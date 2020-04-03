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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 732733734735>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 92
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
21
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
9%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
11
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
18
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
18
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:11

Естественный отбор ...

  varlo написав:⚡️МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.


Думай Те ... :twisted: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Говорить сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта


Та да - все развитые страны мира просто так под нож пустили свои экономики. Но нам повезло - диванные аналитики раскрыли вселенский заговор!

Что забавно, антагонисты на мировой арене действуют совершенно синхронно: РФ принимает меры, аналогичные странам "агрессивного блока" НАТО и т.д.

И все заблуждаются, если слушать "неверующих в коронавирус", вместо того, чтобы обратить "глупость" оппонента себе во благо.

Половина населения планеты сидит по домам и вирус все равно заражает по 100'000 человек каждые 24 часа (это только диагностированных) с тенденцией на ускорение процесса.

Если бы не было ограничений, миллионы человек в день бы заболевало (с тенденцией по экспоненте) со всеми вытекающими последствиями.
Востаннє редагувалось Civis в Суб 04 кві, 2020 02:50, всього редагувалось 1 раз.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:45

  vetka написав:ЛАД
Ну по логике, если болезнь вызывает вирус, то пить антибиотики не нужно, да и в принципе их без надобности тоже пить не надо, самоназначенное употребление приводит к плохим последствиям.

Коронавирус поражает эпителий верхних дыхательных путей, который есть частью мукоцилиарного аппарата отвечающего за стерильность нижних дыхательных путей, вследствие чего микроорганизмы носоглотки начинают колонизировать нижние отделы, к этому добавляется отек легких с нарушением газообмена и застойными явлениями и в результате уже имеем вторичную бактериальную пневмонию. Конечно антибиотики должен назначать только врач даже заболевшим.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

США рванули
USA 276,931 +32,054
7,391 +1,320
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 03:05

  unicdima написав:США рванули
USA 276,931 +32,054
7,391 +1,320


Видимо, таки наладили производство своих пятиминутных экспресс-тестов в достаточном объеме.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 03:15

  unicdima написав:США рванули
USA 276,931 +32,054
7,391 +1,320

Трупов 1320 за сутки ; такими темпами скоро по 10 тысяч будет
Американцы таки первые во всём
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 04:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Начну с ссылки на замечательное интервью с чешской вирусологом/молекулярным генетиком, руководительница лаборатории, которая оптимизировавала способ ПЦР тестирования, что ускорило и увеличило точность.

Strongly recommend

Там среди прочего допускает рукотворность коронавируса, а также объясняет почему имеющиеся опровержения недостаточны
https://www.svoboda.org/a/30525376.html

И это тврщ, я тут небольшой ресерч провел на счет смертности/заболеваемости туберкулеза, гриппа, орви, пневмонии. Вспоминая слухи о резком росте вирусных пневмоний еще с декабря.

Энжойкайте.

Выводы каждый сам, только пару от себя скажу и подсветил там в табличках характерное:
- количество смертей от пневмоний начало расти еще в декабре и резко выросло еще в январе и причина этого точно не грипп/ОРВИ
- миф про "грипп/туберкулез убивает больше" можно считать окончательно развенчанным, учитывая, что коронопидемия только началась

Пару ремарок:
При аналогичной погоде и в отсутствии карантина в прошлом году - заболеваемости в марте уже
почти не было

Что еще важно знать про все те данные из таблицы эпид.надзора за гриппа/орви - это далеко не
всеохватывающая информация и нужна только для отслеживания эпид.порога, так что можно
экстраполировать...
Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюютьу 6 областях України
згідно географічного розподілу (північ —м.Київ, схід —м.Суми та Харків, південь —
м.Одеса, захід —м.Львів, центр —м.Кропивницький).ДЕН забезпечують 7 закладів
первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 11 стаціонарних закладів охорони здоров’я (дозорні лікарні)


Тут сами таблицы с данными, при желании можете юзать:

Зображення

Зображення

*данные по смертности от туберкулеза госс.стата и МОЗа немного отличаются
*данные по гриппу/ОРВИ центра громадського здоровья и МОЗа немного отличаются, но ЦГЗ - это первичная информация

Исходные данные (внезапно, если покопаться, многое можно найти):
От Центра Громадського Здоров'я по (1) гриппу/ОРВИ
(2) По другим болезням

Госстат (ищем там Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті):
(1) большая база данных по годам, можно работать как в онлайн, так и выгружать на комп
(2) Оперативная информация

Все что касается МОЗа:
(1) в виде архивов по годам
(2) Специальная утилита для просмотра/аналитики на компе

Оказывается можно и дозвониться достаточно легко(несмотря на карантин и дистанционную работу) и получить ответ по электронной почте от Гос.стата и наверное от другими службам
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/work/sait/tel_28_09_2015.htm
http://medstat.gov.ua/ukr/contacts.html

___________________________________________________________________

Усиление карантинных мер за счет запрета посещать парки/спортплощадки - вообще не одобряю.
Пару недель такого карантина людям настолько иммунитет посадят, что выйдя потом из заточения любая орвишка будет как Covid S.

  edvardd написав:Знакомый в Киеве, сказал, что переболел (вся семья) хренью с симптомами:
- потеря запаха
- набор температуры до 37,5
- головная боль
- ломота
хрень прошла дня за 3-4 , мы хором подумали - переболел короной по лёгкому и поймал иммунитет - болт, я ему выслал тест, результат отрицательный... так что не расслабляемся... а, и поймал он эту хрень в середине марта...


Писал тут как-то еще в конце февраля
  Corpocrator написав:Сегодня сидели компанией,др все дела, человек 20.
Так чтоб совсем без симптомов никаких, только четверо, еще столтко же не приехало, бо хворают серьезно.
Но это все минимум три разных вирусни, опрашивал, да


Так вот, один из гостей по факту был еще не до конца вылечен от:
2.5 недели субфебрильной температуры, сухой кашель, горло, головная боль, потеря обоняния, без насморка, начало острое с симптомов отравления.
Считает, что заразился в Буковеле. Там тогда было много румын и еще всяких иностранцев.
тест не делал.

так вот, гость сидел не на отшибе, а скорее посредине, рядом были и пожилые - ни у кого ничего с тех пор не начало проявляться, возможно теория интерферона т.к. простывшие чуть ли не все были(гриппозных точно не было, а про грипп известно что они с ковидом не конкурентны)


  ЛАД написав:Ещё интересный вопрос. Сегодня, простите, не помню кто давал ссылку http://canapteka.com.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/
Интересно. Жаль, правда, почему-то всё смещено вправо и не видно последних данных на графике. Или это только у меня?

Вот только та графическая информация, ровно, всё видно
https://datastudio.google.com/u/0/repor ... a/page/JgD
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 04:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус может преодолевать расстояние в 8 метров и парить в воздухе и оставаться в воздухе днями при температуре +5 - исследователь из МИТ.
Второе известно давно первое под вопросом.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 06:03

  proftpd66 написав:Человек может идти с маской, но когда кашляет, то маску снял и кашляет с прикрытой маской. У меня сопли потеклки, куда мне их слить? :lol: и по какому курсе? :lol: я маску приснял и харкнул заблевал соплятиной :lol:

Если у вас соплятина - это не коронавирус
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