RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 719720721722

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 78
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
26%
20
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
9%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
9
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
3
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
19%
15
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
4
Найманий працівник, втратив роботу
1%
1
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
21%
16
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39

  vetka написав:
  unicdima написав:хочется :D
я правда в начале марта словил какой-то вирусняк и довольно долго вычухивался и потом около 37 висела, даже в больничку ходил и флюорографию делал.
теперь вроде стабилизировалась к норме.

общий анализ крови сдавали?

сдавал, в норме.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 10.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44

Съездил на Гидропарк. Рекомендую.
Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.
С Южной стороны народа практически нет. Лепота
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9509
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44

  antey1969 написав:
  unicdima написав:как часто вы стали мерять температуру? :roll:

А зачем?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:45

На фоне 90% второй волны осенью производство в Украине так толком и не запустится..
30000-40000 могут заболеть до июня..
осенью с новой волной 100000
какой будет осенью курс не представляется возможным сказать..45? хотелось чтобы было 27... но с каких факторов если страна полгода них не будет делать..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 02.03.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:50

  antey1969 написав:Съездил на Гидропарк. Рекомендую.
Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.
С Южной стороны народа практически нет. Лепота

там вчера качки журналистов каких-то ганяли, те в полицию заяву накатили.
спокойно?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 10.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:54

  unicdima написав:
  antey1969 написав:Съездил на Гидропарк. Рекомендую.
Проветрился, нагулялся, надышался свежим воздухом.
С Южной стороны народа практически нет. Лепота

там вчера качки журналистов каких-то ганяли, те в полицию заяву накатили.
спокойно?

На северную часть не ходил, там обычно более людно. На южной (справа от моста метро) вообще пусто, даже рыбаков не было. Только ветер, волны и солнце :D
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9509
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:55

Итак опять смотрим статистику за прошлый день, 2 апреля.

Ну хоть какие-то плюсы можно найти.

Но традиционно с отрицательного.
Опять абсолютный "рекорд" по умершим - 5968 человек за день.

Продолжается нарастающий рост заболевших в США, Германии, Швеции, Канаде, Индии, Пакистане. В том числе и в Восточной Европе ситуация постепенно ухудшается по нарастающей - в Молдове, России, Польше, Румынии.
Белорусский феномен тоже похоже скоро закроем - за два дня в Беларуси прирост + 87 % со 163 до 304 заболевших.

Из положительного.
Общее количество заболевших в мире + 8.5 % за сутки, общее количество текущих больных + 8.0 % за сутки. В принципе это самый маленький прирост на посткитайском этапе пандемии.

В некоторых странах вслед за Китаем и Южной Кореей впервые стало уменьшаться количество текущих больных, то есть выздоравливать там начали чуть быстрее, чем заражаться - в Швейцарии, Франции, Мексике.

В Иране явно наблюдается стабилизация с небольшим сокращением числа ежедневно заболевающих.

Болгары выдали за день вообще выдающуюся статистику всего + 8 заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16086
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4088 раз.
Подякували: 6381 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 719720721722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, wolt450 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 687, 688, 689
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6889 1536595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8245)
03.04.2020 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.