАД написав:
16:44. Начиная с 13 марта, в Украину въехало 650000 человек. Ввести обсервацию в этих условиях было невозможно

Такие данные сообщил в интервью изданию РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украине на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?. В Чернобыле? Это произошло бы лечение коронавируса радиацией. Не думаю, что Всемирная организация здравоохранения согласовал бы нам такой протокол лечения", - сказал он.

https://piligrim.ua/news/vozvrashhenie-ukraincev-iz-za-granicy-obnovlyaetsya

Есть гостиницы, закрытые школы, детские лагеря. В крайнем случае - организовать палаточные лагеря, уже потеплело. Было бы желание - нашли бы где разместить, большинство же всего на две недели.
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