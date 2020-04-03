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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 740741742743744>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 98
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
13
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
19%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
19
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Обучение только дистанционное и работа на удалёнке?

а як же секс
невже по телефону :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире.

И на улице можно находиться БЕЗ маски
А вот в очереди на улице уже нужно быть в маске
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:31

  lapay написав:

Кожно року "руйнівна хвиля" грипу, іноді двічі.
І тільки ця буде руйнівна з найруйнівніших.

Фігня це для забивання баків хом"ячків.

Грип не руйнує систему охорони здоров'я хвилею важких і критичних хворих.

сюжет 13 січня ТСН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:34

  greenozon написав:
  ЛАД написав:Обучение только дистанционное и работа на удалёнке?

а як же секс
невже по телефону :)

runetki
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:37

  ЛАД написав:Обещаете для 60+ пожизненный карантин? :)
Якi новi правила? Ходить всегда в масках, с санитайзером и больше 2 не собираться? Обучение только дистанционное и работа на удалёнке? :)

Карантин буде посилюватись чи послаблюватись, в залежності від епідемситуації. Для повного зняття карантину достатньо, щоб закінчилась епідемія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смертность от коронавируса – 1 или 5%. Почему такие разные данные в Европе и мире
https://bykvu.com/ru/mysli/smertnist-vid-koronavirusu-1-chy-5-chomu-taki-rizni-dani-v-ievropi-i-sviti/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:42

  clientage написав:
  ЛАД написав:Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире.

И на улице можно находиться БЕЗ маски
А вот в очереди на улице уже нужно быть в маске


Роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину


Чи можна ходити по вулиці без маски?

В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».


Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

..........

https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnenny ... -karantinu
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:43

  varlo написав:Смертность от коронавируса – 1 или 5%. Почему такие разные данные в Европе и мире
https://bykvu.com/ru/mysli/smertnist-vid-koronavirusu-1-chy-5-chomu-taki-rizni-dani-v-ievropi-i-sviti/

а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:52

  clientage написав:
  ЛАД написав:Получается, что без маски можно находиться только в собственной квартире.

И на улице можно находиться БЕЗ маски
А вот в очереди на улице уже нужно быть в маске

Прочитайте внимательно новую постанову. Маска обязательна "в общественных местах". Почему я и задавал вопрос, что считается "общественным местом", на который Faceless дал ссылку на определение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.bbc.com/ukrainian/news-52165488?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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