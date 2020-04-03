detroytred написав:Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя? Тем более парком, сквером.
Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом.
А чому ви вирішили що ваш імунітет хвилює того хто впроваджує обмеженя? Чи багато інформаційного конетенту по Covid-19 про те як ефективно підвищити імунітет в умовах сидіння вдома на фоні весняного авітамінозу? Чому практично весь контент - це обсмоктування статистики з експоненційним зростанням випадків, відео переповнених лікарень в Італії/Іспанії, свідчення як лікарі падають від втоми і заражаються попри суперзахист, історії про те як складно перебігає хвороба, репортажі про вагітних жінок що померли (попри всі старання медиків) та ін? В мене складається враження всім дано команду - сидіти вдома, маструбувати на жахливі новини і боятися, а "пройтись возле дома, ни с кем не контактируя, тем более парком, сквером" - цій меті ніяк не допомагає.
yama написав:эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта
Та да - все развитые страны мира просто так под нож пустили свои экономики. Но нам повезло - диванные аналитики раскрыли вселенский заговор!
Что забавно, антагонисты на мировой арене действуют совершенно синхронно: РФ принимает меры, аналогичные странам "агрессивного блока" НАТО и т.д.
И все заблуждаются, если слушать "неверующих в коронавирус", вместо того, чтобы обратить "глупость" оппонента себе во благо.
Половина населения планеты сидит по домам и вирус все равно заражает по 100'000 человек каждые 24 часа (это только диагностированных) с тенденцией на ускорение процесса.
Если бы не было ограничений, миллионы человек в день бы заболевало (с тенденцией по экспоненте) со всеми вытекающими последствиями.
Беларусь Швеция Туркменистан до некоторого времени Великобритания и Нидерланды . Ну и не забываем если ты сам это все придумал режиссер\дирижер\инициатор готов наперед то это все меняет , конечно надо подыгрывать и самому делать вид что участвуешь в эксперименте правдоподобно . Тем более разделение по странах в нашем глобальном мире выглядит смешно , начиная с некоторого уровня финансового благополучия вам пофиг на законы стран . Объясняю на примере условно ваш достаток позволяет вам чартерным рейсом летать хоть каждый день в любую страну мира,а ваш паспорт имеет безвиз в любую страну мира (https://ru.henleyglobal.com/passportindex/ ) и скажите мне вы будете чувствовать ущерб от карантинных мер ? Да закрытые вечеринки с блек джеком и шлюхами гремят вовсю для всех желающих всюду, элитные бордели никто не закрыл, как и любые другие развлечения . Вы думаете наркотрафик остановился из за карантина ? Нейтральные воды и яхты подлодки по 100 метров в длинну (Внутри 85-метрового судна находится персональный люкс владельца, а также шесть гостевых комнат, в которых могут остановиться до 12 гостей хозяина. В случае, если приглашенные опаздывают на вечеринку в открытом море, они могут прилететь вертолетом, поскольку на яхте оборудована специальная вертолетная площадка. ) и частные острова никто не отменял... Ах да плебос пусть терпит что в Великобритании что в Швейцарии что в Лихтенштейне есть плебос и охлос да он живет лучше чем наш украинский охлос возможно там соотношение Демос, Охлос, Плебос чуть другое чем у нас , но в целом по разным оценкам в категории Демос менее 2% . Так вот Демосу пофигу кто там президент какой там карантин и так далее... И надо понимать что охлос в той же Великобритании пострадает значительно меньше чем охлос в Украине ... Ну чуть пострадает совсем чуть-чуть свой охлос\плебос ... ну что поделать допустимые \ вынужденные потери Российские политики из рос истеблишмента под жесточайшими санкциями вполне нормально себя чувствуют в Европе могут позволить себе гулять по магазинах и т.д. и т.п. Красивая сказка что Демос страдает это красивая сказка для охлоса и плебоса Это как в том анекдоте
сынок спрашивает отца -Пап,а правда,что богатых тоже кризис коснётся? отец отвечает -Правда,их коснётся,а нас раздавит ( нам писец) !
И все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ. Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .