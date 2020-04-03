Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34
"Мы вдруг решили что в зоне риска находится 10тыс человек, и мы вдргу поставим на колени 20 млн человек!"
Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:53
Вы, как всегда, хамите.
При чем тут ваш Киев?
Я давал ссылку на харьковские аптеки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58
В марте вообще очень многие болели.
У меня была вспышка 4 марта до 38, заболело горло, пришел семейный врач, назначил ряд лекарств, за пару дней т-ра спала до моих привычных 35.8 (горло еще пару дней побаливало). Ни кашля, ни насморка.
И у пары знакомых в марте тоже были вспышки ОРВИ.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:59
Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що в Україні вже 12 986 осіб можуть бути заражені коронавірусом Covid-19.
Про це повідомляється на сайті дослідників.
Оксфордське дослідження засноване на моделі «susceptibility-infected-recovered» («сприйнятливі - інфіковані - видужали») на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великобританії та Італії.
Дослідники зробили те, що вони вважають найбільш правдоподібними припущеннями про поведінку вірусу.
Якщо модель правильна, то в Україні станом на 31 березня інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні станом на 31 березня було зареєстровано 618 осіб хворих на коронавірус.
Варто зазначити, що вчені моделювали ситуацію з коронавірусом в Україні, беручи до уваги те, що в країні проживає 45 млн осіб.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22
Правильно написали. Антибіотики для запобігання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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