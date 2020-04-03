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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 735736737738 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 95 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 23% 22 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 8% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 13% 12 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 20% 19 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 3% 3 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 18 Всього голосів : 95 Додано: Суб 04 кві, 2020 12:30 andriykulyk76 написав: detroytred написав: Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя?

Тем более парком, сквером.



Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом. Так что плохого в пройтись возле дома, ни с кем не контактируя?Тем более парком, сквером.Ведь правильно отметили выше, что от такого *сидения* по домам иммунитет хоть с пожилых, хоть у молодых существенно упадёт. Еще ниже с и так низкого уровня, обусловленного прошедшим зимним периодом.



А чому ви вирішили що ваш імунітет хвилює того хто впроваджує обмеженя? Чи багато інформаційного конетенту по Covid-19 про те як ефективно підвищити імунітет в умовах сидіння вдома на фоні весняного авітамінозу? Чому практично весь контент - це обсмоктування статистики з експоненційним зростанням випадків, відео переповнених лікарень в Італії/Іспанії, свідчення як лікарі падають від втоми і заражаються попри суперзахист, історії про те як складно перебігає хвороба, репортажі про вагітних жінок що померли (попри всі старання медиків) та ін?

В мене складається враження всім дано команду - сидіти вдома, маструбувати на жахливі новини і боятися, а "пройтись возле дома, ни с кем не контактируя, тем более парком, сквером" - цій меті ніяк не допомагає. А чому ви вирішили що ваш імунітет хвилює того хто впроваджує обмеженя? Чи багато інформаційного конетенту по Covid-19 про те як ефективно підвищити імунітет в умовах сидіння вдома на фоні весняного авітамінозу? Чому практично весь контент - це обсмоктування статистики з експоненційним зростанням випадків, відео переповнених лікарень в Італії/Іспанії, свідчення як лікарі падають від втоми і заражаються попри суперзахист, історії про те як складно перебігає хвороба, репортажі про вагітних жінок що померли (попри всі старання медиків) та ін?В мене складається враження всім дано команду - сидіти вдома, маструбувати на жахливі новини і боятися, а "пройтись возле дома, ни с кем не контактируя, тем более парком, сквером" - цій меті ніяк не допомагає.

Найдите витамины С, Д и цинк, спасает от авитоминоза на время карантина устройте дома спортзал, подтяните знания английского https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2870806079639309&id=739313616121910 , используйте время с пользой и не мешайте карантину делать своё дело

Британию включаем в пи** так же, они уже выдали распоряжение, что врачи должны выбирать, кому жить, а кому нет. И уже делают менее привлекательными набережные, что бы народ не шлялся.

https://news.liga.net/world/news/koronavirus-v-britanii-golubuyu-lagunu-pokrasili-v-chernyy-iz-za-karantina-foto Найдите витамины С, Д и цинк, спасает от авитоминоза на время карантинаустройте дома спортзал, подтяните знания английского, используйте время с пользой и не мешайте карантину делать своё делоБританию включаем в пи** так же, они уже выдали распоряжение, что врачи должны выбирать, кому жить, а кому нет. И уже делают менее привлекательными набережные, что бы народ не шлялся. stm

Повідомлень: 2196 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 13:00 Civis написав: yama написав: эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта эта Эпидемия это большой мыльный пузырь или проще выражаясь туфта



Та да - все развитые страны мира просто так под нож пустили свои экономики. Но нам повезло - диванные аналитики раскрыли вселенский заговор!



Что забавно, антагонисты на мировой арене действуют совершенно синхронно: РФ принимает меры, аналогичные странам "агрессивного блока" НАТО и т.д.



И все заблуждаются, если слушать "неверующих в коронавирус", вместо того, чтобы обратить "глупость" оппонента себе во благо.



Половина населения планеты сидит по домам и вирус все равно заражает по 100'000 человек каждые 24 часа (это только диагностированных) с тенденцией на ускорение процесса.



Если бы не было ограничений, миллионы человек в день бы заболевало (с тенденцией по экспоненте) со всеми вытекающими последствиями. Та да - все развитые страны мира просто так под нож пустили свои экономики. Но нам повезло - диванные аналитики раскрыли вселенский заговор!Что забавно, антагонисты на мировой арене действуют совершенно синхронно: РФ принимает меры, аналогичные странам "агрессивного блока" НАТО и т.д.И все заблуждаются, если слушать "неверующих в коронавирус", вместо того, чтобы обратить "глупость" оппонента себе во благо.сидит по домам и вирус все равно заражает по 100'000 человек каждые 24 часа (это только) с тенденцией на ускорение процесса.Если бы не было ограничений, миллионы человек в день бы заболевало (с тенденцией по экспоненте) со всеми вытекающими последствиями. Беларусь Швеция Туркменистан до некоторого времени Великобритания и Нидерланды .

