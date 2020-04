Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22

Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям. Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

По логике-то так.

Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.

Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач. По логике-то так.Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач.

Правильно написали. Антибіотики для запобігання. Правильно написали. Антибіотики для запобігання.

