Додано: Суб 04 кві, 2020 17:32

1.В Китае американцы за наличные деньги буквально из рук вырывают грузы, предназначенные другим странам. Такие обвинения на днях прозвучали во ФранцииСитуация такая, что прямо на взлетной полосе в Китае США перекупило французский груз в три раза дороже".2. в РБ делают в основном тесты не экспресс, а микробиологические, которые делаются долго и дорого. так вот попутно почти у всех зараженных короновирусом идет прицепом и свиной грипп, кошмаривший ранее. А у многих он соло идет.3.Нужно сказать, что шведский эксперимент практически заканчивается.Орган здравоохранения принял более строгие меры. Посещение всех домов престарелых и домов престарелых в стране теперь запрещено.Теперь людей в Швеции также просят дистанцироваться. То, что долгое время было частью повседневной жизни в других странах, теперь должно применяться и в Швеции. Например, правила хранения товаров в супермаркете. Запрет на митинги также снижен с 500 до 50 человек.В открытом письме около 2000 человек, включая многих ученых, обратились к правительству. Они призывают к проведению дополнительных испытаний и ужесточению кризиса, как это делают соседние страны, Дания, Норвегия и Финляндия. Стен Линнарссон является одним из подписантов. Он является профессором молекулярной биологии в Каролинском институте - институте, который каждый год решает, кто получает Нобелевскую премию по медицине. Линнарссон очень обеспокоен. Он говорит: «Мы видим высокий риск того, что скоро пожалеем о предыдущей стратегии. Однако тогда будет слишком поздно, чтобы иметь возможность вносить какие-либо заметные изменения». Он опасается, что шведская система здравоохранения не рассчитывает на растущее число пациентов. Главный эпидемиолог страны, Андерс Тегнелл, теперь признает: «Медленно начинает появляться, что мы тоже получаем довольно крутой поворот». Два дня назад Тегнелл звучал еще оптимистично.