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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 739740741742743744> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 98 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 23% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 8% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 13% 13 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 19% 19 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 3% 3 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 19 Всього голосів : 98 Додано: Суб 04 кві, 2020 16:04 stm написав: yama написав: И все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное И все идет к загону охлоса и плебоса в резервации к "матрице" , а это тренировка,скушали это - скушаете все остальное

Слушайте а Вы тоже из поклонников плоской Земли? Большая последняя битва рептилоидов и людей, там ещё есть действующие хорошие инопланетяне я просто не помню...

Т.е. фильм большая правда, чем вырытые могилы на всяк выпадок во всех государствах, любопытно... Слушайте а Вы тоже из поклонников плоской Земли? Большая последняя битва рептилоидов и людей, там ещё есть действующие хорошие инопланетяне я просто не помню...Т.е. фильм большая правда, чем вырытые могилы на всяк выпадок во всех государствах, любопытно... я уже давно понял что бесполезно что-то аргументированно доказывать охлосу и плебосу ... если люди сами хотят быть обманутыми и напуганными - флаг им в руки и попутного ветра ..

Про могилы это вы где начитались в еще одном месте где разгоняют панику и страх

что бы держать охлос и плебос в покорности ? приятно когда все з атебя решают , думать не надо , а зачем есть умные дяди в правительстве \ вру и так далее они все верно делают я им доверяю и на все согласен , и не хочу утруждать свою голову лишними мыслями ведь думать тяжело ...пусть кто-то другой этим займется . Для поддержания паники я готов выходить на улицу в противогазе и еще недавно ( месяц назад где-то) тут народ ржал с ролика где чувак ехал в маршрутке и шел по городу в противогазе ( любительская съемка возможно Ровно)

Кто-то где-то начал рыть могилы - это что показатель ? а мой сосед выкинул телевизор "в огороде бузина а в Киеве дядька" какая связь между могилам и коронавирусом ? Либо для поддержания паники , которая уже самовозбуждаеться либо есть второй вариант как оказалось ВСЕХ больных из Италии свозят в один округ и ессно что этих несчастных пару-тройку больниц не справляется * и там наступает хаос для ужасной картинки , и не только больницы, а и морги крематории, клабища и все что вы так любите публиковать для поддержания паники. Если всех больных в Украине с подозрением на вирус ( а по факту в Италии подозревают всех кто чихнул) свозить в один единственный город в Украине то понятно что надо наперед готовить могилы , готовить новые больницы и так далее, Про церемонию погребения в Украине я вообще в шоке ... вышла инструкция как с чумными надо обходиться на ДВА метра закопать ... что бы уже наверняка не вылез

Разгоняйте панику и дальше .... надо еще сказать что после Короны стают зомби



В общем сел я как обычно в парке на лавочку погреться на солнышке послушать птиц - опа патруль , культурно выгнали не переживайте я еще вернусь

Готовьтесь следующий шаг из дома будете выходить по пропусках ну и комендантский час странно что не ввели , надо что бы сразу расстреливали как только увидели кого без собаки на поводке, оооо у меня кошка есть ! бедное животное я ему не завидую ... пошел мастерить поводок



* ну и конечно вы не читали статью по ссылке которую я давал а зачем там мозг напрягать надо https://habr.com/ru/post/494896/ я уже давно понял что бесполезно что-то аргументированно доказывать охлосу и плебосу ... если люди сами хотят быть обманутыми и напуганными - флаг им в руки и попутного ветра ..Про могилы это вы где начитались в еще одном месте где разгоняют панику и страхчто бы держать охлос и плебос в покорности ? приятно когда все з атебя решают , думать не надо , а зачем есть умные дяди в правительстве \ вру и так далее они все верно делают я им доверяю и на все согласен , и не хочу утруждать свою голову лишними мыслями ведь думать тяжело ...пусть кто-то другой этим займется . Для поддержания паники я готов выходить на улицу в противогазе и еще недавно ( месяц назад где-то) тут народ ржал с ролика где чувак ехал в маршрутке и шел по городу в противогазе ( любительская съемка возможно Ровно)Кто-то где-то начал рыть могилы - это что показатель ? а мой сосед выкинул телевизор "в огороде бузина а в Киеве дядька" какая связь между могилам и коронавирусом ? Либо для поддержания паники , которая уже самовозбуждаеться либо есть второй вариант как оказалосьи там наступает хаос для ужасной картинки , и не только больницы, а и морги крематории, клабища и все что вы так любите публиковать для поддержания паники. Если всех больных в Украине с подозрением на вирус ( а по факту в Италии подозревают всех кто чихнул) свозить в один единственный город в Украине то понятно что надо наперед готовить могилы , готовить новые больницы и так далее, Про церемонию погребения в Украине я вообще в шоке ... вышла инструкция как с чумными надо обходиться на ДВА метра закопать ... что бы уже наверняка не вылезнадо еще сказать что после Короны стают зомбиВ общем сел я как обычно в парке на лавочку погреться на солнышке послушать птиц - опа патруль , культурно выгналине переживайте я еще вернусьГотовьтесь следующий шаг из дома будете выходить по пропусках ну и комендантский час странно что не ввели , надо что бы сразу расстреливали как только увидели кого без собаки на поводке, оооо у меня кошка есть !бедное животное я ему не завидую ... пошел мастерить поводок* ну и конечно вы не читали статью по ссылке которую я давал а зачем там мозг напрягать надо Востаннє редагувалось yama в Суб 04 кві, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз. https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2161 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4115 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:05 freeze написав:

