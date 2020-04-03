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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 732733734735 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 92 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 23% 21 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 9% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 12% 11 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 20% 18 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 3% 3 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 20% 18 Всього голосів : 92 Додано: Суб 04 кві, 2020 06:04 vladislavlvov написав: Коронавирус может преодолевать расстояние в 8 метров и парить в воздухе и оставаться в воздухе днями при температуре +5 - исследователь из МИТ.

Второе известно давно первое под вопросом. Коронавирус может преодолевать расстояние в 8 метров и парить в воздухе и оставаться в воздухе днями при температуре +5 - исследователь из МИТ.Второе известно давно первое под вопросом.

В воздухе закрытого помещения. На открытом воздухе рассеивается в секунды В воздухе закрытого помещения. На открытом воздухе рассеивается в секунды Tegularius Повідомлень: 1196 З нами з: 11.02.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 06:13 ЛАД написав: Tegularius написав: Есть гостиницы, закрытые школы, детские лагеря. В крайнем случае - организовать палаточные лагеря, уже потеплело. Было бы желание - нашли бы где разместить, большинство же всего на две недели. Есть гостиницы, закрытые школы, детские лагеря. В крайнем случае - организовать палаточные лагеря, уже потеплело. Было бы желание - нашли бы где разместить, большинство же всего на две недели.

Это реально?

Не говорю даже о палаточных лагерях (пока что по ночам бывает и "-"), но даже в школах ...

Вы видели кадры о прилетевших из Вьетнама, с Бали? Представляете себе их в школах? Это реально?Не говорю даже о палаточных лагерях (пока что по ночам бывает и "-"), но даже в школах ...Вы видели кадры о прилетевших из Вьетнама, с Бали? Представляете себе их в школах?

К прилетевшим из Вьетнама это как раз не относится. Заболеваемость во Вьетнаме намного ниже чем в Украине. Их надо было просто оставить в покое.

Речь - о приехавших из сильно пораженных страна: Италия, Испания, Франция и пр.



Для того, чтобы это было реально, нужна либо очень высокая сознательность населения, либо ЧП c применением силы (как минимум, избиение дубинками). Хватило ли бы у нашего государства сил на второй вариант, сильно сомневаюсь.

Ну оставить без работы пару миллионов работников сферы услуг сил хватило, и дубинок не понадобилось.

Изолировать несколько десятков тысяч приехавших на две недели в школах и санаториях, думаю, тоже не было бы проблем. К прилетевшим из Вьетнама это как раз не относится. Заболеваемость во Вьетнаме намного ниже чем в Украине. Их надо было просто оставить в покое.Речь - о приехавших из сильно пораженных страна: Италия, Испания, Франция и пр.Ну оставить без работы пару миллионов работников сферы услуг сил хватило, и дубинок не понадобилось.Изолировать несколько десятков тысяч приехавших на две недели в школах и санаториях, думаю, тоже не было бы проблем. Tegularius Повідомлень: 1196 З нами з: 11.02.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 732733734735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6889 1536997

ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31