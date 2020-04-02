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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 719720721722>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 78
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
26%
20
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
9%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
9
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
3
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
19%
15
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
4
Найманий працівник, втратив роботу
1%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
21%
16
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

как часто вы стали мерять температуру? :roll:
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:31

  unicdima написав:как часто вы стали мерять температуру? :roll:

А зачем?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:31

Schmit
От скільки цього Івасюка слухаю на Еспресо - він абсолютно однаково поводить себе - спочатку дуже коротко щось починає по темі - а потім абсолютно беззмістовно просто котить бочку на владу ...
Думав - ну доктор наук все-таки , лікар - а він по суті вже схоже давно не лікар , а чистий "радник" на державній службі ... Тріпло ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:31

  antey1969 написав:Нужно, конечно, и дороги прокладывать, и мосты нужны... Но не на трупах же. А они пойдут, пойдут сотнями и тысячами.
Очень Вас будет состояние дорог волновать, когда близкий человек на ИВЛ вовремя попасть не сможет или когда для него не найдется медикаментов в больнице?

А оно конечно вопрос спорный, что лучше умереть во время апокалипсиса или пережить его и умереть потом, возможно в более ужасных условиях.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:32

  unicdima написав:как часто вы стали мерять температуру? :roll:

каждый раз при входе в супермаркет :D
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:34

  vetka написав:
  User77 написав:
  vetka написав:Вопрос не по теме - может кто знает, можно ли на Макдрайве купить пешеходу, а не на машине?


На любом транспортёром средстве. Велосипед, самокат и даже ролики. Лично спрашивал в маке

Ну бред же! :twisted:


Велосипедистів бачив , довжелезна черга авто - постійно після робочого дня ... Інших з дрібним транспортом чи пішоходів не видно ... Підозрюю - якщо авто не буде - то продадуть і пішоходу ... Тільки треба плавно йти ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:34

  vetka написав:
  antey1969 написав:Нужно, конечно, и дороги прокладывать, и мосты нужны... Но не на трупах же. А они пойдут, пойдут сотнями и тысячами.
Очень Вас будет состояние дорог волновать, когда близкий человек на ИВЛ вовремя попасть не сможет или когда для него не найдется медикаментов в больнице?

А оно конечно вопрос спорный, что лучше умереть во время апокалипсиса или пережить его и умереть потом, возможно в более ужасных условиях.

https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:35

  Puente написав:
Велосипедистів бачив , довжелезна черга авто - постійно після робочого дня ... Інших з дрібним транспортом чи пішоходів не видно ... Підозрюю - якщо авто не буде - то продадуть і пішоходу ... Тільки треба плавно йти ...

а краще повзком ))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:36

  antey1969 написав:
  unicdima написав:как часто вы стали мерять температуру? :roll:

А зачем?

хочется :D
я правда в начале марта словил какой-то вирусняк и довольно долго вычухивался и потом около 37 висела, даже в больничку ходил и флюорографию делал.
теперь вроде стабилизировалась к норме.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:37

  unicdima написав:
  antey1969 написав:
  unicdima написав:как часто вы стали мерять температуру? :roll:

А зачем?

хочется :D
я правда в начале марта словил какой-то вирусняк и довольно долго вычухивался и потом около 37 висела, даже в больничку ходил и флюорографию делал.
теперь вроде стабилизировалась к норме.

общий анализ крови сдавали?
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