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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 730731732733>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 90
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
20
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
11
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
18
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
18
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

⚡️МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:51

  vetka написав:
  ЛАД написав:Вопрос, скорее, в другом.
Надо ли начинать приём антибиотиков с самого начала. И что считать началом - появление каких-то признаков? положительный результат теста?


Вы меня, как бывшего медика спрашиваете или просто размышления на тему?

Вопрос не конкретно к Вам. Может, кто сможет ответить?
МОЗ таких рекомендаций, вроде, не даёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Антибиотики дают, чтобы убить бактериальную инфекцию. Два вида - чтобы охватить большой класс возбудителей.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:55

ЛАД
Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:04

  vetka написав:ЛАД
Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

По логике-то так.
Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.
Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:13

Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)

https://youtu.be/vXFSW3Apt9U?t=484
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:16

Поосторожнее там с фейсбуками всякими...

В Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, которая 29 марта вернулась с отдыха из Бангкока.

Нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях. Это возмутило многих пользователей, которые стали делать ей замечания.

На нарушения обратила внимание и полиция Киева. Правоохранители нашли место жительство Ладимиры и 3 апреля вручили ей протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:18

  ЛАД написав:
  vetka написав:ЛАД
Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

По логике-то так.
Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.
Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач. :)

Часто на фоне приема антибиотиков возникает бактериальная или грибковая инфекция.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:20

"Мы убили всех своих людей, которые, могли бы умереть как в Италии" :D

Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
https://youtu.be/vXFSW3Apt9U?t=843

:lol: :lol: :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

artlife написав:Отличная инфографика на сайте аптеки. :) http://canapteka.com.ua

Все не переглядав, але з розподілом хворих за віком точно лажа. Там 70% хворих у віці 50+, а за офіційними даними МОЗ України 64% хворих у віці 50-.
Цікаві графіки й таблички малює наш РНБО
https://m-covid19.rnbo.gov.ua/map
stryzhko
 
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