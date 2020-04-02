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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:25
slyva написав:Moneta
На імпортерів більше впливають продажі на внутрішньому ринку України ніж курс, а з введенням карантину продаж багатьох груп товарів дуже впав. Вплив карантину на першому місці, навіть купівельна спроможність населення - на другому. Я так вважаю.
А зачем этот карантин?!! Посмотрите на статистику восточной Европы: Польша, Чехия, Украина, Беларусь...
Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу. Так зачем очко рвать спрашивается?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:36
asti написав:
А зачем этот карантин?!! Посмотрите на статистику восточной Европы: Польша, Чехия, Украина, Беларусь...
Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу. Так зачем очко рвать спрашивается?!
Помнится мне как месяца 2 назад писали что вирус действует только на монголоидов. Что то уже притихли, не пишут такого.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:42
asti написав: slyva написав:Moneta
На імпортерів більше впливають продажі на внутрішньому ринку України ніж курс, а з введенням карантину продаж багатьох груп товарів дуже впав. Вплив карантину на першому місці, навіть купівельна спроможність населення - на другому. Я так вважаю.
А зачем этот карантин?!! Посмотрите на статистику восточной Европы: Польша, Чехия, Украина, Беларусь...
Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу. Так зачем очко рвать спрашивается?!
"Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу."
- Вавілов нервово курить бамбук.
Я бачу, Ви не тільки у діяльності міністрів фінансів розбираєтесь.
І це не може не порадувати.
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L
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:51
До речі - з понеділка нові вимоги до карантину . Дещо послабили для декого . Але - тільки в масках і з документами скрізь ... Ну і самоізоляція для всіх старше 60 ...
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Puente
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:59
vetka написав:
Вопрос не по теме - может кто знает, можно ли на Макдрайве купить пешеходу, а не на машине?
На любом транспортёром средстве. Велосипед, самокат и даже ролики. Лично спрашивал в маке
потолки грильято http://xn--c1akjmho3eya.com.ua
Стеклянные перегородки https://supersklo.com.ua/
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User77
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:08
ЛАД написав: antey1969 написав:
.......
Отвечаю.
У государства есть деньги на инфраструктуру, их там реально много. Но сейчас это для ЗЕленых священная корова.
Далее... Для пенсионеров по тысяче откуда-то нашлось. Опять же мутки государства с ОВГЗ и облигациями традиционно наполняют бюджет.
Это только то, что на поверхности лежит.
Но бл... желание скинуть медицину нафиг с госфинансирования - оно просто безгранично, а вожделенная цель была так близко.
По деньгам на инфраструктуру не берусь судить, но реально дороги, например, нужны. Мы их ругаем уже много лет.
...
Нужно, конечно, и дороги прокладывать, и мосты нужны... Но не на трупах же. А они пойдут, пойдут сотнями и тысячами.
Очень Вас будет состояние дорог волновать, когда близкий человек на ИВЛ вовремя попасть не сможет или когда для него не найдется медикаментов в больнице?
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antey1969
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:14
L написав:
..
"Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу."
- Вавілов нервово курить бамбук.
Я бачу, Ви не тільки у діяльності міністрів фінансів розбираєтесь.
І це не може не порадувати.
Надо копнуть глубже и сказать, что люди, пережившие Чернобыль не восприимчивы вообще ни к чему, даже к отсутствию денех.
Ветеран апокалипсиса 80-го левела
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sequence
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:21
sequence написав: L написав:
..
"Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу."
- Вавілов нервово курить бамбук.
Я бачу, Ви не тільки у діяльності міністрів фінансів розбираєтесь.
І це не може не порадувати.
Надо копнуть глубже и сказать, что люди, пережившие Чернобыль не восприимчивы вообще ни к чему, даже к отсутствию денех.
Ветеран апокалипсиса 80-го левела
Страшный коронавирус мутирует в плюшевого зайчика под воздействием радиации.
Если срочно снять защиту и заново раскочегарить четвертый энергоблок - Киев считайте спасен.
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antey1969
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:23
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:28
User77 написав: vetka написав:
Вопрос не по теме - может кто знает, можно ли на Макдрайве купить пешеходу, а не на машине?
На любом транспортёром средстве. Велосипед, самокат и даже ролики. Лично спрашивал в маке
Ну бред же!
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vetka
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П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ
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