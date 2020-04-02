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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 718719720721722>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 78
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
26%
20
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
9%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
9
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
3
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
19%
15
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
4
Найманий працівник, втратив роботу
1%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
21%
16
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:25

  slyva написав:Moneta
На імпортерів більше впливають продажі на внутрішньому ринку України ніж курс, а з введенням карантину продаж багатьох груп товарів дуже впав. Вплив карантину на першому місці, навіть купівельна спроможність населення - на другому. Я так вважаю.
А зачем этот карантин?!! Посмотрите на статистику восточной Европы: Польша, Чехия, Украина, Беларусь...
Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу. Так зачем очко рвать спрашивается?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:А зачем этот карантин?!! Посмотрите на статистику восточной Европы: Польша, Чехия, Украина, Беларусь...
Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу. Так зачем очко рвать спрашивается?!

Помнится мне как месяца 2 назад писали что вирус действует только на монголоидов. Что то уже притихли, не пишут такого.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:42

  asti написав:
  slyva написав:Moneta
На імпортерів більше впливають продажі на внутрішньому ринку України ніж курс, а з введенням карантину продаж багатьох груп товарів дуже впав. Вплив карантину на першому місці, навіть купівельна спроможність населення - на другому. Я так вважаю.
А зачем этот карантин?!! Посмотрите на статистику восточной Европы: Польша, Чехия, Украина, Беларусь...
Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу. Так зачем очко рвать спрашивается?!


"Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу." :lol: :lol: - Вавілов нервово курить бамбук.
Я бачу, Ви не тільки у діяльності міністрів фінансів розбираєтесь.
І це не може не порадувати.
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

До речі - з понеділка нові вимоги до карантину . Дещо послабили для декого . Але - тільки в масках і з документами скрізь ... Ну і самоізоляція для всіх старше 60 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:59

  vetka написав:Вопрос не по теме - может кто знает, можно ли на Макдрайве купить пешеходу, а не на машине?


На любом транспортёром средстве. Велосипед, самокат и даже ролики. Лично спрашивал в маке
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User77
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:08

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.......
Отвечаю.
У государства есть деньги на инфраструктуру, их там реально много. Но сейчас это для ЗЕленых священная корова.
Далее... Для пенсионеров по тысяче откуда-то нашлось. Опять же мутки государства с ОВГЗ и облигациями традиционно наполняют бюджет.
Это только то, что на поверхности лежит.
Но бл... желание скинуть медицину нафиг с госфинансирования - оно просто безгранично, а вожделенная цель была так близко.

По деньгам на инфраструктуру не берусь судить, но реально дороги, например, нужны. Мы их ругаем уже много лет.
...

Нужно, конечно, и дороги прокладывать, и мосты нужны... Но не на трупах же. А они пойдут, пойдут сотнями и тысячами.
Очень Вас будет состояние дорог волновать, когда близкий человек на ИВЛ вовремя попасть не сможет или когда для него не найдется медикаментов в больнице?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:14

  L написав:..
"Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу." :lol: :lol: - Вавілов нервово курить бамбук.
Я бачу, Ви не тільки у діяльності міністрів фінансів розбираєтесь.
І це не може не порадувати.

Надо копнуть глубже и сказать, что люди, пережившие Чернобыль не восприимчивы вообще ни к чему, даже к отсутствию денех.
Ветеран апокалипсиса 80-го левела
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:21

  sequence написав:
  L написав:..
"Уже сейчас понятно, что люди славянского генотипа гораздо менее подвержены этому вирусу." :lol: :lol: - Вавілов нервово курить бамбук.
Я бачу, Ви не тільки у діяльності міністрів фінансів розбираєтесь.
І це не може не порадувати.

Надо копнуть глубже и сказать, что люди, пережившие Чернобыль не восприимчивы вообще ни к чему, даже к отсутствию денех.
Ветеран апокалипсиса 80-го левела

Страшный коронавирус мутирует в плюшевого зайчика под воздействием радиации.
Если срочно снять защиту и заново раскочегарить четвертый энергоблок - Киев считайте спасен. :twisted:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:23

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:28

  User77 написав:
  vetka написав:Вопрос не по теме - может кто знает, можно ли на Макдрайве купить пешеходу, а не на машине?


На любом транспортёром средстве. Велосипед, самокат и даже ролики. Лично спрашивал в маке

Ну бред же! :twisted:
vetka
 
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