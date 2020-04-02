Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 719720721722 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 78 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 26% 20 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 9% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 12% 9 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 3 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 19% 15 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 4 Найманий працівник, втратив роботу 1% 1 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 21% 16 Всього голосів : 78 Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39 vetka написав: unicdima написав: хочется

я правда в начале марта словил какой-то вирусняк и довольно долго вычухивался и потом около 37 висела, даже в больничку ходил и флюорографию делал.

теперь вроде стабилизировалась к норме. хочетсяя правда в начале марта словил какой-то вирусняк и довольно долго вычухивался и потом около 37 висела, даже в больничку ходил и флюорографию делал.теперь вроде стабилизировалась к норме.

общий анализ крови сдавали? общий анализ крови сдавали?

сдавал, в норме. сдавал, в норме. unicdima

Повідомлень: 202 З нами з: 10.06.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 24 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44 Съездил на Гидропарк. Рекомендую.

Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.

С Южной стороны народа практически нет. Лепота antey1969 1

Повідомлень: 9509 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1098 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44 antey1969 написав: unicdima написав: как часто вы стали мерять температуру? как часто вы стали мерять температуру?

А зачем? А зачем?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18146 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1028 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:45 На фоне 90% второй волны осенью производство в Украине так толком и не запустится..

30000-40000 могут заболеть до июня..

осенью с новой волной 100000

какой будет осенью курс не представляется возможным сказать..45? хотелось чтобы было 27... но с каких факторов если страна полгода них не будет делать.. vladislavlvov

Повідомлень: 2296 З нами з: 02.03.07 Подякував: 124 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:50 antey1969 написав: Съездил на Гидропарк. Рекомендую.

Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.

С Южной стороны народа практически нет. Лепота Съездил на Гидропарк. Рекомендую.Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.С Южной стороны народа практически нет. Лепота

там вчера качки журналистов каких-то ганяли, те в полицию заяву накатили.

спокойно? там вчера качки журналистов каких-то ганяли, те в полицию заяву накатили.спокойно? unicdima

Повідомлень: 202 З нами з: 10.06.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:54 unicdima написав: antey1969 написав: Съездил на Гидропарк. Рекомендую.

Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.

С Южной стороны народа практически нет. Лепота Съездил на Гидропарк. Рекомендую.Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.С Южной стороны народа практически нет. Лепота

там вчера качки журналистов каких-то ганяли, те в полицию заяву накатили.

спокойно? там вчера качки журналистов каких-то ганяли, те в полицию заяву накатили.спокойно?

На северную часть не ходил, там обычно более людно. На южной (справа от моста метро) вообще пусто, даже рыбаков не было. Только ветер, волны и солнце На северную часть не ходил, там обычно более людно. На южной (справа от моста метро) вообще пусто, даже рыбаков не было. Только ветер, волны и солнце antey1969 1

Повідомлень: 9509 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1098 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:55 Итак опять смотрим статистику за прошлый день, 2 апреля.



Ну хоть какие-то плюсы можно найти.



Но традиционно с отрицательного.

Опять абсолютный "рекорд" по умершим - 5968 человек за день.



Продолжается нарастающий рост заболевших в США, Германии, Швеции, Канаде, Индии, Пакистане. В том числе и в Восточной Европе ситуация постепенно ухудшается по нарастающей - в Молдове, России, Польше, Румынии.

Белорусский феномен тоже похоже скоро закроем - за два дня в Беларуси прирост + 87 % со 163 до 304 заболевших.



Из положительного.

Общее количество заболевших в мире + 8.5 % за сутки, общее количество текущих больных + 8.0 % за сутки. В принципе это самый маленький прирост на посткитайском этапе пандемии.



В некоторых странах вслед за Китаем и Южной Кореей впервые стало уменьшаться количество текущих больных, то есть выздоравливать там начали чуть быстрее, чем заражаться - в Швейцарии, Франции, Мексике.



В Иране явно наблюдается стабилизация с небольшим сокращением числа ежедневно заболевающих.



Болгары выдали за день вообще выдающуюся статистику всего + 8 заболевших. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16086 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6381 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 719720721722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: сірий wolt450 і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 687 , 688 , 689

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6889 1536595

ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31