shapo написав: kwon написав: Ученые выяснили, какое расстояние составляет так называемый "радиус поражения" при чихании, которое считается одним из ключевых факторов при распространении вирусов воздушно-капельным путем.



Исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что заразные частицы распространяются на 7-8 метров при чихании, а капли жидкости в виде облака сохраняются от нескольких секунд до нескольких минут.



Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. Важен не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха их взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут.

Почему тогда социально-безопасная дистанция при таком распространении во всех странах принята 1,5-2м,а не 8 или 50? Почему тогда социально-безопасная дистанция при таком распространении во всех странах принята 1,5-2м,а не 8 или 50?



по той же причине, по которой еще до сих воз пи-т, что маски бесполезны: это не практично



но как правильно написали выше, в магазинах, особенно более дешевых, расстояние - пустое слово. только что было в Билле - бы*** с бутылкой пива в очереди в кассу просто лезла на голову, и на просьбу отодвинуться хотя бы на метр начала недовольно бурчать про короновирус по той же причине, по которой еще до сих воз пи-т, что маски бесполезны: это не практичноно как правильно написали выше, в магазинах, особенно более дешевых, расстояние - пустое слово. только что было в Билле - бы*** с бутылкой пива в очереди в кассу просто лезла на голову, и на просьбу отодвинуться хотя бы на метр начала недовольно бурчать про короновирус

