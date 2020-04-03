Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34
"Мы вдруг решили что в зоне риска находится 10тыс человек, и мы вдргу поставим на колени 20 млн человек!"
Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:53
Вы, как всегда, хамите.
При чем тут ваш Киев?
Я давал ссылку на харьковские аптеки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58
В марте вообще очень многие болели.
У меня была вспышка 4 марта до 38, заболело горло, пришел семейный врач, назначил ряд лекарств, за пару дней т-ра спала до моих привычных 35.8 (горло еще пару дней побаливало). Ни кашля, ни насморка.
И у пары знакомых в марте тоже были вспышки ОРВИ.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:59
Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що в Україні вже 12 986 осіб можуть бути заражені коронавірусом Covid-19.
Про це повідомляється на сайті дослідників.
Оксфордське дослідження засноване на моделі «susceptibility-infected-recovered» («сприйнятливі - інфіковані - видужали») на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великобританії та Італії.
Дослідники зробили те, що вони вважають найбільш правдоподібними припущеннями про поведінку вірусу.
Якщо модель правильна, то в Україні станом на 31 березня інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні станом на 31 березня було зареєстровано 618 осіб хворих на коронавірус.
Варто зазначити, що вчені моделювали ситуацію з коронавірусом в Україні, беручи до уваги те, що в країні проживає 45 млн осіб.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22
Правильно написали. Антибіотики для запобігання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 04 кві, 2020 01:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 04 кві, 2020 01:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
на фоне того треша который опубликован выше
я еще раз само про рекламируюсь и покажу что я Круче Комаровского так как ни я ни Комаровский не являемся сами первоисточниками информации , в обоих случаях информация пересказана (дайджест) из других источников , но у меня на неделю раньше
в том числе и на пост нашего форумчанина
viewtopic.php?p=4910939#p4910939
из этого можно сделать вывод что в массы инфа доходи с опозданием на неделю как минимум и то что можно найти на просторах интернета и на специализированных площадках озвучивается Хедлайнерами через неделю две . ( headline) расшифровка
Я не преуменьшаю Комаровского наоборот он ЕДИНСТВЕННЫЙ хедлайнер в Украине который говорит здравые вещи ... из его последнего выпуска еще раз можно понять что эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта
и уважаемый хороший замечательный доктор Комаровский сказал это между строк уже 100 раз , но в силу невозможности спорить с авторитетами что бы не потерять свой авторитет не может сказать это прямо ( масло маслянное) .
А что мы имеем на фоне этого всего д_е_б_и_л_и_з_м_а я уже боюсь выйти в парк и погреться на солнышке получив свою дозу витами Д и послушать птичек кто в курсе сколько там штрафа могут впаять на пустом месте ? да я понимаю административка ... но лишний раз в суд ...судебный сбор и так далее или без суда можно оплатить ?
Уже до маразма дошли
И тут либо все ( власть) такие пугливые и просто испугались неведомого либо таки из нас плебоса\народа делают и_д_и_о_т_о_в ... и это действительно больше похоже на мировой заговор . Объясню более старшные вещей сильных мира сего не пугают как то : Хутина, Ким чен Ира с их атомными бомбами не боится никто (или опять таки это пугалки для простых смертных ) а там сверху уже давно все понятно (договорено и решено ) известно что например все боеголовки условно деактивированы еще 20 лет назад или что-то в этом роде , а вот от какого-то условного гриппа о_б_к_а_к_а_л_и_с_ь все власти .
подписываемся на меня и на Комаровского , не переживайте у меня контент скоро закончиться от слова вообще
И напоследок толика действительно свежего и полезного взгляда, чистейшей аналитики с цифрами и графиками как говориться тяжелого контента где надо включить мозговую активность ( че многие делать не могут) предлагаю отложить на утро и на свежую голову прочитать :
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Суб 04 кві, 2020 02:09
это мог быть муляж (точная копия) или пневмат сделанный как копия настоящего , я как то тоже этим сгрешил вытащил копию на оживленной улице просто показать другу ... и тут как-то толпа перед нами резко расступилась и уменьшилась осовобождая путь , при том что так между делом на ходу не сбавляя ход и не останавливаясь - вытащил и направил в асфальт вниз по всех правилах техники безопасности
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
|