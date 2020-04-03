а як же секс
невже по телефону
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И на улице можно находиться БЕЗ маски
А вот в очереди на улице уже нужно быть в маске
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:31
сюжет 13 січня ТСН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:34
runetki
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:37
Карантин буде посилюватись чи послаблюватись, в залежності від епідемситуації. Для повного зняття карантину достатньо, щоб закінчилась епідемія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смертность от коронавируса – 1 или 5%. Почему такие разные данные в Европе и мире
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:42
Роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Чи можна ходити по вулиці без маски?
В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».
Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?
Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.
..........
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:43
а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:52
Прочитайте внимательно новую постанову. Маска обязательна "в общественных местах". Почему я и задавал вопрос, что считается "общественным местом", на который Faceless дал ссылку на определение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Delta oporteat nos salvos fieri!
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, stm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|