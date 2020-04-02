Schmit От скільки цього Івасюка слухаю на Еспресо - він абсолютно однаково поводить себе - спочатку дуже коротко щось починає по темі - а потім абсолютно беззмістовно просто котить бочку на владу ... Думав - ну доктор наук все-таки , лікар - а він по суті вже схоже давно не лікар , а чистий "радник" на державній службі ... Тріпло ...
antey1969 написав:Нужно, конечно, и дороги прокладывать, и мосты нужны... Но не на трупах же. А они пойдут, пойдут сотнями и тысячами. Очень Вас будет состояние дорог волновать, когда близкий человек на ИВЛ вовремя попасть не сможет или когда для него не найдется медикаментов в больнице?
А оно конечно вопрос спорный, что лучше умереть во время апокалипсиса или пережить его и умереть потом, возможно в более ужасных условиях.
vetka написав:Вопрос не по теме - может кто знает, можно ли на Макдрайве купить пешеходу, а не на машине?
На любом транспортёром средстве. Велосипед, самокат и даже ролики. Лично спрашивал в маке
Ну бред же!
Велосипедистів бачив , довжелезна черга авто - постійно після робочого дня ... Інших з дрібним транспортом чи пішоходів не видно ... Підозрюю - якщо авто не буде - то продадуть і пішоходу ... Тільки треба плавно йти ...
antey1969 написав:Нужно, конечно, и дороги прокладывать, и мосты нужны... Но не на трупах же. А они пойдут, пойдут сотнями и тысячами. Очень Вас будет состояние дорог волновать, когда близкий человек на ИВЛ вовремя попасть не сможет или когда для него не найдется медикаментов в больнице?
А оно конечно вопрос спорный, что лучше умереть во время апокалипсиса или пережить его и умереть потом, возможно в более ужасных условиях.
Puente написав: Велосипедистів бачив , довжелезна черга авто - постійно після робочого дня ... Інших з дрібним транспортом чи пішоходів не видно ... Підозрюю - якщо авто не буде - то продадуть і пішоходу ... Тільки треба плавно йти ...