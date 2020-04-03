yama написав:И все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное
Слушайте а Вы тоже из поклонников плоской Земли? Большая последняя битва рептилоидов и людей, там ещё есть действующие хорошие инопланетяне я просто не помню... Т.е. фильм большая правда, чем вырытые могилы на всяк выпадок во всех государствах, любопытно...
я уже давно понял что бесполезно что-то аргументированно доказывать охлосу и плебосу ... если люди сами хотят быть обманутыми и напуганными - флаг им в руки и попутного ветра .. Про могилы это вы где начитались в еще одном месте где разгоняют панику и страх что бы держать охлос и плебос в покорности ? приятно когда все з атебя решают , думать не надо , а зачем есть умные дяди в правительстве \ вру и так далее они все верно делают я им доверяю и на все согласен , и не хочу утруждать свою голову лишними мыслями ведь думать тяжело ...пусть кто-то другой этим займется . Для поддержания паники я готов выходить на улицу в противогазе и еще недавно ( месяц назад где-то) тут народ ржал с ролика где чувак ехал в маршрутке и шел по городу в противогазе ( любительская съемка возможно Ровно) Кто-то где-то начал рыть могилы - это что показатель ? а мой сосед выкинул телевизор "в огороде бузина а в Киеве дядька" какая связь между могилам и коронавирусом ? Либо для поддержания паники , которая уже самовозбуждаеться либо есть второй вариант как оказалось ВСЕХ больных из Италии свозят в один округ и ессно что этих несчастных пару-тройку больниц не справляется * и там наступает хаос для ужасной картинки , и не только больницы, а и морги крематории, клабища и все что вы так любите публиковать для поддержания паники. Если всех больных в Украине с подозрением на вирус ( а по факту в Италии подозревают всех кто чихнул) свозить в один единственный город в Украине то понятно что надо наперед готовить могилы , готовить новые больницы и так далее, Про церемонию погребения в Украине я вообще в шоке ... вышла инструкция как с чумными надо обходиться на ДВА метра закопать ... что бы уже наверняка не вылез Разгоняйте панику и дальше .... надо еще сказать что после Короны стают зомби
В общем сел я как обычно в парке на лавочку погреться на солнышке послушать птиц - опа патруль , культурно выгнали не переживайте я еще вернусь Готовьтесь следующий шаг из дома будете выходить по пропусках ну и комендантский час странно что не ввели , надо что бы сразу расстреливали как только увидели кого без собаки на поводке, оооо у меня кошка есть ! бедное животное я ему не завидую ... пошел мастерить поводок
freeze написав: Месяцев через девять сделают вакцину, мир судорожно обколется и эпидемия по любому пойдет на спад. Тем более при такой динамике заболеваемости большая часть населения переболеет за год, также приобретя уже естественный иммунитет. Не думаю, что вся эта ситуация продлится более года, если не придет новый COVID 2.0
Вірус швидко мутує і вакцина не буде дешевою. Хоча такий варіант був би кращим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
safonovstanislav написав:yama Страдают от карантина все. Причём, чем больше денег, тем меньше теперь мест, где их можно потратить. Раньше за деньги можно было купить всё. Теперь много чего просто исчезло, выбор развлечений сжался. До карантинов, продавцы развлечений сами зазывали оставить у них свои деньги. Теперь эти развлечения нужно искать, а если найдёте, цена может быть на порядок выше, чем до карантина. Самое простое - закрылись почти все курорты. Раньше богачь мог менять страны отдыха и отели хоть каждую неделю, а теперь всё, сиди на яхте с 12 друзьями и туси - это максимум развлечений
да не проблема обычно кроме яхты есть еще дома \ виллы замки раскиданные по всех странах, в крайнем случае можно снять дом с участком, я сомневаюсь что откажут за хорошую суму ... Расслоение общества во время карантина видно как никогда , всех у кого нету личного транспорта ( авто) ограничили в правах , то есть знайте место нищеброды - нет авто фиг поедешь на дачу или в другой город\страну . Даже Бацька в Белоруссии сказал - как так одни будут сидеть дома валять дурака и получать деньги а другие работать . Нищеброды знайте свое место и то как легко вас могут ограничить в правах по материальному признаку
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ. Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Natt написав:Да, по большинству прогнозов эпидемия будет 1,5-2 года. Вопрос в следующем - мы все это время просидим на карантине? Мир все это время просидит на карантине?
Звісно, що ні. У нас перейдуть на британській карантин (60+) вже в травні, інші країни теж протримаються недовго. Карантин потрібен для навчання пересічних нових правил поведінки - не будете себе правильно поводити - отримаєте великі штрафи і повторний карантин.
Обещаете для 60+ пожизненный карантин? Якi новi правила? Ходить всегда в масках, с санитайзером и больше 2 не собираться? Обучение только дистанционное и работа на удалёнке?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.