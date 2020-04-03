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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 06:04
vladislavlvov написав:
Коронавирус может преодолевать расстояние в 8 метров и парить в воздухе и оставаться в воздухе днями при температуре +5 - исследователь из МИТ.
Второе известно давно первое под вопросом.
В воздухе закрытого помещения. На открытом воздухе рассеивается в секунды
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Tegularius
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Додано: Суб 04 кві, 2020 06:13
ЛАД написав: Tegularius написав:
Есть гостиницы, закрытые школы, детские лагеря. В крайнем случае - организовать палаточные лагеря, уже потеплело. Было бы желание - нашли бы где разместить, большинство же всего на две недели.
Это реально?
Не говорю даже о палаточных лагерях (пока что по ночам бывает и "-"), но даже в школах ...
Вы видели кадры о прилетевших из Вьетнама, с Бали? Представляете себе их в школах?
К прилетевшим из Вьетнама это как раз не относится. Заболеваемость во Вьетнаме намного ниже чем в Украине. Их надо было просто оставить в покое.
Речь - о приехавших из сильно пораженных страна: Италия, Испания, Франция и пр.
Для того, чтобы это было реально, нужна либо очень высокая сознательность населения, либо ЧП c применением силы (как минимум, избиение дубинками). Хватило ли бы у нашего государства сил на второй вариант, сильно сомневаюсь.
Ну оставить без работы пару миллионов работников сферы услуг сил хватило, и дубинок не понадобилось.
Изолировать несколько десятков тысяч приехавших на две недели в школах и санаториях, думаю, тоже не было бы проблем.
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Tegularius
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