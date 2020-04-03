В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
vetka написав:ЛАД Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.
По логике-то так. Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную. Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, которая 29 марта вернулась с отдыха из Бангкока.
Нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях. Это возмутило многих пользователей, которые стали делать ей замечания.
На нарушения обратила внимание и полиция Киева. Правоохранители нашли место жительство Ладимиры и 3 апреля вручили ей протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.
vetka написав:ЛАД Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.
По логике-то так. Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную. Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач.
Часто на фоне приема антибиотиков возникает бактериальная или грибковая инфекция.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Все не переглядав, але з розподілом хворих за віком точно лажа. Там 70% хворих у віці 50+, а за офіційними даними МОЗ України 64% хворих у віці 50-. Цікаві графіки й таблички малює наш РНБО https://m-covid19.rnbo.gov.ua/map