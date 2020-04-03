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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 732733734735

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 92
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
21
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
9%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
12%
11
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
18
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
18
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 06:04

  vladislavlvov написав:Коронавирус может преодолевать расстояние в 8 метров и парить в воздухе и оставаться в воздухе днями при температуре +5 - исследователь из МИТ.
Второе известно давно первое под вопросом.

В воздухе закрытого помещения. На открытом воздухе рассеивается в секунды
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 06:13

  ЛАД написав:
  Tegularius написав:Есть гостиницы, закрытые школы, детские лагеря. В крайнем случае - организовать палаточные лагеря, уже потеплело. Было бы желание - нашли бы где разместить, большинство же всего на две недели.

Это реально?
Не говорю даже о палаточных лагерях (пока что по ночам бывает и "-"), но даже в школах ...
Вы видели кадры о прилетевших из Вьетнама, с Бали? Представляете себе их в школах?

К прилетевшим из Вьетнама это как раз не относится. Заболеваемость во Вьетнаме намного ниже чем в Украине. Их надо было просто оставить в покое.
Речь - о приехавших из сильно пораженных страна: Италия, Испания, Франция и пр.

Для того, чтобы это было реально, нужна либо очень высокая сознательность населения, либо ЧП c применением силы (как минимум, избиение дубинками). Хватило ли бы у нашего государства сил на второй вариант, сильно сомневаюсь.

Ну оставить без работы пару миллионов работников сферы услуг сил хватило, и дубинок не понадобилось.
Изолировать несколько десятков тысяч приехавших на две недели в школах и санаториях, думаю, тоже не было бы проблем.
Tegularius
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 11.02.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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  #<1 ... 732733734735
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