lapay написав: ЛАД написав: Прогноз у Вас очень скромный/оптимистичный.

Из-за такого количества заболевших нет смысла устраивать карантин.

Слухай, епідемія, це 5% населення офіційно хворих.

Для України, це 2 млн.



Кожно року "руйнівна хвиля" грипу, іноді двічі.

І тільки ця буде руйнівна з найруйнівніших.



