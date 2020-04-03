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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 731732733734735>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 92
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
21
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
9%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
11
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
18
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
18
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34

"Мы вдруг решили что в зоне риска находится 10тыс человек, и мы вдргу поставим на колени 20 млн человек!"

Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
https://youtu.be/vXFSW3Apt9U?t=1330
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:53

  shapo написав:
  Starikan написав:
  pesikot написав:Сегодня был в аптеках, масок нет. Лучше молчи, чем ври

https://tabletki.ua/%D0%AD%D0%BA%D0%BE% ... /pharmacy/
Вранье.
Сегодня в 11-00 был в перечисленной аптеке Аптека Оптовых Цен, Киев, ул.Михаила Бойчука 1/2 где якобы маски есть. Пока покупал заказанные препараты кто-то скупил последние 20 шт по 22 грн

Вы, как всегда, хамите.
При чем тут ваш Киев?
Я давал ссылку на харьковские аптеки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58

  edvardd написав:Знакомый в Киеве, сказал, что переболел (вся семья) хренью с симптомами:
- потеря запаха
- набор температуры до 37,5
- головная боль
- ломота
хрень прошла дня за 3-4 , мы хором подумали - переболел короной по лёгкому и поймал иммунитет - болт, я ему выслал тест, результат отрицательный... так что не расслабляемся... а, и поймал он эту хрень в середине марта...

В марте вообще очень многие болели.
У меня была вспышка 4 марта до 38, заболело горло, пришел семейный врач, назначил ряд лекарств, за пару дней т-ра спала до моих привычных 35.8 (горло еще пару дней побаливало). Ни кашля, ни насморка.
И у пары знакомых в марте тоже были вспышки ОРВИ.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:59

Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що в Україні вже 12 986 осіб можуть бути заражені коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляється на сайті дослідників.

Оксфордське дослідження засноване на моделі «susceptibility-infected-recovered» («сприйнятливі - інфіковані - видужали») на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великобританії та Італії.

Дослідники зробили те, що вони вважають найбільш правдоподібними припущеннями про поведінку вірусу.

Якщо модель правильна, то в Україні станом на 31 березня інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні станом на 31 березня було зареєстровано 618 осіб хворих на коронавірус.

Варто зазначити, що вчені моделювали ситуацію з коронавірусом в Україні, беручи до уваги те, що в країні проживає 45 млн осіб.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22

  ЛАД написав:
  vetka написав:ЛАД
Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

По логике-то так.
Но, возможно, есть смысл принимать, чтобы избежать перехода вирусной пневмонии в вирусно-бактериальную.
Если написал глупость, прошу прощения. Я точно никаким боком не врач. :)

Правильно написали. Антибіотики для запобігання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:12

А медведь чекає!!
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:49

Можно выгуливать и таких животных:
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

на фоне того треша который опубликован выше

я еще раз само про рекламируюсь :) и покажу что я Круче Комаровского :oops: так как ни я ни Комаровский не являемся сами первоисточниками информации , в обоих случаях информация пересказана (дайджест) из других источников , но у меня на неделю раньше :)
https://youtu.be/h244Pw0QmNA этот ролик вышел на неделю РАНЬШЕ чем у Комаровского на эту же тему с теми же выводами и у меня присутствуют ссылки на почти все источники

https://youtu.be/1AnZeN-kOew

в том числе и на пост нашего форумчанина
viewtopic.php?p=4910939#p4910939
из этого можно сделать вывод что в массы инфа доходи с опозданием на неделю как минимум и то что можно найти на просторах интернета и на специализированных площадках озвучивается Хедлайнерами через неделю две . ( headline) расшифровка https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otv ... takoj.html
Я не преуменьшаю Комаровского наоборот он ЕДИНСТВЕННЫЙ хедлайнер в Украине который говорит здравые вещи ... из его последнего выпуска еще раз можно понять что эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта
и уважаемый хороший замечательный доктор Комаровский сказал это между строк уже 100 раз , но в силу невозможности спорить с авторитетами что бы не потерять свой авторитет не может сказать это прямо ( масло маслянное) .
А что мы имеем на фоне этого всего д_е_б_и_л_и_з_м_а я уже боюсь выйти в парк и погреться на солнышке получив свою дозу витами Д и послушать птичек :cry: кто в курсе сколько там штрафа могут впаять на пустом месте ? да я понимаю административка ... но лишний раз в суд ...судебный сбор и так далее или без суда можно оплатить ?
Уже до маразма дошли https://varta1.com.ua/u-lvivskij-oblast ... vaty-lisy/ это была моя последняя надежда свалить от этого д_б_и_ли_з_м_а в лес ... и мне уже не смешно они патрулями пугают в лесу ...
И тут либо все ( власть) такие пугливые и просто испугались неведомого либо таки из нас плебоса\народа делают и_д_и_о_т_о_в ... и это действительно больше похоже на мировой заговор . Объясню более старшные вещей сильных мира сего не пугают как то : Хутина, Ким чен Ира с их атомными бомбами не боится никто (или опять таки это пугалки для простых смертных ) а там сверху уже давно все понятно (договорено и решено ) известно что например все боеголовки условно деактивированы еще 20 лет назад или что-то в этом роде , а вот от какого-то условного гриппа о_б_к_а_к_а_л_и_с_ь все власти .

подписываемся на меня и на Комаровского , не переживайте у меня контент скоро закончиться от слова вообще

И напоследок толика действительно свежего и полезного взгляда, чистейшей аналитики с цифрами и графиками как говориться тяжелого контента где надо включить мозговую активность ( че многие делать не могут) предлагаю отложить на утро и на свежую голову прочитать :
https://habr.com/ru/post/494896/
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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  Сибарит написав:
  yama написав:и что вы как сознательный гражданин не позвонили 102 ? 911 ? 112 ?

Чтобы одни понты (бывшие менты) спалили засаду других понтов?
Кто еще может настолько страх потерять, чтобы светить стволом на улице? :)

это мог быть муляж (точная копия) или пневмат сделанный как копия настоящего , я как то тоже этим сгрешил вытащил копию на оживленной улице просто показать другу ... и тут как-то толпа перед нами резко расступилась и уменьшилась осовобождая путь , при том что так между делом на ходу не сбавляя ход и не останавливаясь - вытащил и направил в асфальт вниз по всех правилах техники безопасности :mrgreen:
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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