Месяцев через девять сделают вакцину, мир судорожно обколется и эпидемия по любому пойдет на спад.

Тем более при такой динамике заболеваемости большая часть населения переболеет за год, также приобретя уже естественный иммунитет.

Не думаю, что вся эта ситуация продлится более года, если не придет новый COVID 2.0 Месяцев через девять сделают вакцину, мир судорожно обколется и эпидемия по любому пойдет на спад.Тем более при такой динамике заболеваемости большая часть населения переболеет за год, также приобретя уже естественный иммунитет.Не думаю, что вся эта ситуация продлится более года, если не придет новый COVID 2.0

Вірус швидко мутує і вакцина не буде дешевою. Хоча такий варіант був би кращим. Вірус швидко мутує і вакцина не буде дешевою. Хоча такий варіант був би кращим. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10283 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:08 Luk_v написав: freeze, Сидящим дома, кроме жратвы и бухла, ничего не нужно. Максимум майка, спортивки и шлёпанцы. , Сидящим дома, кроме жратвы и бухла, ничего не нужно. Максимум майка, спортивки и шлёпанцы.

еще бы мозги ... но с этим у большинства тяжело еще бы мозги ... но с этим у большинства тяжело https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2161 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4115 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:09 lapay написав: ЛАД написав: Прогноз у Вас очень скромный/оптимистичный.

Из-за такого количества заболевших нет смысла устраивать карантин.

Или Вы имели ввиду, что такое будет в условиях карантина? Прогноз у Вас очень скромный/оптимистичный.Из-за такого количества заболевших нет смысла устраивать карантин.Или Вы имели ввиду, что такое будет в условиях карантина?

Ну я розраховую, що першу хвилю придавить карантин і ультрафіолетове літо, друга хвиля буде найбільш руйнівна, а так епідемія буде, мінімум, два роки. Ну я розраховую, що першу хвилю придавить карантин і ультрафіолетове літо, друга хвиля буде найбільш руйнівна, а так епідемія буде, мінімум, два роки.

Слухай, епідемія, це 5% населення офіційно хворих.

Для України, це 2 млн.



Кожно року "руйнівна хвиля" грипу, іноді двічі.

І тільки ця буде руйнівна з найруйнівніших.



Фігня це для забивання баків хом"ячків. Слухай, епідемія, це 5% населення офіційно хворих.Для України, це 2 млн.Кожно року "руйнівна хвиля" грипу, іноді двічі.І тільки ця буде руйнівна з найруйнівніших.Фігня це для забивання баків хом"ячків. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18197 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1031 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:17

Кожно року "руйнівна хвиля" грипу, іноді двічі.

І тільки ця буде руйнівна з найруйнівніших.



Фігня це для забивання баків хом"ячків.

Грип не руйнує систему охорони здоров'я хвилею важких і критичних хворих. Грип не руйнує систему охорони здоров'я хвилею важких і критичних хворих. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10283 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:17 safonovstanislav написав: yama

Страдают от карантина все. Причём, чем больше денег, тем меньше теперь мест, где их можно потратить.

Раньше за деньги можно было купить всё. Теперь много чего просто исчезло, выбор развлечений сжался. До карантинов, продавцы развлечений сами зазывали оставить у них свои деньги. Теперь эти развлечения нужно искать, а если найдёте, цена может быть на порядок выше, чем до карантина. Самое простое - закрылись почти все курорты. Раньше богачь мог менять страны отдыха и отели хоть каждую неделю, а теперь всё, сиди на яхте с 12 друзьями и туси - это максимум развлечений Страдают от карантина все. Причём, чем больше денег, тем меньше теперь мест, где их можно потратить.Раньше за деньги можно было купить всё. Теперь много чего просто исчезло, выбор развлечений сжался. До карантинов, продавцы развлечений сами зазывали оставить у них свои деньги. Теперь эти развлечения нужно искать, а если найдёте, цена может быть на порядок выше, чем до карантина. Самое простое - закрылись почти все курорты. Раньше богачь мог менять страны отдыха и отели хоть каждую неделю, а теперь всё, сиди на яхте с 12 друзьями и туси - это максимум развлечений

