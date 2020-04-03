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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 730731732733

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 90
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
20
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
11
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
18
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
18
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34

"Мы вдруг решили что в зоне риска находится 10тыс человек, и мы вдргу поставим на колени 20 млн человек!"

Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
https://youtu.be/vXFSW3Apt9U?t=1330
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:53

  shapo написав:
  Starikan написав:
  pesikot написав:Сегодня был в аптеках, масок нет. Лучше молчи, чем ври

https://tabletki.ua/%D0%AD%D0%BA%D0%BE% ... /pharmacy/
Вранье.
Сегодня в 11-00 был в перечисленной аптеке Аптека Оптовых Цен, Киев, ул.Михаила Бойчука 1/2 где якобы маски есть. Пока покупал заказанные препараты кто-то скупил последние 20 шт по 22 грн

Вы, как всегда, хамите.
При чем тут ваш Киев?
Я давал ссылку на харьковские аптеки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58

  edvardd написав:Знакомый в Киеве, сказал, что переболел (вся семья) хренью с симптомами:
- потеря запаха
- набор температуры до 37,5
- головная боль
- ломота
хрень прошла дня за 3-4 , мы хором подумали - переболел короной по лёгкому и поймал иммунитет - болт, я ему выслал тест, результат отрицательный... так что не расслабляемся... а, и поймал он эту хрень в середине марта...

В марте вообще очень многие болели.
У меня была вспышка 4 марта до 38, заболело горло, пришел семейный врач, назначил ряд лекарств, за пару дней т-ра спала до моих привычных 35.8 (горло еще пару дней побаливало). Ни кашля, ни насморка.
И у пары знакомых в марте тоже были вспышки ОРВИ.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:59

Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що в Україні вже 12 986 осіб можуть бути заражені коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляється на сайті дослідників.

Оксфордське дослідження засноване на моделі «susceptibility-infected-recovered» («сприйнятливі - інфіковані - видужали») на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великобританії та Італії.

Дослідники зробили те, що вони вважають найбільш правдоподібними припущеннями про поведінку вірусу.

Якщо модель правильна, то в Україні станом на 31 березня інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні станом на 31 березня було зареєстровано 618 осіб хворих на коронавірус.

Варто зазначити, що вчені моделювали ситуацію з коронавірусом в Україні, беручи до уваги те, що в країні проживає 45 млн осіб.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22

  ЛАД написав:
  vetka написав:ЛАД
Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

По логике-то так.
Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.
Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач. :)

Правильно написали. Антибіотики для запобігання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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ЛОБ

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