Ну и не забываем если ты сам это все придумал режиссер\дирижер\инициатор готов наперед то это все меняет , конечно надо подыгрывать и самому делать вид что участвуешь в эксперименте правдоподобно . Тем более разделение по странах в нашем глобальном мире выглядит смешно , начиная с некоторого уровня финансового благополучия вам пофиг на законы стран . Объясняю на примере условно ваш достаток позволяет вам чартерным рейсом летать хоть каждый день в любую страну мира,а ваш паспорт имеет безвиз в любую страну мира ( https://ru.henleyglobal.com/passportindex/ ) и скажите мне вы будете чувствовать ущерб от карантинных мер ? Да закрытые вечеринки с блек джеком и шлюхами гремят вовсю для всех желающих всюду, элитные бордели никто не закрыл, как и любые другие развлечения . Вы думаете наркотрафик остановился из за карантина ?

Нейтральные воды и яхты подлодки по 100 метров в длинну (Внутри 85-метрового судна находится персональный люкс владельца, а также шесть гостевых комнат, в которых могут остановиться до 12 гостей хозяина. В случае, если приглашенные опаздывают на вечеринку в открытом море, они могут прилететь вертолетом, поскольку на яхте оборудована специальная вертолетная площадка. ) и частные острова никто не отменял... Ах да плебос пусть терпит что в Великобритании что в Швейцарии что в Лихтенштейне есть плебос и охлос да он живет лучше чем наш украинский охлос возможно там соотношение Демос, Охлос, Плебос чуть другое чем у нас , но в целом по разным оценкам в категории Демос менее 2% .

Так вот Демосу пофигу кто там президент какой там карантин и так далее... И надо понимать что охлос в той же Великобритании пострадает значительно меньше чем охлос в Украине ... Ну чуть пострадает совсем чуть-чуть свой охлос\плебос ... ну что поделать допустимые \ вынужденные потери

Российские политики из рос истеблишмента под жесточайшими санкциями вполне нормально себя чувствуют в Европе могут позволить себе гулять по магазинах и т.д. и т.п.

Красивая сказка что Демос страдает это красивая сказка для охлоса и плебоса

Это как в том анекдоте

сынок спрашивает отца -Пап,а правда,что богатых тоже кризис коснётся? отец отвечает -Правда,их коснётся,а нас раздавит ( нам писец) !



И все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное Беларусь Швеция Туркменистан до некоторого времени Великобритания и Нидерланды .Ну и не забываем если ты сам это все придумал режиссер\дирижер\инициатор готов наперед то это все меняет , конечно надо подыгрывать и самому делать вид что участвуешь в эксперименте правдоподобно . Тем более разделение по странах в нашем глобальном мире выглядит смешно , начиная с некоторого уровня финансового благополучия вам пофиг на законы стран . Объясняю на примере условно ваш достаток позволяет вам чартерным рейсом летать хоть каждый день в любую страну мира,а ваш паспорт имеет безвиз в любую страну мира () и скажите мне вы будете чувствовать ущерб от карантинных мер ? Да закрытые вечеринки с блек джеком и шлюхами гремят вовсю для всех желающих всюду, элитные бордели никто не закрыл, как и любые другие развлечения . Вы думаете наркотрафик остановился из за карантина ?Нейтральные воды и яхты подлодки по 100 метров в длинну (Внутри 85-метрового судна находится персональный люкс владельца, а также шесть гостевых комнат, в которых могут остановиться до 12 гостей хозяина. В случае, если приглашенные опаздывают на вечеринку в открытом море, они могут прилететь вертолетом, поскольку на яхте оборудована специальная вертолетная площадка. ) и частные острова никто не отменял... Ах да плебос пусть терпит что в Великобритании что в Швейцарии что в Лихтенштейне есть плебос и охлос да он живет лучше чем наш украинский охлос возможно там соотношение Демос, Охлос, Плебос чуть другое чем у нас , но в целом по разным оценкам в категории Демос менее 2% .Так вот Демосу пофигу кто там президент какой там карантин и так далее... И надо понимать что охлос в той же Великобритании пострадает значительно меньше чем охлос в Украине ... Ну чуть пострадает совсем чуть-чуть свой охлос\плебос ... ну что поделать допустимые \ вынужденные потериРоссийские политики из рос истеблишмента под жесточайшими санкциями вполне нормально себя чувствуют в Европе могут позволить себе гулять по магазинах и т.д. и т.п.Красивая сказка что Демос страдает это красивая сказка для охлоса и плебосаЭто как в том анекдотеИ все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2157 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4109 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 735736737738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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