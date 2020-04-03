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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 730731732733 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 90 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 22% 20 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 8% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 12% 11 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 20% 18 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 5 Найманий працівник, втратив роботу 3% 3 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 20% 18 Всього голосів : 90 Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34 "Мы вдруг решили что в зоне риска находится 10тыс человек, и мы вдргу поставим на колени 20 млн человек!"



Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)

https://youtu.be/vXFSW3Apt9U?t=1330 Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)

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Повідомлень: 2466 З нами з: 22.12.16 Подякував: 177 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:53 shapo написав: Starikan написав: pesikot написав: Сегодня был в аптеках, масок нет. Лучше молчи, чем ври Сегодня был в аптеках, масок нет. Лучше молчи, чем ври

https://tabletki.ua/%D0%AD%D0%BA%D0%BE% ... /pharmacy/ Вранье.

Сегодня в 11-00 был в перечисленной аптеке Аптека Оптовых Цен, Киев, ул.Михаила Бойчука 1/2 где якобы маски есть. Пока покупал заказанные препараты кто-то скупил последние 20 шт по 22 грн Вранье.Сегодня в 11-00 был в перечисленной аптеке Аптека Оптовых Цен, Киев, ул.Михаила Бойчука 1/2 где якобы маски есть. Пока покупал заказанные препараты кто-то скупил последние 20 шт по 22 грн

Вы, как всегда, хамите.

При чем тут ваш Киев?

Я давал ссылку на харьковские аптеки. Вы, как всегда, хамите.При чем тут ваш Киев?Я давал ссылку на харьковские аптеки. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17087 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1808 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58 edvardd написав: Знакомый в Киеве, сказал, что переболел (вся семья) хренью с симптомами:

- потеря запаха

- набор температуры до 37,5

- головная боль

- ломота

хрень прошла дня за 3-4 , мы хором подумали - переболел короной по лёгкому и поймал иммунитет - болт, я ему выслал тест, результат отрицательный... так что не расслабляемся... а, и поймал он эту хрень в середине марта... Знакомый в Киеве, сказал, что переболел (вся семья) хренью с симптомами:- потеря запаха- набор температуры до 37,5- головная боль- ломотахрень прошла дня за 3-4 , мы хором подумали - переболел короной по лёгкому и поймал иммунитет - болт, я ему выслал тест, результат отрицательный... так что не расслабляемся... а, и поймал он эту хрень в середине марта...

В марте вообще очень многие болели.

У меня была вспышка 4 марта до 38, заболело горло, пришел семейный врач, назначил ряд лекарств, за пару дней т-ра спала до моих привычных 35.8 (горло еще пару дней побаливало). Ни кашля, ни насморка.

И у пары знакомых в марте тоже были вспышки ОРВИ. В марте вообще очень многие болели.У меня была вспышка 4 марта до 38, заболело горло, пришел семейный врач, назначил ряд лекарств, за пару дней т-ра спала до моих привычных 35.8 (горло еще пару дней побаливало). Ни кашля, ни насморка.И у пары знакомых в марте тоже были вспышки ОРВИ. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17087 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1808 раз. Подякували: 2674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:59 Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що в Україні вже 12 986 осіб можуть бути заражені коронавірусом Covid-19.



Про це повідомляється на сайті дослідників.



Оксфордське дослідження засноване на моделі «susceptibility-infected-recovered» («сприйнятливі - інфіковані - видужали») на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великобританії та Італії.



Дослідники зробили те, що вони вважають найбільш правдоподібними припущеннями про поведінку вірусу.



Якщо модель правильна, то в Україні станом на 31 березня інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні станом на 31 березня було зареєстровано 618 осіб хворих на коронавірус.



Варто зазначити, що вчені моделювали ситуацію з коронавірусом в Україні, беручи до уваги те, що в країні проживає 45 млн осіб. kwon Повідомлень: 1773 З нами з: 20.03.13 Подякував: 80 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22 ЛАД написав: vetka написав: ЛАД

Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям. Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

По логике-то так.

Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.

Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач. По логике-то так.Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач.

Правильно написали. Антибіотики для запобігання. Правильно написали. Антибіотики для запобігання. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1097 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 730731732733 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31