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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 735736737738

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 95
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
22
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
12
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
20%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
18
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:30

  andriykulyk76 написав:
  detroytred написав:Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя?
Тем более парком, сквером.

Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом.


А чому ви вирішили що ваш імунітет хвилює того хто впроваджує обмеженя? Чи багато інформаційного конетенту по Covid-19 про те як ефективно підвищити імунітет в умовах сидіння вдома на фоні весняного авітамінозу? Чому практично весь контент - це обсмоктування статистики з експоненційним зростанням випадків, відео переповнених лікарень в Італії/Іспанії, свідчення як лікарі падають від втоми і заражаються попри суперзахист, історії про те як складно перебігає хвороба, репортажі про вагітних жінок що померли (попри всі старання медиків) та ін?
В мене складається враження всім дано команду - сидіти вдома, маструбувати на жахливі новини і боятися, а "пройтись возле дома, ни с кем не контактируя, тем более парком, сквером" - цій меті ніяк не допомагає.

Найдите витамины С, Д и цинк, спасает от авитоминоза на время карантина ;) устройте дома спортзал, подтяните знания английского https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2870806079639309&id=739313616121910, используйте время с пользой и не мешайте карантину делать своё дело ;)
Британию включаем в пи** так же, они уже выдали распоряжение, что врачи должны выбирать, кому жить, а кому нет. И уже делают менее привлекательными набережные, что бы народ не шлялся.
https://news.liga.net/world/news/koronavirus-v-britanii-golubuyu-lagunu-pokrasili-v-chernyy-iz-za-karantina-foto
stm
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:00

  Civis написав:
  yama написав:эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта


Та да - все развитые страны мира просто так под нож пустили свои экономики. Но нам повезло - диванные аналитики раскрыли вселенский заговор!

Что забавно, антагонисты на мировой арене действуют совершенно синхронно: РФ принимает меры, аналогичные странам "агрессивного блока" НАТО и т.д.

И все заблуждаются, если слушать "неверующих в коронавирус", вместо того, чтобы обратить "глупость" оппонента себе во благо.

Половина населения планеты сидит по домам и вирус все равно заражает по 100'000 человек каждые 24 часа (это только диагностированных) с тенденцией на ускорение процесса.

Если бы не было ограничений, миллионы человек в день бы заболевало (с тенденцией по экспоненте) со всеми вытекающими последствиями.
Беларусь Швеция Туркменистан до некоторого времени Великобритания и Нидерланды .
Ну и не забываем если ты сам это все придумал режиссер\дирижер\инициатор готов наперед то это все меняет , конечно надо подыгрывать и самому делать вид что участвуешь в эксперименте правдоподобно . Тем более разделение по странах в нашем глобальном мире выглядит смешно , начиная с некоторого уровня финансового благополучия вам пофиг на законы стран . Объясняю на примере условно ваш достаток позволяет вам чартерным рейсом летать хоть каждый день в любую страну мира,а ваш паспорт имеет безвиз в любую страну мира (https://ru.henleyglobal.com/passportindex/ ) и скажите мне вы будете чувствовать ущерб от карантинных мер ? Да закрытые вечеринки с блек джеком и шлюхами гремят вовсю для всех желающих всюду, элитные бордели никто не закрыл, как и любые другие развлечения . Вы думаете наркотрафик остановился из за карантина ?
Нейтральные воды и яхты подлодки по 100 метров в длинну (Внутри 85-метрового судна находится персональный люкс владельца, а также шесть гостевых комнат, в которых могут остановиться до 12 гостей хозяина. В случае, если приглашенные опаздывают на вечеринку в открытом море, они могут прилететь вертолетом, поскольку на яхте оборудована специальная вертолетная площадка. ) и частные острова никто не отменял... Ах да плебос пусть терпит что в Великобритании что в Швейцарии что в Лихтенштейне есть плебос и охлос да он живет лучше чем наш украинский охлос возможно там соотношение Демос, Охлос, Плебос чуть другое чем у нас , но в целом по разным оценкам в категории Демос менее 2% .
Так вот Демосу пофигу кто там президент какой там карантин и так далее... И надо понимать что охлос в той же Великобритании пострадает значительно меньше чем охлос в Украине ... Ну чуть пострадает совсем чуть-чуть свой охлос\плебос ... ну что поделать допустимые \ вынужденные потери
Российские политики из рос истеблишмента под жесточайшими санкциями вполне нормально себя чувствуют в Европе могут позволить себе гулять по магазинах и т.д. и т.п.
Красивая сказка что Демос страдает это красивая сказка для охлоса и плебоса :mrgreen:
Это как в том анекдоте
сынок спрашивает отца -Пап,а правда,что богатых тоже кризис коснётся? отец отвечает -Правда,их коснётся,а нас раздавит ( нам писец) !


И все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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