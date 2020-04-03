В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Говорить сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.
vetka написав:ЛАД Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.
Коронавирус поражает эпителий верхних дыхательных путей, который есть частью мукоцилиарного аппарата отвечающего за стерильность нижних дыхательных путей, вследствие чего микроорганизмы носоглотки начинают колонизировать нижние отделы, к этому добавляется отек легких с нарушением газообмена и застойными явлениями и в результате уже имеем вторичную бактериальную пневмонию. Конечно антибиотики должен назначать только врач даже заболевшим.
Начну с ссылки на замечательное интервью с чешской вирусологом/молекулярным генетиком, руководительница лаборатории, которая оптимизировавала способ ПЦР тестирования, что ускорило и увеличило точность.
И это тврщ, я тут небольшой ресерч провел на счет смертности/заболеваемости туберкулеза, гриппа, орви, пневмонии. Вспоминая слухи о резком росте вирусных пневмоний еще с декабря.
Энжойкайте.
Выводы каждый сам, только пару от себя скажу и подсветил там в табличках характерное: - количество смертей от пневмоний начало расти еще в декабре и резко выросло еще в январе и причина этого точно не грипп/ОРВИ - миф про "грипп/туберкулез убивает больше" можно считать окончательно развенчанным, учитывая, что коронопидемия только началась
Пару ремарок: При аналогичной погоде и в отсутствии карантина в прошлом году - заболеваемости в марте уже почти не было
Что еще важно знать про все те данные из таблицы эпид.надзора за гриппа/орви - это далеко не всеохватывающая информация и нужна только для отслеживания эпид.порога, так что можно экстраполировать...
Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюютьу 6 областях України згідно географічного розподілу (північ —м.Київ, схід —м.Суми та Харків, південь — м.Одеса, захід —м.Львів, центр —м.Кропивницький).ДЕН забезпечують 7 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 11 стаціонарних закладів охорони здоров’я (дозорні лікарні)
Усиление карантинных мер за счет запрета посещать парки/спортплощадки - вообще не одобряю. Пару недель такого карантина людям настолько иммунитет посадят, что выйдя потом из заточения любая орвишка будет как Covid S.
edvardd написав:Знакомый в Киеве, сказал, что переболел (вся семья) хренью с симптомами: - потеря запаха - набор температуры до 37,5 - головная боль - ломота хрень прошла дня за 3-4 , мы хором подумали - переболел короной по лёгкому и поймал иммунитет - болт, я ему выслал тест, результат отрицательный... так что не расслабляемся... а, и поймал он эту хрень в середине марта...
Corpocrator написав:Сегодня сидели компанией,др все дела, человек 20. Так чтоб совсем без симптомов никаких, только четверо, еще столтко же не приехало, бо хворают серьезно. Но это все минимум три разных вирусни, опрашивал, да
Так вот, один из гостей по факту был еще не до конца вылечен от: 2.5 недели субфебрильной температуры, сухой кашель, горло, головная боль, потеря обоняния, без насморка, начало острое с симптомов отравления. Считает, что заразился в Буковеле. Там тогда было много румын и еще всяких иностранцев. тест не делал.
так вот, гость сидел не на отшибе, а скорее посредине, рядом были и пожилые - ни у кого ничего с тех пор не начало проявляться, возможно теория интерферона т.к. простывшие чуть ли не все были(гриппозных точно не было, а про грипп известно что они с ковидом не конкурентны)
proftpd66 написав:Человек может идти с маской, но когда кашляет, то маску снял и кашляет с прикрытой маской. У меня сопли потеклки, куда мне их слить? и по какому курсе? я маску приснял и харкнул заблевал соплятиной