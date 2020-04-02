сдавал, в норме.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44
Съездил на Гидропарк. Рекомендую.
Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.
С Южной стороны народа практически нет. Лепота
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:45
На фоне 90% второй волны осенью производство в Украине так толком и не запустится..
30000-40000 могут заболеть до июня..
осенью с новой волной 100000
какой будет осенью курс не представляется возможным сказать..45? хотелось чтобы было 27... но с каких факторов если страна полгода них не будет делать..
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:50
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:54
На северную часть не ходил, там обычно более людно. На южной (справа от моста метро) вообще пусто, даже рыбаков не было. Только ветер, волны и солнце
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:55
Итак опять смотрим статистику за прошлый день, 2 апреля.
Ну хоть какие-то плюсы можно найти.
Но традиционно с отрицательного.
Опять абсолютный "рекорд" по умершим - 5968 человек за день.
Продолжается нарастающий рост заболевших в США, Германии, Швеции, Канаде, Индии, Пакистане. В том числе и в Восточной Европе ситуация постепенно ухудшается по нарастающей - в Молдове, России, Польше, Румынии.
Белорусский феномен тоже похоже скоро закроем - за два дня в Беларуси прирост + 87 % со 163 до 304 заболевших.
Из положительного.
Общее количество заболевших в мире + 8.5 % за сутки, общее количество текущих больных + 8.0 % за сутки. В принципе это самый маленький прирост на посткитайском этапе пандемии.
В некоторых странах вслед за Китаем и Южной Кореей впервые стало уменьшаться количество текущих больных, то есть выздоравливать там начали чуть быстрее, чем заражаться - в Швейцарии, Франции, Мексике.
В Иране явно наблюдается стабилизация с небольшим сокращением числа ежедневно заболевающих.
Болгары выдали за день вообще выдающуюся статистику всего + 8 заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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