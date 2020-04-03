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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 735736737738>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 95
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
22
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
12
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
18
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:41

  shapo написав:
  kwon написав:Ученые выяснили, какое расстояние составляет так называемый "радиус поражения" при чихании, которое считается одним из ключевых факторов при распространении вирусов воздушно-капельным путем.

Исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что заразные частицы распространяются на 7-8 метров при чихании, а капли жидкости в виде облака сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут.

Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. Важен не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха их взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут.

Почему тогда социально-безопасная дистанция при таком распространении во всех странах принята 1,5-2м,а не 8 или 50?


Думаю потому что коронавирусники не чихают, а кашляют :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:58

Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя?
Тем более парком, сквером.

Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:18

  shapo написав:
  kwon написав:Ученые выяснили, какое расстояние составляет так называемый "радиус поражения" при чихании, которое считается одним из ключевых факторов при распространении вирусов воздушно-капельным путем.

Исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что заразные частицы распространяются на 7-8 метров при чихании, а капли жидкости в виде облака сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут.

Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. Важен не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха их взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут.

Почему тогда социально-безопасная дистанция при таком распространении во всех странах принята 1,5-2м,а не 8 или 50?


по той же причине, по которой еще до сих воз пи-т, что маски бесполезны: это не практично

но как правильно написали выше, в магазинах, особенно более дешевых, расстояние - пустое слово. только что было в Билле - бы*** с бутылкой пива в очереди в кассу просто лезла на голову, и на просьбу отодвинуться хотя бы на метр начала недовольно бурчать про короновирус
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:22

2 вопроса к знатокам
- я правильно понял, что если человек чихает (не эпизодически, а более-менее постоянно), значит он не заболевший коронавирусом?
- болеющий гриппом (ОРВИ-???) не может заболеть в это время коронавирусом?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

1) нет
2) нет
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:36

  yanyura написав:2 вопроса к знатокам
- я правильно понял, что если человек чихает (не эпизодически, а более-менее постоянно), значит он не заболевший коронавирусом?
- болеющий гриппом (ОРВИ-???) не может заболеть в это время коронавирусом?

Можно болеть сразу несколькими разными вирусами одновременно.
Раньше был дефицит тестов на коронавирус, делали те тесты, что были в наличии, экономя дефицитные

https://www.google.com/amp/s/www.segodn ... 24164.html
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yanyura написав:2 вопроса к знатокам
- я правильно понял, что если человек чихает (не эпизодически, а более-менее постоянно), значит он не заболевший коронавирусом?
- болеющий гриппом (ОРВИ-???) не может заболеть в это время коронавирусом?


Болеющий гриппом вполне может одновременно заболеть и коронавирусом.
А постоянное чихание никак не очевидный симптом коронавируса, редко заболевшие отмечали чихание, но это было короткий промежуток времени в начале болезни, и то у большинства этого не было.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:55

носите маски!

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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя?
Тем более парком, сквером.

Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом.


А чому ви вирішили що ваш імунітет хвилює того хто впроваджує обмеженя? Чи багато інформаційного конетенту по Covid-19 про те як ефективно підвищити імунітет в умовах сидіння вдома на фоні весняного авітамінозу? Чому практично весь контент - це обсмоктування статистики з експоненційним зростанням випадків, відео переповнених лікарень в Італії/Іспанії, свідчення як лікарі падають від втоми і заражаються попри суперзахист, історії про те як складно перебігає хвороба, репортажі про вагітних жінок що померли (попри всі старання медиків) та ін?
В мене складається враження всім дано команду - сидіти вдома, маструбувати на жахливі новини і боятися, а "пройтись возле дома, ни с кем не контактируя, тем более парком, сквером" - цій меті ніяк не допомагає.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:10

  detroytred написав:Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя?
Тем более парком, сквером.



Само по себе - ничего плохого, даже скорее хорошо.
Но.
Выходя из дома вы можете случайно обтереть перила, схватиться за ручку подъездной двери, нажать на кнопки лифта,присесть на скамейку, встретить знакомого который тоже вышел подышать воздухом и разговориться с ним, лишний раз захотеть зайти в магазин и так далее.
Конечно вы скажете что вы так не сделаете.
Но так сделает пусть каждый десятый. А среди сотен тысяч-миллионов человек это уже хороший путь распространения заразы.
Теперь уже точно не вернусь
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