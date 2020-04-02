unicdima написав:А фиброз это уже последствия и развивается он довольно длительное время и практически не лечится.
Фиброз развивается в течение полгода-год после болезни. А как в здравом уме можно вылечить фиброз ? Можно ли убрать шрам на коже ? Как то теоретически можно, хотя и сложно. А вот как убрать условные шрамы и спайки в легких ? Сам страдаю от фиброза одного участка легкого после воспаления легких много десятилетий назад. Качество жизни определенно снижено много лет, увы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
️Прогрессия динамики роста числа заразившихся коронавирусом в мире.
000 - 100 тысяч — 110 дней 100 - 200 тысяч — 12 дней 200 - 300 тысяч — 4 дня 300 - 400 тысяч — 3 дня 400 - 500 тысяч — 2 дня 500 - 600 тысяч — 39 часов 600 - 700 тысяч — 34 часа 700 - 800 тысяч — 38 часов 800 - 900 тысяч — 29 часов 900 - 1000 тысяч — 24 часа
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Говорил сегодня с хозяйкой частного детского садика, она с надеждой меня спрашивала может карантин снимут раньше 24 апреля, потому что большие убытки идут. Не смог ей сказать, что скорее всего май тоже будет карантинный, потому что человек уже на истерике.
Вы ж не в средневековье, что вешали за плохиме вести. Лучше скажите как думаете, чтобы она понимала и готовилась.
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16:44. Начиная с 13 марта, в Украину въехало 650000 человек. Ввести обсервацию в этих условиях было невозможно
Такие данные сообщил в интервью изданию РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украине на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?. В Чернобыле? Это произошло бы лечение коронавируса радиацией. Не думаю, что Всемирная организация здравоохранения согласовал бы нам такой протокол лечения", - сказал он.