да не проблема обычно кроме яхты есть еще дома \ виллы замки раскиданные по всех странах, в крайнем случае можно снять дом с участком, я сомневаюсь что откажут за хорошую суму ... Расслоение общества во время карантина видно как никогда , всех у кого нету личного транспорта ( авто) ограничили в правах , то есть знайте место нищеброды - нет авто фиг поедешь на дачу или в другой город\страну . Даже Бацька в Белоруссии сказал - как так одни будут сидеть дома валять дурака и получать деньги а другие работать . Нищеброды знайте свое место и то как легко вас могут ограничить в правах по материальному признаку да не проблема обычно кроме яхты есть еще дома \ виллы замки раскиданные по всех странах, в крайнем случае можно снять дом с участком, я сомневаюсь что откажут за хорошую суму ... Расслоение общества во время карантина видно как никогда , всех у кого нету личного транспорта ( авто) ограничили в правах , то есть знайте место нищеброды - нет авто фиг поедешь на дачу или в другой город\страну . Даже Бацька в Белоруссии сказал - как так одни будут сидеть дома валять дурака и получать деньги а другие работать . Нищеброды знайте свое место и то как легко вас могут ограничить в правах по материальному признаку https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2161 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4115 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:18 Faceless написав: ЛАД написав: ......

И ещё. Все обязаны носить маски в " общественных местах". Что считается "общественным местом"? Улица тоже? Всё, что за пределами квартиры?



Где-то будут/можно получить разъяснения по постановлению?



P.s. По защитным щиткам/очкам вопрос очень существенный. Если все продукт. магазины бросятся их скупать/доставать, то, боюсь, врачам, которым это точно необходимо, ничего не достанется. https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664 https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664

Спасибо!

Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире. Даже в коридор выйти уже нельзя.



С очками я, оказывается, напрасно переживал. Вопрос решается достаточно просто и цена очков всего 22 грн. Спасибо!Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире. Даже в коридор выйти уже нельзя.С очками я, оказывается, напрасно переживал. Вопрос решается достаточно просто и цена очков всего 22 грн. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15913 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4387 раз. Подякували: 4071 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:26 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: ......

И ещё. Все обязаны носить маски в " общественных местах". Что считается "общественным местом"? Улица тоже? Всё, что за пределами квартиры?



Где-то будут/можно получить разъяснения по постановлению?



P.s. По защитным щиткам/очкам вопрос очень существенный. Если все продукт. магазины бросятся их скупать/доставать, то, боюсь, врачам, которым это точно необходимо, ничего не достанется. https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664 https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5664

Спасибо!

Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире. Даже в коридор выйти уже нельзя.



С очками я, оказывается, напрасно переживал. Вопрос решается достаточно просто и цена очков всего 22 грн. Спасибо!Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире. Даже в коридор выйти уже нельзя.С очками я, оказывается, напрасно переживал. Вопрос решается достаточно просто и цена очков всего 22 грн.

вот вы взяли и подсказали где еще можно цену поднять ждите с 6-ого по 220 грн или по 500 вот вы взяли и подсказали где еще можно цену поднятьждите с 6-ого по 220 грн или по 500 https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2161 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4115 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:27 lapay написав: Natt написав: Да, по большинству прогнозов эпидемия будет 1,5-2 года. Вопрос в следующем - мы все это время просидим на карантине? Мир все это время просидит на карантине? Да, по большинству прогнозов эпидемия будет 1,5-2 года. Вопрос в следующем - мы все это время просидим на карантине? Мир все это время просидит на карантине?

Звісно, що ні. У нас перейдуть на британській карантин (60+) вже в травні, інші країни теж протримаються недовго.

Карантин потрібен для навчання пересічних нових правил поведінки - не будете себе правильно поводити - отримаєте великі штрафи і повторний карантин. Звісно, що ні. У нас перейдуть на британській карантин (60+) вже в травні, інші країни теж протримаються недовго.Карантин потрібен для навчання пересічних нових правил поведінки - не будете себе правильно поводити - отримаєте великі штрафи і повторний карантин.

Обещаете для 60+ пожизненный карантин?

Якi новi правила? Ходить всегда в масках, с санитайзером и больше 2 не собираться? Обучение только дистанционное и работа на удалёнке? Обещаете для 60+ пожизненный карантин?Якi новi правила? Ходить всегда в масках, с санитайзером и больше 2 не собираться? Обучение только дистанционное и работа на удалёнке? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15913 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4387 раз. Подякували: 4071 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире. Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире.

И на улице можно находиться БЕЗ маски

А вот в очереди на улице уже нужно быть в маске И на улице можно находиться БЕЗ маскиА вот в очереди на улице уже нужно быть в маске ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30949 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2470 раз. Подякували: 3601 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 739740741742743744> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31