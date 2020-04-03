kwon написав:Ученые выяснили, какое расстояние составляет так называемый "радиус поражения" при чихании, которое считается одним из ключевых факторов при распространении вирусов воздушно-капельным путем.
Исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что заразные частицы распространяются на 7-8 метров при чихании, а капли жидкости в виде облака сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут.
Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. Важен не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха их взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут.
Почему тогда социально-безопасная дистанция при таком распространении во всех странах принята 1,5-2м,а не 8 или 50?
Думаю потому что коронавирусники не чихают, а кашляют
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
kwon написав:Ученые выяснили, какое расстояние составляет так называемый "радиус поражения" при чихании, которое считается одним из ключевых факторов при распространении вирусов воздушно-капельным путем.
Исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что заразные частицы распространяются на 7-8 метров при чихании, а капли жидкости в виде облака сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут.
Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. Важен не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха их взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут.
Почему тогда социально-безопасная дистанция при таком распространении во всех странах принята 1,5-2м,а не 8 или 50?
по той же причине, по которой еще до сих воз пи-т, что маски бесполезны: это не практично
но как правильно написали выше, в магазинах, особенно более дешевых, расстояние - пустое слово. только что было в Билле - бы*** с бутылкой пива в очереди в кассу просто лезла на голову, и на просьбу отодвинуться хотя бы на метр начала недовольно бурчать про короновирус
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
2 вопроса к знатокам - я правильно понял, что если человек чихает (не эпизодически, а более-менее постоянно), значит он не заболевший коронавирусом? - болеющий гриппом (ОРВИ-???) не может заболеть в это время коронавирусом?
yanyura написав:2 вопроса к знатокам - я правильно понял, что если человек чихает (не эпизодически, а более-менее постоянно), значит он не заболевший коронавирусом? - болеющий гриппом (ОРВИ-???) не может заболеть в это время коронавирусом?
Можно болеть сразу несколькими разными вирусами одновременно. Раньше был дефицит тестов на коронавирус, делали те тесты, что были в наличии, экономя дефицитные
yanyura написав:2 вопроса к знатокам - я правильно понял, что если человек чихает (не эпизодически, а более-менее постоянно), значит он не заболевший коронавирусом? - болеющий гриппом (ОРВИ-???) не может заболеть в это время коронавирусом?
Болеющий гриппом вполне может одновременно заболеть и коронавирусом. А постоянное чихание никак не очевидный симптом коронавируса, редко заболевшие отмечали чихание, но это было короткий промежуток времени в начале болезни, и то у большинства этого не было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя? Тем более парком, сквером.
Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом.
А чому ви вирішили що ваш імунітет хвилює того хто впроваджує обмеженя? Чи багато інформаційного конетенту по Covid-19 про те як ефективно підвищити імунітет в умовах сидіння вдома на фоні весняного авітамінозу? Чому практично весь контент - це обсмоктування статистики з експоненційним зростанням випадків, відео переповнених лікарень в Італії/Іспанії, свідчення як лікарі падають від втоми і заражаються попри суперзахист, історії про те як складно перебігає хвороба, репортажі про вагітних жінок що померли (попри всі старання медиків) та ін? В мене складається враження всім дано команду - сидіти вдома, маструбувати на жахливі новини і боятися, а "пройтись возле дома, ни с кем не контактируя, тем более парком, сквером" - цій меті ніяк не допомагає.
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detroytred написав:Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя? Тем более парком, сквером.
Само по себе - ничего плохого, даже скорее хорошо. Но. Выходя из дома вы можете случайно обтереть перила, схватиться за ручку подъездной двери, нажать на кнопки лифта,присесть на скамейку, встретить знакомого который тоже вышел подышать воздухом и разговориться с ним, лишний раз захотеть зайти в магазин и так далее. Конечно вы скажете что вы так не сделаете. Но так сделает пусть каждый десятый. А среди сотен тысяч-миллионов человек это уже хороший путь распространения заразы.