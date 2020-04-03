Додано: Суб 04 кві, 2020 01:55

полезного

на фоне того треша который опубликован вышея еще раз само про рекламируюсьи покажу чтотак как ни я ни Комаровский не являемся самиисточниками информации , в обоих случаях информация пересказана (дайджест) из других источников , но у меня на неделю раньшеэтот ролик вышел на неделю РАНЬШЕ чем у Комаровского на эту же тему с теми же выводами и у меня присутствуют ссылки на почти все источникив том числе и на пост нашего форумчанинаиз этого можно сделать вывод что в массы инфа доходи с опозданием на неделю как минимум и то что можно найти на просторах интернета и на специализированных площадках озвучивается Хедлайнерами через неделю две . ( headline) расшифровкаЯ не преуменьшаю Комаровского наоборот он ЕДИНСТВЕННЫЙ хедлайнер в Украине который говорит здравые вещи ... из его последнего выпуска еще раз можно понять что эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфтаи уважаемый хороший замечательный доктор Комаровский сказал это между строк уже 100 раз , но в силу невозможности спорить с авторитетами что бы не потерять свой авторитет не может сказать это прямо ( масло маслянное) .А что мы имеем на фоне этого всего д_е_б_и_л_и_з_м_а я уже боюсь выйти в парк и погреться на солнышке получив свою дозу витами Д и послушать птичеккто в курсе сколько там штрафа могут впаять на пустом месте ? да я понимаю административка ... но лишний раз в суд ...судебный сбор и так далее или без суда можно оплатить ?Уже до маразма дошлиэто была моя последняя надежда свалить от этого д_б_и_ли_з_м_а в лес ... и мне уже не смешно они патрулями пугают в лесу ...И тут либо все ( власть) такие пугливые и просто испугались неведомого либо таки из нас плебоса\народа делают и_д_и_о_т_о_в ... и это действительно больше похоже на мировой заговор . Объясню более старшные вещей сильных мира сего не пугают как то : Хутина, Ким чен Ира с их атомными бомбами не боится никто (или опять таки это пугалки для простых смертных ) а там сверху уже давно все понятно (договорено и решено ) известно что например все боеголовки условно деактивированы еще 20 лет назад или что-то в этом роде , а вот от какого-то условного гриппа о_б_к_а_к_а_л_и_с_ь все власти .подписываемся на меня и на Комаровского , не переживайте у меня контент скоро закончиться от слова вообщекак говориться тяжелого контента где надо включить мозговую активность ( че многие делать не могут) предлагаю отложить на утро и на свежую голову прочитать :